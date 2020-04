Tăng cường phòng, trừ sinh vật gây hại cho cây trồng vụ đông xuân

Sáng 7-4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến về tăng cường công tác phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng vụ đông xuân tại các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị chuyên môn tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo tình hình, mức độ gây hại của sinh vật trên một số cây trồng chính; đồng thời dự báo sinh vật gây hại trong thời gian tới và đề xuất các biện pháp chỉ đạo phòng, chống. Theo đó, hiện nay, trên một số diện tích lúa đông xuân của các tỉnh phía Bắc đã và đang xuất hiện một số sinh vật gây hại, như: Bệnh đạo ôn lá, có diện tích nhiễm 13.558 ha; đạo ôn cổ bông, diện tích nhiễm 204,2 ha; rầy nâu, rầy lưng trắng có diện tích nhiễm 2.021 ha và sâu cuốn lá nhỏ, có diện tích nhiễm 9.943 ha. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự báo, thời gian tới, thời tiết sẽ diễn biến phức tạp, nên các đối tượng sâu bệnh tiếp tục phát sinh, phát triển gây hại trên cây trồng, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông, rầy nâu, rầy lưng trắng và sâu cuốn lá nhỏ.

Trên cơ sở cập nhật, đánh giá mức độ gây hại và dự báo về tình hình sinh vật gây hại trên cây lúa và một số cây trồng chính khác, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, góp ý về các biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại trong thời gian tới, trong đó tập trung vào các nhóm giải pháp, như: Các đơn vị chuyên môn thường xuyên nắm bắt tình hình sinh vật gây hại và công tác chỉ đạo ở các tỉnh trong vùng; tổ chức kiểm tra thực tế tình hình sinh vật gây hại trên đồng ruộng ở một số tỉnh trọng điểm trước các đợt dịch để tham mưu biện pháp phòng, chống kịp thời. Đồng thời, kiểm tra tình hình sinh vật gây hại và hỗ trợ địa phương chỉ đạo phòng, chống sinh vật gây hại, nhất là bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, rầy nâu, rầy lưng trắng và sâu cuốn lá nhỏ. Các địa phương phía Bắc tăng cường công tác phòng, chống sinh vật gây hại trên diện tích lúa đông xuân, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn cử cán bộ kỹ thuật theo dõi, bám sát đồng ruộng, điều tra phát hiện sớm các loại sinh vật gây hại để kịp thời chỉ đạo phòng, chống hiệu quả…

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã thông tin đến hội nghị về tình hình sản xuất nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa, cũng như ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến sản xuất, phát triển nông nghiệp của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí cho biết, hiện nay, diện tích lúa đông xuân trên địa bàn tỉnh đang sinh trưởng, phát triển tốt, từ đầu vụ đến nay không xảy ra hạn. Trên một số cây trồng chính hiện đã xuất hiện một số loại sinh vật gây hại, như: Bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá, chuột… Song, nhờ triển khai kịp thời các biện phòng phòng, trừ, nên tình hình sâu bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn đang được kiểm soát tốt. Ngoài sâu bệnh hại trên cây trồng, dịch bệnh trên đàn vật nuôi như: Bệnh dịch tả lợn Châu Phi, Cúm gia cầm H5N6 đã không còn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Để tiếp tục kiểm soát tốt tình hình sâu bệnh cho các cây trồng trong vụ đông xuân, UBND tỉnh Thanh Hóa đang tập trung chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, các địa phương phân công cán bộ xuống cơ sở điều tra, phân tích rõ tình hình sinh trưởng, phát triển của các trà lúa, theo dõi tình hình, mức độ gây hại của các loại sâu bệnh để có biện pháp chỉ đạo phòng, trừ kịp thời trong thời gian tới. Tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh cho bà con nông dân. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục duy trì thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nhất là trong thời điểm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu kết luận tại hội nghị trực tuyến (ảnh chụp màn hình)

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh ngành nông nghiệp đang phải đối mặt với 3 thách thức lớn, thách thức nào cũng mang tính toàn cầu. Tuy nhiên, mục tiêu hàng đầu của ngành nông nghiệp vẫn là giữ ổn định tổng sản lượng lương thực đề ra. Vụ đông xuân chiếm hơn 60% tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm của cả nước. Do đó, việc bảo đảm năng suất, chất lượng cho các loại cây trồng trong vụ đông xuân, nhất là cây lúa có vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực của cả nước. Để bảo đảm năng suất, sản lượng và chất lượng cho các loại cây trồng, đồng chí đề nghị các đơn vị chuyên môn, sở, ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh cho bà con nông dân. Lưu ý đến các đối tượng sinh vật được dự báo sẽ gây hại diện rộng, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng trong thời gian tới, như: Rầy nâu, rầy lưng trắng, đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, sâu keo mùa thu, khảm lá sắn. Riêng đối với lĩnh vực chăn nuôi, cần chú ý thực hiện công tác tái đàn nhanh trong điều kiện bảo đảm an toàn. Chăn nuôi gia cầm cần cơ cấu nhiều giống gà ta, gà lông màu. Công tác kiểm soát dịch bệnh cần tiếp tục được tăng cường, đối với các địa phương đã công bố hết dịch không được chủ quan trong công tác chỉ đạo phòng, chống, ngăn dịch bệnh tái phát trở lại…

Hương Thơm