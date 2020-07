Thực hiện nghiêm túc các bước trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án

Với định hướng phát triển Sầm Sơn trở thành đô thị công nghiệp không khói, là thành phố đáng sống của cả nước, những năm gần đây, TP Sầm Sơn đã được Trung ương và tỉnh quan tâm đầu tư thực hiện nhiều dự án (DA). Ngoài ra, đã và đang có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư triển khai các DA trên địa bàn. Và, để thực hiện thành công các DA, thành phố xác định công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là một trong những khâu quan trọng nhất, là chìa khóa để thực hiện thành công các DA.

Hạ tầng khu tái định cư Xuân Phương 3 – khu 1 đủ điều kiện để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi một số dự án đang triển khai trên địa bàn thành phố.

Theo tổng hợp của các đơn vị chức năng, từ năm 2015 đến tháng 5-2020, trên địa bàn TP Sầm Sơn đã và đang triển khai hàng trăm DA với quy mô và tính chất khác nhau. Trong đó, có tổng cộng 53 DA thuộc danh mục Nhà nước thu hồi đất với tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng gần 977 ha; tổng số hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi là 14.596 hộ (bao gồm cả đất ở và đất nông nghiệp). Theo tính chất đầu tư, các DA được chia làm 3 nhóm đó là: Nhóm DA do các nhà đầu tư tư nhân thực hiện là 7 DA, với tổng diện tích GPMB khoảng 672,18 ha; nhóm DA do các sở, ngành làm chủ đầu tư là 2 DA, với tổng diện tích GPMB khoảng 46,73 ha và nhóm DA do UBND thành phố làm chủ đầu tư là 44 DA, với tổng diện tích GPMB khoảng 257,87 ha. Để các DA được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, trong quá trình triển khai thực hiện UBND thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan của tỉnh, chủ đầu tư triển khai thực hiện các DA đã được phê duyệt, chấp thuận đầu tư. Đồng thời lãnh đạo thành phố tập trung chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các phòng, ban liên quan và địa phương thực hiện nghiêm túc; vận dụng đầy đủ các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hiện hành của Nhà nước để đảm bảo an sinh xã hội cho các hộ dân có đất bị thu hồi; xây dựng một môi trường pháp lý thuận lợi nhất cho các chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các DA; đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Ngoài ra, UBND thành phố còn chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và các xã, phường nơi có DA đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là các hộ nằm trong vùng DA trong việc sẵn sàng chia sẻ khó khăn trước mắt, vì sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, từ đó phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của thành phố, địa phương và nhà đầu từ thực hiện nghiêm túc công tác kiểm kê, bồi thường GPMB, bàn giao mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư thi công. Song song với các giải pháp trên, thành phố đã tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng các khu tái định cư, bảo đảm cho người dân đến nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; đồng thời thường xuyên rà soát, báo cáo và đề nghị UBND tỉnh thu hồi chấm dứt chủ trương đầu tư đối với một số DA chưa, chậm triển khai trên địa bàn.

Theo số liệu tổng hợp của UBND thành phố đến tháng 5-2020, Hội đồng bồi thường GPMB thành phố đã hoàn thành công tác GPMB đối với 315,96 ha/5.582 hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi (khối lượng công việc hoàn thành ước đạt khoảng 32%). Trong tổng số 53 DA, đã có một số DA hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng, các DA còn lại các cấp chính quyền thành phố đang tập trung nguồn lực triển khai các bước trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiến hành GPMB để thực hiện DA Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố và Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn. DA có tổng diện tích đất thực hiện khoảng 521 ha, ảnh hưởng đến hơn 8.000 hộ dân. Đây là DA đặc biệt quan trọng không chỉ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Sầm Sơn mà còn đối với cả tỉnh. Với quy mô và tính chất như vậy, TP Sầm Sơn đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ pháp lý DA cũng như chuẩn bị đầy đủ nhân lực để hoàn thành tốt công tác GPMB DA.

Có thể khẳng định, việc chuẩn bị chu đáo về các nguồn lực và quyết liệt, linh hoạt trong triển khai công tác GPMB thực hiện các DA, sẽ tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân, nhất là các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện các DA, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các DA, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Bài và ảnh: Lê Duy