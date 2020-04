Thực hiện nghiêm việc dừng hoạt động của xe ô tô chở khách để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Bến xe khách phía Bắc TP Thanh Hóa.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số 3064/BGTVT-VT ngày 31-3-2020 của Bộ Giao thông – Vận tải (GTVT) về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 31-3-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện cách ly toàn tỉnh không để dịch bệnh COVID-19 lây lan ra cộng đồng.

Sở GTVT yêu cầu các đơn vị, cá nhân vận tải khách dừng hoạt động vận chuyển hành khách của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe buýt, xe du lịch, xe taxi, xe điện 4 bánh hoạt động thí điểm trên địa bàn tỉnh trong vòng 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 1-4-2020 (trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe vận chuyển các đối tượng cách ly, xe chuyển bệnh nhân, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và được giám sát chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch)... Khảo sát trên địa bàn TP Thanh Hóa, tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh trong ngày 1 và 2-4, cho thấy số lượng xe ô tô giảm nhiều, trong đó xe ô tô chở khách đã dừng hẳn hoạt động theo chỉ đạo của Sở GTVT. Ông Hồ Hữu Thiết, Giám đốc Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa, cho biết: Thời gian qua, công ty đã xây dựng, triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn cho hành khách, lái xe theo khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh COVID–19; đồng thời, thực hiện khai báo y tế đối với lái xe. Từ ngày 28–3, công ty có 4 xe ô tô 40 chỗ ngồi, 2 xe ô tô 9 chỗ ngồi, chở khách Thanh Hóa đi Hà Nội và ngược lại đã dừng hoạt động và từ 00 giờ ngày 1-4 tiếp tục dừng hoạt động của xe taxi đến hết ngày 15–4 theo đúng chỉ đạo của Sở GTVT. Ông Lê Xuân Long, Giám đốc Công ty CP Vận tải ô tô Thanh Hóa, cho biết: Hiện công ty có 39 đầu xe buýt vận chuyển hành khách và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GTVT về phòng, chống dịch bệnh COVID–19, từ ngày 28–3 đến hết ngày 15–4, công ty dừng hoạt động tất cả các xe buýt chở khách và thông báo đến nhân dân các địa phương dọc hai bên tuyến được biết. Đồng thời, thực hiện vệ sinh, khử trùng xe, đưa xe vào nơi an toàn.

Thông tin chúng tôi nắm được tại các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp, HTX, cá nhân tham gia vận chuyển khách bằng xe ô tô cũng đã dừng vận chuyển hành khách để phòng, chống dịch, bệnh COVID–19.

Xuân Hùng