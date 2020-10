(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa to đến rất to.

{publishtime} {title} {lead} {title} Thanh Hóa chủ động các biện pháp tiêu thoát nước, bảo vệ cây trồng Do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa to đến rất to. Công nhân Công ty TNHH một thành viên Sông Chu - Chi nhánh thủy lợi Quảng Xương trực tại cống Ngọc Giáp, xã Quảng Thạch (Quảng Xương) chuẩn bị sẵn sàng để tiêu thoát lũ Để bảo vệ cây trồng khỏi bị ngập úng cục bộ, ngay từ sáng ngày 14-10, các đơn vị quản lý và khai thác các công trình thủy nông trên địa bàn tỉnh đã chủ động cho vận các cống tiêu để tiêu thoát nước đệm trên hệ thống kênh mương nội đồng, đóng điện tất cả các trạm bơm tiêu. Đồng thời, kiểm tra, vận hành thử, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để vận hành kịp thời phục vụ tiêu thoát nước khi mưa lũ xảy ra.Cử cán bộ trực 24/24 giờ tại các công trình thủy lợi phục vụ tiêu thoát nước. Huy động lực lượng khơi thông dòng chảy trên các sông, trục dẫn. Nông dân xã Quảng Lưu (Quảng Xương) hơi thông rãnh thoát nước để thuận tiện cho công tác tiêu thoát nước Hiện nay, diện tích lúa thu mùa trên địa bàn tỉnh đã cơ bản thu hoạch xong, nhiều diện tích cây trồng vụ đông vừa được gieo trồng, cây non yếu, nguy cơ ngập úng cao. Do đó, các đơn vị thủy nông đang theo dõi diễn biến mưa bão và mực nước tại những vùng sản xuất vụ đông để thực hiện tiêu thoát nước kịp thời, hạn chế tối đa thiệt hại về cây trồng. Nông dân xã Quảng Chính (Quảng Xương) che chắn cho diện tích cây trồng vụ đông Các địa phương cũng đã và đang chỉ đạo bà con nông dân vun cao luống, khơi thông rãnh thoát nước để thuận tiện cho công tác tiêu thoát nước. Tiến hành che chắn cho các loại rau ăn lá, chằng buộc lại giàn để bảo vệ rau, hạn chế tối đa ảnh hưởng của mưa lớn gây dập nát, đổ gãy; đồng thời chủ động các biện pháp chăm sóc, phục hồi cây trồng sau ngập úng. Khánh Phương – Hương Thơm

