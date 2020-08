Thuỷ điện Trung Sơn vận hành an toàn trong mùa mưa lũ

Nhà máy Thủy điện Trung Sơn có công suất lắp đặt 260 MW, được xây dựng trên dòng sông Mã thuộc địa phận xã Trung Sơn (Quan Hóa).

Nhà máy Thủy điện Trung Sơn đã tiến hành đợt xả lũ đầu tiên trong năm 2020 để bảo đảm an toàn cho công trình và chống lũ cho hạ du.

Đây là dự án đầu tiên được Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ tín dụng, do đó, nhà máy được thiết kế kỹ thuật, thẩm định và vận hành trên cơ sở các quy tắc thực hành tốt trên thế giới, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về môi trường, xã hội và an toàn đập. Không chỉ cung cấp điện với chi phí thấp, an toàn, Nhà máy Thủy điện Trung Sơn còn có vai trò kiểm soát lũ cho hạ lưu với dung tích phòng lũ thường xuyên là 112 triệu m3 và cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.

Để bảo đảm vận hành công trình an toàn trong mùa mưa lũ, cùng với việc tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa do Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương ban hành, hàng năm Công ty TNHH MTV thuỷ điện Trung Sơn đều xây dựng phương án ứng phó với thiên tai, bảo trì đập và các thiết bị vận hành đập, đồng thời thực hiện nghiêm kế hoạch hành động khẩn cấp (EPP) đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt.

Trong các ngày từ 17-8 đến 22-8, Nhà máy thuỷ điện Trung Sơn đã tiến hành đợt xả lũ đầu tiên trong năm 2020 để bảo đảm an toàn cho công trình và chống lũ cho hạ du. Việc xả lũ được Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn quan trắc, tính toán và được sự cho phép, giám sát của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Trước khi thực hiện lệnh xả lũ, đơn vị đã gửi thông báo nhanh đến chính quyền các địa phương thuộc khu vực hạ du, thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và vận hành hệ thống cảnh báo lũ để các địa phương và người dân nắm bắt. Anh Nguyễn Văn Dũng, Trưởng ca vận hành, Phòng điều khiển trung tâm, Nhà máy thủy điện Trung Sơn, cho biết: Trong quá trình vận hành xả lũ, ngoài việc tuân thủ quy trình đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành, thì việc bảo đảm an toàn cho khu vực hạ du luôn được đặt lên hàng đầu. Trước khi vận hành xả lũ, nhà máy sẽ phát hiệu lệnh cảnh báo bằng còi hú. Đồng thời, cử cán bộ đi kiểm tra khu vực hạ du đập. Nếu có tình trạng mất an toàn, đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, có phương án nhanh chóng di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng.

Công trình Nhà máy thủy điện Trung Sơn đã được trang bị, lắp đặt hệ thống quan trắc tự động để cơ quan chức năng giám sát quá trình vận hành.

Hiện nay, công trình Nhà máy thủy điện Trung Sơn đã được trang bị, lắp đặt hệ thống quan trắc tự động đo lưu lượng nước đến hồ, tính toán lưu lượng xả lũ, cung cấp tài khoản và hướng dẫn phần mềm camera giám sát mực nước, xả lũ và theo dõi an toàn đập tới các cơ quan chức năng thực hiện giám sát trong quá trình vận hành. Ông Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn, chia sẻ: Trong quá trình hoạt động, công trình Thủy điện Trung Sơn không chỉ chịu sự giám sát khắt khe theo các quy định của pháp luật, mà còn phải thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trước cộng đồng. Do vậy, vấn đề hiệu quả và an toàn của công trình, vùng hạ du luôn được nhà máy đặt song song. Để chuẩn bị cho công tác xả lũ chính xác, kịp thời, đơn vị thường xuyên theo dõi thông tin diễn biến thời tiết trên hệ thống đài khí tượng thủy văn. Đồng thời, công ty cũng đã ký hợp đồng cung cấp số liệu, thông tin thời tiết với Đài thủy văn Bắc Trung bộ. Trên cơ sở thông tin được cung cấp và nắm bắt, đơn vị tính toán lưu lượng nước về hồ, lưu lượng xả lũ để Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh ban hành lệnh vận hành xả lũ, góp phần cắt, giảm và làm chậm lũ cho hạ du; đồng thời, bảo đảm vận hành hồ chứa an toàn, hiệu quả.

Đồng chí Phạm Văn Diện, Chủ tịch UBND xã Trung Sơn, cho biết: Đối với công tác vận động, tuyên truyền, cảnh báo cho Nhân dân vùng hạ du trong mùa mưa lũ, Nhà máy thủy điện Trung Sơn đã thực hiện khá bài bản và chặt chẽ. Trong đó, kế hoạch EPP đã được đơn vị phổ biến, tuyên truyền đến Nhân dân từ năm 2016, trước thời điểm vận hành nhà máy. Hàng năm, thông qua công tác tuyên truyền, chính quyền địa phương sẽ chủ động trong công tác điều hành ứng phó; đồng thời, người dân nắm được sơ đồ ngập lụt, phương án sơ tán, lánh nạn trong trường hợp ảnh hưởng đến dân cư, công trình hạ tầng và sản xuất. Trong đợt xả lũ vừa rồi, thông tin đã được đơn vị thông báo kịp thời để chính quyền nhanh chóng triển khai thông báo qua hệ thống loa phát thanh và điện thoại để người dân nắm bắt, không để xảy ra thiệt hại trong quá trình xả lũ.

Đơn vị theo dõi sát sao tình hình thời tiết, lượng nước đến hồ để Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh ban hành lệnh vận hành xả lũ kịp thời và vận hành hồ chứa hoạt động hiệu quả.

Hàng năm, Nhà máy thuỷ điện Trung Sơn bổ sung khoảng hơn 1 tỷ kWh điện vào diện lưới Quốc gia. Đặc biệt, do thực hiện nghiêm các quy tắc trong quá trình hoạt động và phối hợp tốt với cấp uỷ, chính quyền địa phương cũng như tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân nên trong các mùa mưa lũ, Nhà máy Thuỷ điện Trung Sơn đã vận hành an toàn, bảo đảm vai trò là một dự án đa mục tiêu, vừa là nguồn bổ sung cho lưới điện Quốc gia, vừa giúp kiểm soát lũ; đồng thời góp phần vào chương trình biến đổi khí hậu ở Việt Nam bằng cách tránh được lượng khí phát thải CO2, tạo môi trường bền vững cho toàn bộ khu vực dự án.

Minh Hằng