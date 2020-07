Tháo gỡ khó khăn, gấp rút thi công các dự án ở huyện Hậu Lộc

Các tháng đầu năm 2020, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp huyện Hậu Lộc đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục khó khăn, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, khai thác hiệu quả lợi thế bứt phá đi lên, xây dựng Hậu Lộc phát triển nhanh, bền vững.

Công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông kết nối Quốc lộ 10 với đường tỉnh 526 đang được nhà thầu gấp rút thi công.

Huyện đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ về định hướng quy hoạch, phát triển trên cơ sở quy hoạch và căn cứ tiềm năng, lợi thế của địa phương ban hành các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư. Rà soát và xác định các dự án trọng điểm, bức xúc để đầu tư, trong đó ưu tiên các dự án phục vụ sản xuất, kinh doanh, giải quyết được nhiều việc làm, cải thiện thu nhập cho nhiều lao động. Khuyến khích thu hút vốn đầu tư từ các tổ chức tư nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, doanh nghiệp nước ngoài; chủ động đấu mối với các ngành, các cấp để được cấp vốn cho các dự án đã được phê duyệt, các công trình dở dang nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng, thu hút các dự án trong và ngoài nước đầu tư vào huyện.

Chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện Luật Đầu tư công, Huyện ủy, UBND huyện Hậu Lộc đã xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn, tập trung cho một số lĩnh vực thiết yếu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có sản xuất nông nghiệp, giao thông, dân dụng... Cùng với sự chủ động của các ngành, các cấp, sự nỗ lực cố gắng của các doanh nghiệp, người dân trong huyện, UBND huyện Hậu Lộc đã tập trung chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn huy động tối đa nguồn lực hiện có để đầu tư xây dựng những công trình có tính cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế, dân sinh nên tình hình kinh tế - xã hội nói chung, lĩnh vực đầu tư xây dựng nói riêng trên địa bàn tiếp tục ổn định và có sự phát triển.

UBND huyện Hậu Lộc đã tập trung chỉ đạo các nhà thầu khắc phục khó khăn, tranh thủ thời điểm thuận lợi, huy động các nguồn lực lên công trường đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số dự án, công trình trọng điểm. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã tham mưu cho UBND huyện Hậu Lộc (chủ đầu tư) thành lập 7 hội đồng giải phóng mặt bằng (GPMB) các công trình, dự án; phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan giải quyết những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường GPMB; phối hợp với các xã, thị trấn liên quan làm tốt công tác bồi thường GPMB, tạo điều kiện cho nhà thầu làm nhiệm vụ. Tăng cường cán bộ, kỹ sư lên công trường chỉ đạo, giám sát kỹ thuật, chất lượng từng hạng mục các công trình, dự án, đã yêu cầu một số nhà thầu phá bỏ một số vị trí công trình thi công không đảm bảo chất lượng, thi công đúng thiết kế mới cho triển khai các phần việc tiếp theo. Đối với các nhà thầu thi công chậm tiến độ, ban yêu cầu phải có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, huy động xe máy, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công bù khối lượng cho một số thời điểm làm chậm.

Kết quả, đến đầu tháng 7-2010, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng nuôi trồng thủy sản,... trên địa bàn đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, đã đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Điển hình như các dự án có sử dụng vốn ngân sách tỉnh, huyện, gồm: dự án nâng cấp, cải tạo đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 (đoạn từ Đại Lộc đi Liên Lộc); nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông từ cầu Hà Phấn, đến thôn Cách (xã Tuy Lộc); dự án chỉnh trang vỉa hè đường thị trấn Hậu Lộc giai đoạn 1 và giai đoạn 2; kiên cố kênh thôn Đông Hòa đi cống Hầm (thuộc thôn Yên Hòa, xã Hưng Lộc); kè sông Trà Giang (đoạn từ Tòa án Nhân dân huyện đến Trường THPT Đinh Chương Dương), Nghĩa trang Liệt sĩ Hoa Lộc; tu bổ, nâng cấp tuyến đê tả sông De (xã Hải Lộc)...

Trên hiện trường các dự án, công trình đang gấp rút thi công, nhiều dự án khối lượng đã thực hiện đạt khá cao. Điển hình như dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông kết nối Quốc lộ 10 (tại ngã tư thị trấn Hậu Lộc) nối đường tỉnh 526 đã thi công đạt gần 60% so với giá trị hợp đồng; trung tâm hội nghị huyện khối lượng đã thi công đạt hơn 90% giá trị hợp đồng; công trình cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tưới, tiêu đường ngang xã Hoa Lộc đạt hơn 80% so với giá trị hợp đồng...

Trong năm 2020, huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo nguồn lực và tăng thu ngân sách; tranh thủ sự quan tâm của các cấp, các ngành và hợp tác đầu tư của doanh nghiệp huy động vốn đầu tư, triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt danh mục theo chủ trương của UBND tỉnh. Cụ thể như dự án hạ tầng khu dân cư mới, phía Tây Bắc Quốc lộ 10 tại xã Hoa Lộc; nâng cấp tuyến đê hữu sông Lèn (đoạn từ cầu Đò Lèn xã Đồng Lộc đến đền Cô Đôi, xã Triệu Lộc); khu di tích lịch sử trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân nữ xã Hoa Lộc; sửa chữa, nâng cấp tuyến đường giao thông kết nối đường tỉnh 526 đi kênh De (đoạn qua chùa Vích, xã Hải Lộc), đường giao thông từ ngã ba Phú Lộc đến đường tỉnh 526B, huyện Hậu Lộc...

Tuy nhiên, tiến độ thi công một số công trình trên địa bàn huyện Hậu Lộc còn chậm so với yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc trong thực hiện GPMB và có thời điểm nhà thầu chưa tập trung huy động các nguồn lực lên công trường để đẩy nhanh tiến độ thi công. Do năng lực tư vấn thiết kế còn hạn chế đã dẫn đến một số công trình do các xã, thị trấn làm chủ đầu tư phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Hiện nay, UBND huyện Hậu Lộc đã và đang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các đơn vị hoàn thành xây dựng các công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bài và ảnh: Thùy Dương