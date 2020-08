Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra công tác phát triển sản xuất tại Thanh Hoá

Ngày 20-8, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do Thứ trưởng Lê Quốc Doanh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa về công tác phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đoàn công tác kiểm tra mô hình liên kết sản xuất lúa tại xã Quảng Hòa (Quảng Xương).

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đối mặt với nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết khí hậu, dịch bệnh diễn biễn phức tạp, nhất là dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển, tăng trưởng của ngành nông nghiệp.

Tuy nhiên, tỉnh Thanh Hóa đã và đang quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả, linh hoạt các giải pháp duy trì và phát triển ổn định, nên ngành nông nghiệp trong tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật. Giá trị thu nhập trong vụ đông xuân 2019-2020 ước đạt 89 triệu đồng/ha, tăng 3,5 triệu đồng/ha so với năm 2019. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất, nhất là chi phí cho công tác bảo vệ thực vật giảm 350 tỷ đồng so với năm 2019, nên giá trị sản xuất đạt cao, chất lượng nông sản ngày càng bảo đảm an toàn. Trong vụ đông xuân vừa qua, nhiều cây trồng cũng cho thu nhập và lợi nhuận khá, ổn định, cụ thể như: Khoai tây xuất khẩu đạt lợi nhuận 50 đến 60 triệu đồng/ha/vụ; cây thức ăn chăn nuôi đạt lợi nhuận 25 đến 30 triệu đồng ha/vụ; cây ăn quả có múi lợi nhuận đạt từ 200 đến 300 triệu đồng/ha/vụ.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đoàn công tác đến thăm Trung tâm nuôi cấy mô của Viện Nông nghiệp Thanh Hóa

Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành trồng trọt cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tiếp tục chuyển đổi thêm gần 6.000 ha đất trồng lúa sang trồng các cây khác và trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản. Sản xuất tập trung theo chuỗi tiếp tục được triển khai mở rộng, các mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm ngày càng được nhân rộng. Hiện diện tích cây trồng được liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm mỗi năm đạt khoảng 60.500 ha.

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển thăm phòng nuôi sản phẩm đông trùng hạ thảo của viện nông nghiệp

Phát biểu trong chuyến công tác lần này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Thanh Hóa trong việc khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất nông nghiệp. Vụ thu mùa tuy gặp khó khăn ngay từ đầu vụ do nắng hạn, song đến nay hầu hết diện tích cây trồng đang sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy nhiên, để vụ thu mùa dành thắng lợi toàn diện, đồng chí lưu ý ngành nông nghiệp quan tâm đến vấn đề sâu bệnh có thể phát sinh, gây hại trong thời gian tới. Trong đó, chú ý đến sâu cuốn lá, bệnh lùn sọc đen có nguy cơ bùng phát cao.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh phát biểu taị buổi làm việc

Đối với sản xuất vụ đông, nhiều năm nay tỉnh Thanh Hóa luôn là điểm sáng trong công tác chỉ đạo, điều hành, duy trì phong trào cũng như việc nâng cao giá trị trong sản xuất vụ đông. Do đó, đồng chí đề nghị ngành nông nghiệp và các địa phương tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong sản xuất vụ đông; đồng thời, cần chú trọng nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất thông qua việc nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao; đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp vào liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân.

Đồng chí khẳng định, Thanh Hóa là tỉnh lớn, đa dạng trong phát triển nông nghiệp, nên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục tạo điều kiện để ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa phát triển theo hướng bền vững.

Hương Thơm