Tăng cường quản lý chất lượng nông sản, thực phẩm

Lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) thu giữ thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Chất lượng nông sản, thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sức khỏe của nhân dân. Nhận thấy được tầm quan trọng đó, nên thời gian qua, các sở, ngành và chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang tăng cường công tác quản lý chất lượng nông sản, thực phẩm nhằm tạo được những chuyển biến tích cực.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch hành động năm cao điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh. Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ quản lý chất lượng ATTP nông, lâm, thủy sản cho cán bộ quản lý cấp huyện, xã. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm về chất lượng ATTP nông, lâm, thủy sản theo đúng quy định của pháp luật; trong đó, tập trung vào các cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật, sản phẩm thủy sản và cơ sở sản xuất, kinh doanh rau quả. Bên cạnh đó, tăng cường lấy mẫu giám sát, cảnh báo các nguy cơ gây mất ATTP nông, lâm, thủy sản. Đẩy mạnh việc xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được xác nhận; đồng thời, công khai danh sách và địa chỉ bán sản phẩm an toàn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hướng dẫn trình tự, thủ tục chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện ATTP; nghiệp vụ lấy mẫu thực phẩm nông, lâm, thủy sản trong thực hiện công tác quản lý Nhà nước.

Thông qua việc tăng cường công tác quản lý chất lượng nông sản, thực phẩm, từ đầu năm đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các sở, ngành có liên quan của tỉnh thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về ATTP. Qua đó, đã thanh, kiểm tra được 272 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm; trong đó, có 261 cơ sở đạt yêu cầu, 11 cơ sở vi phạm và bị xử lý vi phạm hành chính, với số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 70 triệu đồng. Ngoài ra, còn phát hiện, đấu tranh và xử lý 78 trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép, xử phạt số tiền 230,5 triệu đồng; tiêu hủy 121,13 tấn lợn bệnh, lợn và sản phẩm động vật không có nguồn gốc. Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện lấy 3.584 mẫu thực phẩm nông sản, thủy sản và mẫu nước môi trường nuôi thủy sản để giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, ngăn chặn các sản phẩm không bảo đảm an toàn lưu thông trên thị trường. Kết quả kiểm tra, phân tích có 3.429 mẫu đạt yêu cầu và 155/3.584 mẫu vi phạm quy định về ATTP chiếm 4,3%.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc tăng cường công tác quản lý chất lượng nông sản, thực phẩm kết hợp với công tác tuyên truyền đã và đang tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về bảo đảm vệ sinh ATTP nói chung và ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng. Nhận thức, trách nhiệm về công tác bảo đảm vệ sinh ATTP của cán bộ, đảng viên, người quản lý, người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm được nâng lên rõ rệt. Các chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn tiếp tục được hình thành và duy trì phát triển, một số doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn theo chuỗi khép kín, từng bước đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành và xử lý vi phạm về ATTP đã được phát huy hiệu quả, hạn chế tình trạng chồng chéo, trùng lặp, gây phiền hà cho doanh nghiệp, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Công tác giám sát các sản phẩm thực phẩm có nguy cơ gây mất ATTP đã được thực hiện thường xuyên, qua giám sát đã kịp thời cảnh báo và có các biện pháp xử lý những mẫu thực phẩm vi phạm ATTP theo đúng quy định.

Hương Thơm