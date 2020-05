Tăng cường quản lý chất cấm trong chăn nuôi

Hộ chăn nuôi xã Tân Thành (Thường Xuân) phun tiêu độc khử trùng khu chăn nuôi.

Những năm gần đây, dịch bệnh diễn biến phức tạp, trong khi đó giá thịt, nhất là thịt lợn hiện tăng cao, nên người dân có tâm lý muốn tái đàn nhanh. Vì vậy, dễ dẫn đến tình trạng người chăn nuôi sử dụng các loại chất cấm để nâng cao năng suất cho đàn vật nuôi.

Xác định công tác quản lý chất cấm trong chăn nuôi luôn là nhiệm vụ hàng đầu để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là trong thời điểm hiện tại, do đó thời gian qua, các sở, ngành có liên quan của tỉnh cùng chính quyền các địa phương đã chú trọng tăng cường công tác quản lý trên địa bàn tỉnh.

Huyện Thọ Xuân hiện có 67 trang trại và 62.632 hộ chăn nuôi, với 8.256 con trâu, 9.315 con bò, 55.245 con lợn và gần 1,3 triệu con gia cầm. Để cung ứng ra thị trường các sản phẩm chăn nuôi bảo đảm an toàn thực phẩm, không chất cấm, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn và thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về những nguy hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đối với sức khỏe của cộng đồng và uy tín của ngành chăn nuôi. Thông tin kịp thời cho quần chúng nhân dân biết kết quả kiểm tra, giám sát chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn. Tổ chức cho các chủ trang trại và hộ chăn nuôi ký cam kết chăn nuôi an toàn, không sử dụng chất cấm. Đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chăn nuôi về việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Cùng với đó, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn lấy mẫu nước tiểu tại các hộ chăn nuôi lợn thịt để kiểm tra chất cấm Salbutamon bằng phương pháp test kit trên nước tiểu của con nuôi để kiểm tra chất cấm. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác thanh, kiểm tra, giám sát an toàn dịch bệnh, nên qua kiểm tra, trên địa bàn huyện Thọ Xuân chưa phát hiện tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Huyện cũng đã tổ chức cho gần 60.000 hộ chăn nuôi ký cam kết thực hiện chăn nuôi an toàn, không sử dụng chất cấm, phương pháp thử test kit cũng không phát hiện tỷ lệ nhiễm chất cấm Salbutamon trong mẫu nước tiểu của vật nuôi.

Để tăng cường quản lý việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, hàng năm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi. Thực hiện việc thanh, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực chăn nuôi thú y. Qua đó, từ năm 2016 đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành đã thực hiện lấy 400 mẫu nước tiểu, thức ăn chăn nuôi để kiểm tra tồn dư kháng sinh cấm và chất cấm Salbutamon trong chăn nuôi. Đồng thời, cấp 2.700 test kit cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kiểm tra chất cấm Salbutamon sử dụng trong chăn nuôi. Ngành nông nghiệp cũng đồng hành cùng chính quyền các địa phương trong việc phổ biến, tuyên truyền về tính nguy hại của chất cấm trong chăn nuôi đối với sức khỏe của con người. Bên cạnh đó, đôn đốc các địa phương tổ chức cho các chủ trang trại, hộ chăn nuôi ký cam kết chăn nuôi an toàn, không sử dụng chất cấm. Theo đó, đến nay, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức cho 281.147 chủ các cơ sở chăn nuôi ký cam kết với UBND các xã, phường, thị trấn về chăn nuôi an toàn, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Ngoài ra, để kiểm soát dịch bệnh và chất cấm trong chăn nuôi, mỗi năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn thực hiện cấp hàng nghìn lít hóa chất cho các huyện, thị xã, thành phố để khử chất cấm trong chăn nuôi. Đồng thời, đề nghị các địa phương thành lập đoàn kiểm tra, giám sát không để người chăn nuôi sử dụng chất cấm hoặc những chất không có trong danh mục được đưa vào sử dụng, ảnh hưởng đến lòng tin và sức khỏe của người tiêu dùng.

Theo đánh giá của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa, nhờ thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp quản lý chất cấm trong chăn nuôi, nên nhiều năm liên tục trên địa bàn tỉnh không phát hiện trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Trong các mẫu thức ăn chăn nuôi được sản xuất và phân phối trên địa bàn tỉnh cũng không phát hiện thấy kháng sinh cấm và chất cấm.

Hương Thơm