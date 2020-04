Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh

Hành lang an toàn đường bộ đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), bảo vệ công trình đường bộ và là quỹ đất dự phòng để mở rộng tuyến đường.

Bày bán giống cây trồng, cây cảnh vi phạm hành lang an toàn đường bộ tuyến đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa.

Thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ và các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ và các chỉ đạo của UBND tỉnh, trong thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang an toàn đường bộ đã được các ngành, các cấp, quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả tích cực, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ, góp phần bảo đảm giao thông trên các tuyến đường bộ thuận lợi, an toàn. Tuy nhiên, hiện nay tình hình vi phạm hành lang ATGT đường bộ trên các tuyến đường diễn ra vẫn còn nhiều và có chiều hướng gia tăng trên các tuyến đường chính, quốc lộ trong nội thành, nội thị, khu đông dân cư.

Theo thống kê của Sở Giao thông – Vận tải, trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn tỉnh năm 2017 có 681 trường hợp vi phạm, năm 2018 có 742 trường hợp vi phạm, năm 2019 có 593 trường hợp vi phạm, quý I-2020 có 141 trường hợp vi phạm. Những trường hợp vi phạm chủ yếu, như: Để vật liệu xây dựng, nông lâm sản, bán hàng, họp chợ trên lòng, lề đường; trông giữ xe trái phép, lắp đặt biển quảng cáo, biển hiệu trong phạm vi đất của đường bộ; đào khoan, xẻ đường trái phép; xây bục bệ, đắp vuốt làm lối đi trên vỉa hè, vào nhà; lấn chiếm, san lấp hạ lưu cống thoát nước; đấu nối trái phép vào đường bộ; xây dựng nhà ở, lều quán trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ... Đây cũng chính là các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến mất trật tự, ATGT, ùn tắc giao thông.

Đại diện Phòng Quản lý giao thông (Sở Giao thông – Vận tải) cho biết: Để thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, các sở, ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh, các địa phương, đã và đang có nhiều giải pháp, kế hoạch triển khai thực hiện. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, ra quân triển khai công tác lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, hành lang ATGT, có biện pháp giải tỏa các vi phạm. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác tháo dỡ, bàn giao mặt bằng để xây dựng rãnh thoát nước dọc đường, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bảo đảm trật tự, ATGT, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Công an tỉnh tập trung chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng và hành lang đường bộ theo chuyên đề, kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, ATGT. Đồng thời, phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã ra quân chấn chỉnh, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sở Giao thông - Vận tải tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Giao thông – Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam từng bước xử lý, khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và phối hợp với chính quyền địa phương cưỡng chế, giải tỏa các công trình vi phạm theo quy định. Hướng dẫn, kiểm tra, yêu cầu các địa phương, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm quy định về việc đấu mối vào đường bộ, các quy định pháp luật khác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang an toàn đường bộ, tổ chức giải tỏa dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, đất hành lang an toàn đường bộ...

UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện; đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo đảm trật tự, ATGT, lập lại trật tự hành lang ATGT. Quản lý, sử dụng đất trong và ngoài hành lang an toàn đường bộ theo quy hoạch và theo quy định của pháp luật, nhất là việc giao đất, cấp giấy phép xây dựng dọc theo đường bộ, bảo vệ mốc lộ giới công trình đường bộ. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn đường bộ, chỉ đạo UBND cấp xã, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố và các tổ chức liên quan có các hình thức hoạt động tự quản, tuyên truyền, vận động, nhắc nhở các hộ dân dọc các tuyến đường, nhất là các tuyến đường trục chính nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ hành lang ATGT, không chiếm dụng, sử dụng trái phép lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT đường bộ làm nơi buôn bán, kinh doanh, tập kết hàng hóa, phơi nông sản... gây mất trật tự, ATGT.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng phát hiện kịp thời, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm hành lang đường bộ hoặc khi có hồ sơ vi phạm của các đơn vị quản lý đường bộ, thanh tra giao thông, cơ quan có thẩm quyền khác cung cấp; tổ chức cưỡng chế, áp chế để giải tỏa các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đi đôi với đó, các địa phương cũng đang xây dựng kế hoạch tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng chiếm dụng các công trình để trông giữ xe, rửa xe, bán hàng, họp chợ, tập kết nguyên vật liệu xây dựng, nông lâm sản, xây dựng lều quán, xây bục bệ, đắp vuốt làm lối đi trên vỉa hè, vào nhà, lắp đặt biển quảng cáo, biển hiệu trong vi phạm bảo vệ công trình, hành lang ATGT đường bộ... Thiết nghĩ công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang an toàn đường bộ; việc kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn cần phải được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục và xử lý nghiêm minh các vi phạm.

Bài và ảnh: Xuân Hùng