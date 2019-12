Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn

Để tăng cường công tác quản lý, vận chuyển và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh, nhất là việc nhập lậu lợn, sản phẩm lợn qua biên giới vào địa bàn tỉnh, chủ động công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm của người dân, ngày 25-12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã có Công văn số 5086/SNN&PTNT-TY về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn nhập lậu.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện vận chuyển động vật lưu thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thị xã Bỉm Sơn,

Theo đó, Sở NN&PTNT đề nghị UBND các huyện có đường biên giới đi qua chỉ đạo các phòng, ngành, đơn vị chức năng, Ban chỉ đạo 389 cấp huyện phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển động vật tại các cửa khẩu, lối mòn, lối mở khu vực biên giới để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp nhập lậu, buôn bán trái phép qua biên giới. Trường hợp phát hiện lô hàng động vật, sản phẩm động vật bất hợp pháp cần lấy mẫu xét nghiệm, gửi cơ quan thú y và thực hiện tiêu hủy và xử lý ngay theo quy định tại Nghị định 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Bên cạnh đó, UBND các huyện cần phối hợp chia sẻ thông tin về tình hình diễn biến bệnh dịch, triển khai phòng chống dịch bệnh trên động vật theo quy định; tăng cường thông tin tuyên truyền để người dân không tham gia, tiếp tay cho hoạt động vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là lợn, các sản phẩm từ lợn nhập lậu qua đường biên giới ra, vào địa bàn. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng vận chuyển trái phép, buôn bán tiêu thụ sản phẩm thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm an toàn thực phẩm, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo các ngành, phòng, ban đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã tổ chức rà soát, thống kê đầy đủ, quản lý chặt các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, thu gom động vật, các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật; khuyến khích thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng những cơ sở giết mổ tập trung, bảo đảm các điều kiện thú y, an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thực phẩm an toàn của nhân dân.

Ngoài ra, Sở NN&PTNT giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng, UBND các huyện thị xã, thành phố xử lý các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; chỉ đạo các chốt, trạm kiểm dịch đầu mối giao thông kiểm tra chặt chẽ các phương tiện vận chuyển động vật, các sản phẩm động vật nhất là lợn và các sản phẩm từ lợn lưu thông, ra, vào địa bàn tỉnh; Phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các dịch bệnh truyền nhiễm từ nước ngoài xâm nhiễm thông qua hoạt động buôn bán, vận chuyển tiêu thụ động vật và sản phẩm động vật trái phép.

Lê Thanh