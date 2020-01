Thu hút đầu tư tại Khu Công nghiệp Bỉm Sơn

Hạ tầng Khu Công nghiệp Bỉm Sơn được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư.

Được quy hoạch điều chỉnh mở rộng lên 1.000 ha, đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, Khu Công nghiệp Bỉm Sơn (CNBS) đã trở thành một điểm đến tiềm năng, thu hút ngày càng nhiều các dự án sản xuất, kinh doanh có triển vọng.

Theo thông tin từ Văn phòng đại diện Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh tại Khu CNBS, tính đến cuối năm 2019, Khu CNBS đã có 42 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 5.600 tỷ đồng và trên 190 triệu USD; tỷ lệ lấp đầy đã đạt con số 40%.

Do sớm nhận thấy tiềm năng và lợi thế của Khu CNBS, Nhà máy bánh kẹo Tràng An 3 đã trở thành đơn vị đầu tiên có mặt ở khu công nghiệp này. Ông Lê Xuân Ánh, phó giám đốc Nhà máy bánh kẹo Tràng An 3, cho biết: Đơn vị lựa chọn Khu CNBS làm điểm dừng chân nhà máy với những ưu thế được đánh giá là cạnh tranh như vị trí thuận lợi cho trung chuyển hàng hóa, nguồn lao động dồi dào. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng khu công nghiệp như điện, nước, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông và các dịch vụ khác đã và đang được các nhà đầu tư tích cực hoàn thiện. 13 năm hoạt động tại Khu CNBS, doanh nghiệp đã chứng kiến các hoạt động đầu tư hạ tầng ngày càng được chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư của nhà máy ngày càng phát triển.

Trong vài năm trở lại đây, hoạt động đầu tư xây dựng tại Khu CNBS đã thực sự sôi động. Chỉ tính trong năm 2019, tại đây đã có 13 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong đó, có 5 dự án trong nước và 8 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng gần 4.800 tỷ đồng. Công ty TNHH Intico Medical Việt Nam là một trong những đơn vị vừa đi vào hoạt động ổn định tại Khu CNBS. Đại diện công ty cho biết: Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị y tế. Đây là sản phẩm xuất khẩu, mang tính quốc tế hóa nên chúng tôi đã lựa chọn Khu CNBS vì nơi đây có các điều kiện bảo đảm về quy chuẩn điều kiện sản xuất. Hơn nữa, với vị thế thuận lợi và diện tích quy hoạch rộng, Khu CNBS cũng có rất nhiều tiềm năng trong thu hút đầu tư nước ngoài. Quá trình tiếp xúc, tìm hiểu, thực hiện các thủ tục hành chính cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý tại đây.

Trên công trường thi công hạ tầng Khu A – Khu CNBS những ngày này, nhà thầu Công ty CP Xây dựng Fuhucons đang tích cực huy động tối đa nhân lực, máy móc cho công tác hoàn thiện hạ tầng tới chân hàng rào các dự án. Ông Phạm Nhật Tân, Trưởng Văn phòng đại diện Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tại Khu CNBS, cho biết: Để đáp ứng nhu cầu hoạt động tại Khu CNBS, công tác đầu tư hạ tầng ở đây luôn được quan tâm và phân kỳ với tiến độ cam kết rõ ràng, bảo đảm kịp thời các điều kiện hạ tầng để các nhà máy đi vào hoạt động. Đến nay, tại Khu CNBS đã cơ bản đầu tư hoàn thành các tuyến giao thông đối nội và phần xây dựng hạ tầng tại Khu A đã đạt khoảng 70%. Phần xây dựng hạ tầng Khu B sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cũng đang được triển khai thi công theo kế hoạch. Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp làm đầu mối để hỗ trợ, xử lý những vấn đề phát sinh cho các nhà đầu tư. Trong hai năm 2018 - 2019, nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đã quan tâm, tìm hiểu và lựa chọn Khu CNBS để đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Để tạo lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, thị xã Bỉm Sơn đang tiếp tục nỗ lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân. Tập trung giải quyết những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, an ninh trật tự để nhà đầu tư thực hiện dự án đúng tiến độ. Tăng cường công tác xúc tiến, nhất là các dự án ưu tiên như công nghiệp chế tạo cơ khí, phụ tùng ô tô, lắp ráp điện tử... trên cơ sở bảo vệ môi trường. Quan tâm phát triển chất lượng các ngành dịch vụ để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, đưa Khu CNBS trở thành điểm dừng chân ổn định, lâu dài của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Minh Hằng