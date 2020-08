Tập đoàn Sao Mai (ASM): Quý II lãi 161 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ

Tập đoàn Sao Mai (ASM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2020 với lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 161 tỷ đồng.

Nhà máy điện năng lượng mặt trời Sao Mai dưới chân núi Cấm.

Theo Báo cáo tài chính, riêng quý II, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của ASM ghi nhận 2.893,6 tỷ đồng, giảm 20,6% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên do giá vốn bán hàng giảm 24% nên lợi nhuận gộp của ASM trong kỳ tăng mạnh, đạt 365 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu tài chính của ASM trong quý II đạt hơn 55 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng cao (75%) nên sau khi trừ các khoản chi phí ASM ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 161,3 tỷ đồng, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 135,7 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Tập đoàn Sao Mai ghi nhận tổng doanh thu đạt 6.079 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 312,5 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu 6 tháng đầu năm 2020 của ASM.

So với kế hoạch năm 2020 đặt ra mục tiêu doanh thu đạt 14.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 870 tỷ đồng thì ASM đã hoàn thành được 41% kế hoạch về doanh thu và 36% kế hoạch về lợi nhuận.

Tập đoàn Sao Mai cho biết, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn trong quý II năm 2020 tăng mạnh do doanh thu điện mặt trời trong quý II năm nay đạt 139,1 tỷ đồng, trong đó quý II/2019 chưa phát sinh hoạt động này đồng thời doanh thu tài chính tăng 154,6% tương đương 33,7 tỷ đồng.

Doanh thu tăng mạnh giúp Sao Mai hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Là tập đoàn kinh doanh đa ngành, Sao Mai đang có những bước tăng trưởng mạnh mẽ trong các lĩnh vực thủy sản, du lịch, năng lượng mặt trời, bất động sản…Mới đây, tạp chí VietNam Report đã công bố Tập đoàn Sao Mai đứng vị trí số 12 trong bảng xếp hạng FAST 500 - top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2020, cho thấy những tín hiệu tích cực mà Sao Mai đã nỗ lực phấn đấu.

Chiến lược phát triển của ASM trong những tháng cuối năm 2020 sẽ tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm như: Giai đoạn II của Nhà máy điện mặt trời An Hảo (tổng vốn đầu tư khoảng 5.800 tỷ đồng), xây dựng khu du lịch điện mặt trời Núi Cấm, Nhà máy nước khoáng thiên nhiên An Hảo (Tịnh Biên), đầu tư dây chuyền sản xuất bơ (magarine) và shortening từ cá, đầu tư các hạng mục khu du lịch Đồi Tức Dụp, tiếp tục hoàn thiện công trình đạt kỷ lục Guiness cho Rừng Tràm đẹp và nổi tiếng nhất Việt Nam, đẩy mạnh tiến độ và mở rộng 1 số dự án bất động sản ở các địa phương: Long An, Tiền Giang, Cần Thơ và Thanh Hóa...Cụ thể hóa cho những hành động khẩn trương thần tốc của lãnh đạo Tập đoàn, mới đây, Tập đoàn Sao Mai đã khởi công xây dựng dự án Khu đô thị mới Sao Mai Tây Cái Dầu có tổng kinh phí đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, trên diện tích 62 ha.

NL