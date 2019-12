Tăng cường đầu tư nguồn điện phục vụ Khu Kinh tế Nghi Sơn

PTSC Thanh Hóa vận hành cảng tạm của Tổng thầu JGCS để tiếp nhận các tàu chở thiết bị siêu trường siêu trọng của Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Khu Kinh tế (KKT) Nghi Sơn được xác định mục tiêu xây dựng và phát triển thành KKT biển đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là công nghiệp nặng và công nghiệp cơ bản, gắn liền với xây dựng và khai thác có hiệu quả cảng biển Nghi Sơn; vận hành theo cơ chế ưu đãi đặc biệt; là động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung bộ.

Để có thể đảm bảo mọi điều kiện thuận lợi, tạo nền tảng vững chắc nhằm đi đến thực hiện tốt các mục tiêu, phát triển đúng như kỳ vọng của Chính phủ thì một trong những yếu tố quyết định nằm ở việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là vấn đề ổn định nguồn điện phục vụ sản xuất.

Xác định được vai trò quan trọng của việc ổn định nguồn điện đối với sự phát triển của KKT Nghi Sơn, trong thời gian qua, Công ty Điện lực Thanh Hóa nói chung, Điện lực Tĩnh Gia nói riêng đã triển khai đồng bộ và triệt để các chương trình, kế hoạch của đơn vị; nhất là thực hiện đầu tư, cải tạo nâng cấp lưới điện trung áp, hạ áp. Từ đầu năm đến nay, công tác thực hiện đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung áp, hạ áp trên địa bàn đã đạt được một số kết quả đáng kể, cụ thể: Thi công xây dựng TBA 110kV Tĩnh Gia 2 san tải cho TBA 110kV Tĩnh Gia 1 san tải cho lộ 371+376+373 E9.13 (Dự án JICA); thi công dự án chống quá tải đường dây 35kV lộ 371+373-E9.13 (Dự án JICA); thi công cải tạo, nâng cấp đường dây lộ 971+972+973+974 sau trung gian Xuân Lâm, lộ 971 TG Trúc Lâm lên điện áp 22kV cấp điện sau TBA 110kV Tĩnh Gia 2; xây dựng đường dây trung áp và các TBA chống quá tải cho các xã Anh Sơn, Tân Dân, Thanh Sơn, Ninh Hải, Ngọc Lĩnh, Nguyên Bình, Tĩnh Hải, Phú Lâm, Phú Sơn, Tân Trường, Trường Lâm, Các Sơn (gồm các đường dây trung áp và 19 trạm biến áp phụ tải, thực hiện trong tháng 12-2019 và đầu năm 2020); thay thế dây dẫn các tuyến đường dây vận hành quá tải, đồng thời bổ sung nâng cấp dây dẫn từ 1 pha 2 dây thành 3 pha 4 dây để chống quá tải, đảm bảo cấp điện cho khách hàng và phục vụ công tác cân đảo pha lưới điện hạ áp các xã Hải Bình, Tĩnh Hải, Nguyên Bình, Hải Hà, Nghi Sơn, Tân Dân, Thanh Sơn, Trường Lâm, Xuân Lâm; thực hiện 3 hạng mục sửa chữa lớn lưới điện (2 hạng mục lưới điện hạ áp, 1 hạng mục lưới điện trung áp); thay thế các thiết bị hư hỏng, không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật (thay thế các đầu cáp trung thế hư hỏng, thay thế cột đường dây trung áp, thay thế cầu chì trung thế, cầu dao hạ thế)... Đối với lưới điện hạ áp nông thôn đã duyệt xong 3 hạng mục sửa chữa thường xuyên để thay thế dây dẫn kém chất lượng, chống quá tải; tập trung nhân lực để xử lý hành lang lưới điện trung áp, đặc biệt là các lộ 371+373+376-E9.13; 371-E9.8; 472+477+479-E9.13 và các lộ đường dây 10kV... Ông Hoàng Xuân Hà – Giám đốc Điện lực Tĩnh Gia chia sẻ: “Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa và nỗ lực khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật của cán bộ, công nhân viên, người lao động, nhất là trong việc thực hiện đầu tư, cải tạo nâng cấp lưới điện trung áp, hạ áp nên công tác cấp điện trên địa bàn Điện lực Tĩnh Gia quản lý đảm bảo ổn định, an toàn, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, an sinh xã hội, nhất là tại KKT Nghi Sơn. Đặc biệt đảm bảo cấp điện ổn định trong những ngày nắng nóng đột biến và kéo dài từ cuối tháng 5 và đến hết tháng 7 vừa qua”.

Là một trong những “khách hàng lớn” của Điện lực Tĩnh Gia, Công ty CP Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa (viết tắt là PTSC Thanh Hóa) - đơn vị thành viên của Tổng Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC). Được thành lập từ 11-2009 trên cơ sở chuyển giao Cảng Nghi Sơn thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh Thanh Hóa, hiện nay, PTSC Thanh Hóa đang hoạt động trên 4 lĩnh vực chính: Dịch vụ cảng và logistics, dịch vụ cơ khí dầu khí, công nghiệp, dịch vụ vận hành và bảo dưỡng, dịch vụ tàu lai dắt, tàu dịch vụ. Ông Nguyễn Hữu Hoan, Phó Giám đốc PTSC Thanh Hóa, cho biết: “Điện chiếm một vai trò quan trọng trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, đặc biệt là đối với dịch vụ cơ khí dầu khí, công nghiệp và dịch vụ tàu lai dắt, tàu dịch vụ. Về cơ bản, nguồn điện phục vụ cho các đơn vị, doanh nghiệp tại KKT Nghi Sơn đáp ứng tốt yêu cầu trên các chỉ tiêu: Tính ổn định, cơ chế phối hợp thông tin. Điều này góp phần không nhỏ giúp PTSC Thanh Hóa đảm bảo kế hoạch, tiến độ, chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy sự phát triển của công ty”. Tuy còn gần một tháng nữa mới kết thúc năm 2019 nhưng sự phát triển ấy thể hiện rất rõ trong kết quả ước đạt thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất, kinh doanh của PTSC Thanh Hóa năm 2019. Cụ thể: Doanh thu thực hiện ước đạt: 846,42 tỷ đồng, đạt 104,9% so với kế hoạch năm và bằng 75,23% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế ước đạt: 40,42 tỷ đồng, đạt 101,05% so với kế hoạch năm và bằng 89,68% so với năm 2018.

Tuy nhận định việc đảm bảo cung cấp ổn định, an toàn nguồn điện góp phần không nhỏ vào kết quả sản xuất, kinh doanh đạt được của công ty, ông Nguyễn Hữu Hoan trăn trở, kiến nghị: “Hiện nay, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đang cùng sử dụng điện trên một lộ điện kéo dài. Vì vậy, một khi xảy ra sự cố trên lộ điện hoặc ngành điện cắt điện theo chương trình, kế hoạch duy tu, bảo dưỡng là tất cả các đơn vị, doanh nghiệp đều phải chịu cảnh mất điện chung. Ngành điện nên xem xét chia nhỏ lộ điện thành các cung để có thể chủ động nguồn điện cho từng đơn vị, cô lập và khoanh vùng được đối tượng cần xử lý, khắc phục để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các đơn vị, doanh nghiệp khác cùng lộ”. Như vậy, để có thể tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò quan trọng của ngành điện trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy sự phát triển của KKT Nghi Sơn; bên cạnh việc tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng về điện thì đòi hỏi ngành điện phải biết lắng nghe nhiều hơn ý kiến phản hồi, tâm tư nguyện vọng của khách hàng; nhanh chóng, kịp thời xử lý, khắc phục khi có sự cố xảy ra trên lưới điện...

Hương Thảo