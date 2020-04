Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho người dân sử dụng nước sạch nông thôn

Chiều 22-4, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo lựa chọn đơn vị quản lý, sử dụng và khai thác công trình Nhà máy nước sạch thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân; miễn giảm tiền đối ứng cho các đối tượng chính sách tham gia dự án “Cải thiện nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA” do tổ chức Đông Tây Hội Ngộ (Australian) tài trợ tại các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ngành, địa phương liên quan của tỉnh.

Công trình Nhà máy nước sạch thị trấn Thường Xuân được UBND tỉnh đồng ý chủ trương thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý đấu thầu lựa chọn cho doanh nghiệp quản lý vận hành khai thác và sử dụng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn đầu tư với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Liên quan đến nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Đức Quyền yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính kiểm điểm cá nhân tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết những vướng mắc của các công trình nước sạch, kéo dài trong thời gian qua. Đồng thời thống nhất lựa chọn hình thức đấu giá cho doanh nghiệp quản lý, vận hành Nhà máy nước sạch thị trấn Thường Xuân. Sở Tài chính hướng dẫn huyện Thường Xuân xác định lại giá trị còn lại của nhà máy và hướng dẫn tổ chức đấu giá theo quy định. Đối với nhà đầu tư phải đủ năng lực về tài chính và có kế hoạch quản lý, sử dụng công trình hiện tại và đầu tư nâng cấp công suất nhà máy trong thời gian tới.

Theo dự kiến của Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, các hộ dân thuộc các xã Tiểu dự án cấp nước sạch cho 7 xã huyện Hậu Lộc, 9 xã của huyện Nga Sơn tham gia dự án “Cải thiện nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA” phải nộp tiền đóng góp là hơn 2,6 triệu đồng/hộ và tiền đối ứng theo Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 6-7-2016 của UBND tỉnh là 1,8 triệu đồng/hộ. Do đó tổng chi phí mỗi hộ phải đóng hơn 4,4 triệu đồng. Nếu trừ phần được hỗ trợ của dự án WOBA (mức hỗ trợ khoảng 1,4 triệu đồng/hộ), thì mức đóng góp còn lại là quá cao so với điều kiện kinh tế của người dân trong vùng dự án.

Vì vậy, để phát huy hiệu quả của dự án, Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đề nghị UBND tỉnh xem xét không thu tiền đối ứng 1,8 triệu đồng/hộ của các hộ tham gia dự án trên địa bàn các huyện Nga Sơn và Hậu Lộc.

Đối với nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền giao Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh lập kế hoạch, rà soát cụ thể số hộ tiếp cận nước sạch để triển khai, thực hiện. Đồng thời, phối hợp với các huyện Nga Sơn và Hậu Lộc rà soát các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, hộ có đối tượng nhận trợ cấp xã hội trong vùng dự án WOBA triển khai. Nếu quá số hộ quy định của dự án WOBA thực hiện thì các địa phương cân đối ngân sách hỗ trợ hỗ trợ số hộ này. Mục tiêu của dự án là tăng tỷ lệ các hộ dân nông thôn được dùng nước sạch sinh hoạt, bảo đảm vệ sinh môi trường.

