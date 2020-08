Thị xã Nghi Sơn với công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Xác định công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) là nhiệm vụ trọng tâm hàng năm, nên ngay từ quý I, năm 2020, UBND thị xã Nghi Sơn đã triển khai công tác PCTT&TKCN sát với tình hình thực tế trên địa bàn.

Tàu thuyền neo đậu tại Cảng Lạch Bạng.

Thị xã đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn kiểm tra, rà soát tất cả các công trình, nhà cửa, kho, bến bãi để kịp thời sửa chữa, khắc phục những hư hỏng xong trước mùa mưa bão. Rà soát các phương án ứng phó với bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), đặc biệt là bão mạnh và siêu bão, với các nội dung, như: Phương án bảo vệ nhà cửa, công trình, công sở, trường học, bệnh viện, cơ sở kinh tế, an ninh, quốc phòng, bến bãi, khu nuôi trồng thủy sản trước khi có bão, ATNĐ xảy ra. Phương án sơ tán Nhân dân sinh sống khu vực nguy hiểm, vùng sát mép nước, vùng cửa sông, vùng bị ngập lụt do nước biển dâng tại các xã, phường.

Đối với việc bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tàu thuyền trên biển, trên sông, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với UBND các xã ven biển, Đồn Biên phòng Hải Hòa và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn xây dựng phương án quản lý, nắm bắt toàn diện mọi hoạt động của tàu thuyền và ngư dân trên biển. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương và ngư dân thực hiện nghiêm túc công tác chuẩn bị, chủ động triển khai đối phó khi có bão và ATNĐ xảy ra. Các xã, phường vùng biển cũng đã chủ động xây dựng phương án quản lý người và phương tiện hoạt động trên biển, phương án kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền và ngư dân vào tránh trú bão, ATNĐ, phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại các khu nuôi trồng thủy sản ở cửa sông, ven biển... Xử lý nghiêm đối với chủ phương tiện không chấp hành nghiêm túc những quy định, như: không trang bị đầy đủ phao cứu sinh và hệ thống thông tin liên lạc; chế độ thông tin báo cáo giữa chủ phương tiện với chính quyền địa phương, đặc biệt là khi có bão và ATNĐ đang xảy ra.

Bên cạnh việc chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó, qua kiểm tra, rà soát cho thấy, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn hiện có khoảng 84,1 km đê, chủ yếu là đê cấp 4, cấp 5; trong đó, đê sông dài 72,3 km, đê biển dài 11,8 km. Trong số chiều dài đê hiện có, thì mới có 47,5% đê được kè lát mái, còn tới 52,5% đê hiện đang là đất. Ngoài ra, trên địa bàn thị xã còn có 48 hồ đập vừa và nhỏ, 131 cống qua đê, 12 kênh tiêu, 2 trạm bơm tiêu và 18 trạm bơm tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện nhiều công trình thủy lợi đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão năm nay. Do đó, để bảo đảm an toàn cho các công trình, nhất là các công trình đang bị xuống cấp, thị xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng công trình đê điều, hồ đập, kênh mương, các trạm bơm tiêu, các công trình phòng chống lụt bão. Tập trung đẩy mạnh công tác tu bổ đê, kè, cống, trạm bơm tiêu, hồ chứa nước hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Tổ chức huy động lực lượng nạo vét kênh mương, khơi thông luồng lạch, phá bỏ mọi ách tắc gây cản trở việc tiêu thoát lũ. Đối với các công trình đê điều, hồ đập đang bị hư hỏng chưa có kinh phí sửa chữa phải huy động vật tư, nhân lực địa phương để xử lý, khắc phục bảo đảm an toàn khi có mưa, lũ, bão xảy ra. Những công trình hư hỏng lớn, không xử lý được địa phương đã báo cáo kịp thời để xin chủ trương giải quyết từ cấp trên. Những hồ đập bị hư hỏng nặng, không khắc phục được, thị xã đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị lập phương án không tích nước để không xảy ra vỡ đập đột ngột gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng với công tác PCTT, công tác TKCN cũng được thị xã quan tâm, chú trọng. Theo đó, trên cơ sở căn cứ vào tình hình cụ thể từng địa phương, thị xã dự kiến các tình huống có thể xảy ra để bổ sung, hoàn thiện phương án TKCN của ngành, đơn vị, địa phương; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, thiết bị... tổ chức tập huấn, huấn luyện theo phương án để sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Tổ chức, theo dõi chặt chẽ, nắm bắt kịp thời tình hình thời tiết, thiên tai, tai nạn trên biển, trên cửa lạch, để có biện pháp xử lý kịp thời. Tăng cường các biện pháp quản lý người, phương tiện nghề cá và hoạt động của các tàu dịch vụ trên biển, trên sông, trên các hồ đập, kiên quyết xử lý đối với các phương tiện hoạt động không đủ điều kiện an toàn theo quy định của pháp luật. Củng cố các đội tàu cứu hộ, cứu nạn tại các xã, phường: Hải Thanh, Hải Bình, Nghi Sơn, Hải Châu nhằm thực hiện nhiệm vụ TKCN.

Bài và ảnh: Hương Thơm