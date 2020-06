Thành lập cụm công nghiệp Đông Ninh (Đông Sơn)

Ngày 2-6, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 1999/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp (CCN) Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

CCN Đông Ninh nằm trên địa bàn xã Đông Ninh và Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, có tổng diện tích khoảng 20ha, do Công ty TNHH TBGD Thịnh An làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng. Ngành nghề hoạt động bao gồm: May mặc, cơ khí chế tạo, sản xuất các sản phẩm của ngành nông nghiệp hỗ trợ; tiểu thủ công nghiệp; chế biến gỗ; sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến thực phẩm, chế biến lâm - nông sản; sản phẩm nhựa; chế biến thức ăn gia súc, gia cầm…và các ngành nghề khác có liên quan.

Về tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, trước Quý IV-2020, sẽ thiện thủ tục đầu tư, lập quy hoạch chi tiết; hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư và thiết kế cơ sở; quyết định phê duyệt dự án đầu tư và thiết kế cơ sở; lập và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Từ quý I-2021 đến quý II-2021, hoàn thiện hồ sơ giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiến hành khởi công xây dựng. Quý IV-2021, bắt đầu bàn giao công trình, đưa dự án vào khai thác, tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp vào thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh trong CCN (chỉ được đưa các dự án sản xuất kinh doanh đi vào hoạt động sau khi đã hoàn thành đầu tư hạ tầng CCN).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH TBGD Thịnh An hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất và ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định. Xây dựng phương án hoàn trả các tuyến giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi trong quá trình lập, trình duyệt dự án để bảo đảm hoạt động sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Nghiêm túc chấp hành các quy định về quản lý, đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng CCN theo Quyết định được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ các định hiện hành của pháp luật.

Minh Hằng