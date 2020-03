Thực hiện các giải pháp phát triển doanh nghiệp mới

Đề án phát triển doanh nghiệp (DN) và đội ngũ doanh nhân tỉnh ta xây dựng mục tiêu đến hết năm 2020 có 20.000 DN hoạt động hiệu quả. Năm 2020, tỉnh ta tiếp tục đặt mục tiêu thành lập 3.000 DN mới, đồng thời, tích cực trong các giải pháp cải cách hành chính, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi nhằm nâng cao hiệu quả của các DN sau thành lập.

Sản xuất túi siêu thị xuất khẩu tại Công ty Dũng Thơm, xã Vĩnh Hùng (Vĩnh Lộc).

Mặc dù những tháng đầu năm, nền kinh tế trong tỉnh cùng chung bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, một số ngành, nghề mới vẫn có sự tăng trưởng khá. Do đó, số lượng DN thành lập mới vẫn đạt kết quả khả quan. Thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, tính đến hết ngày 15-3, toàn tỉnh thành lập mới được 456 DN, tăng 23,3% so với cùng kỳ. Trong đó, có 307 công ty TNHH một thành viên; 64 công ty TNHH hai thành viên trở lên; 77 công ty cổ phần và 8 DN tư nhân đăng ký thành lập mới (trong đó có 4 DN có vốn đầu tư nước ngoài).

Là một địa phương có nền kinh tế sôi động, đa dạng lĩnh vực ngành nghề, những năm gần đây, TP Thanh Hóa luôn chiếm hơn 1/3 số lượng DN thành lập mới trên địa bàn toàn tỉnh. Năm 2020, TP Thanh Hóa xây dựng mục tiêu thành lập DN mới 1.200 DN. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác phát triển DN, cùng với việc tích cực tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh có phát sinh doanh thu lớn thành lập DN, UBND TP Thanh Hóa đã phân công, xây dựng nhiệm vụ với những kế hoạch, lộ trình cụ thể cho tổ tư vấn hướng dẫn hoàn thiện thủ tục thành lập DN. Tính đến ngày 15-3, TP Thanh Hóa đã thành lập được 182 DN mới, tăng 32,8% so với cùng kỳ.

Ngoài TP Thanh Hóa, một số địa phương khác cũng phát triển được nhiều DN mới, như: Thọ Xuân, Đông Sơn, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc... Năm 2020, huyện Vĩnh Lộc xây dựng kế hoạch thành lập mới 50 DN. Ngoài các cơ chế, chính sách của Chính phủ, UBND tỉnh trong hỗ trợ phát triển DN, nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, chỉ đạo thực hiện và tạo động lực khuyến khích tinh thần phát triển DN, huyện Vĩnh Lộc đã xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển DN trên địa bàn. Huyện đã giao phòng kinh tế - hạ tầng chủ trì, hướng dẫn giúp các hộ sản xuất, kinh doanh hoàn thành các thủ tục hồ sơ, giấy tờ theo quy định về đăng ký thành lập DN. Tổng hợp và đấu mối với các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh để giúp DN thực hiện các thủ tục nhanh chóng, thuận lợi nhất. Mặt khác, địa phương cũng tăng cường đối thoại gặp gỡ DN để kịp thời hỗ trợ các thủ tục liên quan đến mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật. Chỉ đạo rà soát và xác định các dự án trọng điểm trong đầu tư, ưu tiên các dự án phục vụ sản xuất, kinh doanh, giải quyết được nhiều việc làm, cải thiện thu nhập cho người lao động.

Tuy nhiên, một số địa phương vẫn đạt kết quả thấp trong phát triển DN, như: Thị xã Bỉm Sơn mới thành lập được 7 DN, đạt 41,2% so với cùng kỳ; huyện Nông Cống thành lập được 9 DN mới, đạt 60% so với cùng kỳ; huyện Yên Định thành lập được 8 DN mới, đạt 40% so với cùng kỳ; một số huyện miền núi đạt kết quả rất thấp, như: Lang Chánh, Như Thanh...

Để công tác phát triển DN đạt kết quả cao và bền vững, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tập trung cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho DN khi tham gia môi trường kinh doanh. Điển hình như trong những tháng đầu năm, 100% thủ tục hành chính về đăng ký DN đã được triển khai qua Cổng dịch vụ công tỉnh và được niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Đã có 33 hồ sơ đăng ký DN được tạo điều kiện giải quyết nhanh gọn, rút ngắn thời gian từ 1 - 2 ngày so với quy định. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để DN tiếp cận được các nguồn lực về đất đai, tài chính, đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng sẽ phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn, trong đó không thực hiện thanh tra, kiểm tra trong năm đầu tiên đối với các DN mới thành lập, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thông thoáng để DN hoạt động.

Bài và ảnh: Tùng Lâm