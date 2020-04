Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc

Chiều 7-4, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc (sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp - AFD).

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh, UBND huyện Ngọc Lặc

Chủ tịch UBND huyện Ngọc lặc báo cáo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc Lê Văn Tuấn đã báo cáo tình hình thực hiện lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc. Theo đó, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1805/QĐ-TTg ngày 23-8-2019 phê duyệt chủ trương đầu tư tiểu dự án, UBND huyện Ngọc Lặc đã tập trung hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để lựa chọn tư vấn, khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Theo đó, Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc có 6 hạng mục chính, gồm: Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải 1.000 m3/ngày đêm; nạo vét sông cầu Chày qua thị trấn Ngọc Lặc; xây dựng hệ thống thoát nước lũ núi Cống Khê dọc đường Hồ Chí Minh; xây dựng hồ điều hòa; xây dựng và mở rộng hệ thống cấp nước đô thị Ngọc Lặc; xây dựng hệ thống giao thông kết nối. Tiểu dự án có tổng mức đầu tư hơn 817,89 tỷ đồng, trong đó, vốn vay AFD hơn 667 tỷ đồng; vốn ODA hơn 26,2 tỷ đồng; vốn đối ứng 124,5 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại cuộc họp.

Tuy nhiên, trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi của tiểu dự án phát sinh tăng kinh phí đối ứng do tăng kinh phí giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân do bước lập báo cáo chủ trương đầu tư tính khái toán giá trị giải phóng mặt bằng thấp hơn so với đơn giá thời điểm nghiên cứu khả thi.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền yêu cầu huyện Ngọc Lặc nghiên cứu điều chỉnh một số hạng mục của Tiểu dự án cho phù hợp, tính toán không được vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Bám sát các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lập báo cáo. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng đề án chỉnh trang đô thị, sắp xếp khu dân cư và xin cơ chế để tạo nguồn vốn giải phóng mặt bằng Tiểu dự án. Tập trung hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi để UBND tỉnh xem xét và báo cáo Bộ Tài chính trong thời gian sớm nhất.

Lê Hợi