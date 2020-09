(Baothanhhoa.vn) - Cũng là giống dưa vàng Kim Hoàng Hậu, cũng được canh tác trong nhà màng với tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe do phía đối tác cung ứng giống chuyển giao, tuy nhiên, do sản xuất riêng lẻ, dàn trải; chưa có điều kiện xây dựng được thương hiệu, nhãn hiệu; chưa chú trọng quảng bá nên sản phẩm dưa vàng Kim Hoàng Hậu của nhiều hộ nông dân ở các huyện: Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Quảng Xương... vụ hè vừa qua chỉ có giá bán bằng 1/2 so với sản phẩm cùng loại của các doanh nghiệp, HTX.

{publishtime} {title} {lead} {title} Thương hiệu quyết định giá trị nông sản Cũng là giống dưa vàng Kim Hoàng Hậu, cũng được canh tác trong nhà màng với tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe do phía đối tác cung ứng giống chuyển giao, tuy nhiên, do sản xuất riêng lẻ, dàn trải; chưa có điều kiện xây dựng được thương hiệu, nhãn hiệu; chưa chú trọng quảng bá nên sản phẩm dưa vàng Kim Hoàng Hậu của nhiều hộ nông dân ở các huyện: Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Quảng Xương... vụ hè vừa qua chỉ có giá bán bằng 1/2 so với sản phẩm cùng loại của các doanh nghiệp, HTX. Sự tham gia của doanh nghiệp sẽ là điều kiện thuận lợi để xây dựng thương hiệu cho nông sản. Trong ảnh: Sản xuất rau thủy canh thương hiệu Queenfarm của Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phong Cách Mới (Quảng Xương). Hay như, câu chuyện về phát triển thương hiệu mắm tôm Hậu Lộc. Sản phẩm truyền thống của làng cá Diêm Phố (Ngư Lộc ngày nay) đã có lịch sử tồn tại khoảng 800 năm. Tuy nhiên, “tiếng tăm” của sản phẩm này chỉ thực sự vươn xa mạnh mẽ khi Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm mắm tôm Hậu Lộc (năm 2010). Và đây cũng trở thành cơ hội cho nhiều hộ nông dân “đổi đời”. Ông Đặng Văn Soai, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Chế biến hải sản Hòa Hải (Hậu Lộc), cho biết: Sau khi được cấp chỉ dẫn địa lý, doanh nghiệp đã xúc tiến đầu tư hệ thống đóng chai, đăng ký nhãn hiệu tập thể, kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm. Sau 10 năm nỗ lực xây dựng thương hiệu, đến nay, sản phẩm mắm tôm đã có mặt ở hầu hết thị trường trong nước và đang được ưa chuộng tại nhiều thị trường khó tính, như: Mỹ, Nga, Pháp, Hàn Quốc, Canada... Hiện tại, chỉ riêng tại Công ty TNHH Chế biến hải sản Hòa Hải đã tiêu thụ hơn 100 tấn mắm tôm/năm; trong đó lượng hàng xuất khẩu đạt khoảng 30 - 40 tấn. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện đã có 198 sản phẩm nông nghiệp; 62 văn bằng bảo hộ thương hiệu cho các sản phẩm lĩnh vực nông nghiệp, làng nghề; có 4 sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý gắn với địa danh địa phương, gồm: mắm tôm Hậu Lộc, cói Nga Sơn, bưởi Luận Văn và quế ngọc Thường Xuân. 16 sản phẩm địa phương được chứng nhận nhãn hiệu tập thể, gồm: nước mắm Do Xuyên - Ba Làng, chè lam Phủ Quảng, mắm tép Hà Yên, tương làng Ái, rượu làng Quảng Xá, bánh gai Tứ Trụ, nón lá Trường Giang, tơ Hồng Đô, nước mắm Khúc Phụ, bánh lá răng bừa Thọ Xuân, cam Vân Du, bưởi Thanh Đường, cam Xuân Thành, vịt Cổ Lũng... Ngoài ra, toàn tỉnh hiện đã có 42 sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản được chứng nhận nhãn hiệu. Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành danh mục các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Đồng thời, triển khai kế hoạch phát triển các sản phẩm OCOP địa phương. Việc xác định, giao phó trách nhiệm cho các doanh nghiệp, các HTX mang tính chất “đầu tàu” tại các vùng sản xuất nông sản chủ yếu sẽ là điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện các thủ tục được đăng ký nhãn hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ cho nông sản tỉnh Thanh. Để tìm các giải pháp hữu hiệu cho đầu ra các loại nông sản một cách bền vững, nâng cao năng suất, hiệu quả lao động và nhất là tạo ra các dòng sản phẩm nông sản chất lượng, có khả năng cạnh tranh cao, các ngành liên quan, các địa phương cần hoạch định việc xây dựng thương hiệu kết hợp quảng bá cho các sản phẩm nông nghiệp, vừa giúp nâng cao giá trị sản phẩm, vừa làm thay đổi nhận thức của người dân, doanh nghiệp từ sản xuất nhỏ, lẻ sang sản xuất theo hướng tập trung hàng hóa, có tính cạnh tranh cao gắn với xây dựng, phát triển thương hiệu cho nông sản. Bài và ảnh: Tùng Lâm

