Thị trường bất động sản trong mùa dịch

Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã tác động lên hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, trong đó có bất động sản. Tuy nhiên, tâm lý của nhiều người vẫn xem bất động sản là một kênh dự phòng tài sản an toàn trong khủng hoảng, do đó, thị trường bất động sản đang có xu hướng chuyển dịch, ưu tiên cho phân khúc bất động sản có tính an toàn cao.

Người dân có xu hướng quan tâm, ưu tiên tới phân khúc đất nền có tính pháp lý cao. Trong ảnh: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Quảng Tân, thị trấn Tân Phong (Quảng Xương).

Anh Lê Duy Linh, một nhân viên sàn bất động sản, cho biết: Năm 2020, thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh dự đoán sẽ có bước phát triển mới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các hoạt động quảng bá, tiếp thị bán hàng bị hủy bỏ. Người mua cũng e dè khi tiếp xúc, giao tiếp nên nhiều lịch hẹn tư vấn bị trì hoãn. Cũng trong bối cảnh này, đã lác đác có những nhà đầu tư “non” vốn nóng lòng đẩy bớt hàng. Tuy nhiên, kỳ vọng giá giảm sâu là khó có thể đạt được. Bởi nhà đầu tư vẫn còn trong tình trạng nghe ngóng thị trường. Trong khi đó, nhu cầu về nhà ở thực sự trên địa bàn tỉnh vẫn đang rất cao.

Ghi nhận tại nhiều sàn giao dịch bất động sản ở Thanh Hóa cho thấy, thời điểm này, đa phần các sàn chỉ duy trì cho nhân viên thực hiện tư vấn, môi giới online và chỉ gặp gỡ khi chốt giao dịch. Ông Nguyễn Duy Thêm, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển địa ốc CORE LAND, phường Đông Hương (TP Thanh Hóa), cho biết: Lượng khách hàng tìm hiểu đầu tư thời gian gần đây có giảm và khách hàng cũng chọn lọc hơn trước, chuyển dịch ưu tiên, quan tâm đến những mặt bằng dự án có tính pháp lý cao, minh bạch. Với phân khúc này, lượng giao dịch thực tế gần như không giảm, thậm chí lượng mua, bán qua sàn có xu hướng tăng nhẹ bằng nhiều phương thức giao dịch trực tuyến. Cùng với sự phát triển mạnh của đô thị Thanh Hóa, mở rộng quy hoạch, sự xuất hiện của các nhà đầu tư lớn và hệ thống hạ tầng đồng bộ, hoàn thiện, khi dịch bệnh được khống chế, khả năng sẽ có xu hướng gia tăng đầu tư trong lĩnh vực này.

Hiện nay, tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, thị trường bất động sản gần như chững lại do ảnh hưởng dịch bệnh khiến nhiều nhà đầu tư ngừng “tung” ra dự án mới, nguồn cung bị suy giảm mạnh. Tuy nhiên, tỉnh Thanh Hóa là một thị trường mới nổi về bất động sản, hàng loạt dự án chung cư, đất nền mới được đưa ra thị trường nên nguồn cung vẫn đang rất dồi dào. Để hạn chế rủi ro, bảo toàn nguồn vốn, các nhà đầu tư thứ cấp cũng như người dân hiện nay rất quan tâm đối với những dự án của các chủ đầu tư chuyên nghiệp, công khai rõ ràng, minh bạch thông tin về tính pháp lý, tiến độ dự án và mức giá.

Tại Tập đoàn Bất động sản Đông Á, từ đầu năm đến nay, những dự án đã được đầu tư hạ tầng đồng bộ, minh bạch pháp lý vẫn có tính thanh khoản cao, lượng giao dịch tăng khá. Ông Cao Tiến Đoan, Tổng Giám đốc tập đoàn, đánh giá: Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, một số hoạt động đầu tư bị ngừng trệ, giảm quy mô. Do đó, dòng tiền nhàn rỗi trong dân cư có xu hướng chuyển dịch sang kênh đầu tư bất động sản. Đáng chú ý, phân khúc đất nền có mức giá trung bình từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng/m2 tại các mặt bằng đô thị quy hoạch mới, những mặt bằng có vị trí vùng ven trung tâm đã hoàn thiện hạ tầng được các nhà đầu tư cá nhân và người dân có nhu cầu thực về nhà ở ưa chuộng. Ngoài ra, các dự án thuộc phân khúc trung cấp có vị trí đẹp, có tiềm năng sinh lời cũng hấp dẫn nhiều nhà đầu tư.

Nhiều ý kiến cho rằng, tại thị trường Thanh Hóa, do có nhiều loại hình bất động sản phong phú, hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, mặt bằng giá đang ở mức hợp lý nên người dân có nguồn tiền nhàn rỗi và nhà đầu tư sẵn sàng xuống tiền để đón đầu cơ hội, kỳ vọng lợi nhuận cao trong tương lai. Tuy nhiên, đại diện Phòng Quản lý nhà và bất động sản, Sở Xây dựng, khuyến cáo: Trong thời gian qua, đã có một số nhà đầu tư đưa ra thị trường những sản phẩm chưa đủ cơ sở pháp lý, chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bán ra thị trường. Trong đó, có những dự án chỉ mới được chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết, chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước. Hệ lụy là đã xảy ra tình trạng nhiều nhà đầu tư gặp rủi ro. Do đó, Sở Xây dựng khuyến cáo, trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư càng cần thận trọng hơn khi có quyết định “xuống tiền”. Nên ưu tiên, quan tâm các dự án minh bạch về pháp lý, hoàn thiện về hạ tầng, có đủ điều kiện được cấp sớm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đại diện đơn vị này cũng cho biết, qua đợt dịch này, những nhà đầu tư năng lực tài chính yếu kém sẽ bị thanh lọc. Những dự án không đủ khả năng triển khai, chậm tiến độ sẽ bị thu hồi. Thị trường sẽ “đón” những nhà đầu tư mới. Do đó, sản phẩm mới trên thị trường sẽ tăng, giá sẽ bình ổn, khiến cung cầu về nhà đất trở nên gần nhau hơn.

Bài và ảnh: Minh Hằng