Tăng cường công tác bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự trên biển

Thời gian qua, các ngành, lực lượng vũ trang và các địa phương ven biển đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát trên biển, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Lực lượng kiểm ngư tỉnh kiểm tra hoạt động của các tàu cá tại cửa biển Lạch Hới (TP Sầm Sơn).

Thời gian qua, các hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ, xung kích điện khai thác hải sản; trộm cắp ngư lưới cụ, chiếm đoạt tài sản, buôn lậu... vẫn còn diễn ra. Các vụ tai nạn trên biển, đâm va, chìm đắm tàu thuyền; mất an toàn, cháy nổ tại cảng, bến cá, khu neo đậu, trên các phương tiện.... tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế, đe dọa trực tiếp tính mạng Nhân dân và tài sản của Nhà nước. Trước tình hình trên, để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa củng cố tiềm lực quốc phòng – an ninh. Ngày 16-5-2016, UBND tỉnh ban hành Đề án “Tăng cường bảo vệ ANTT, bảo đảm an toàn cho Nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020”. Sau 4 năm thực hiện đề án, các cấp, các ngành đã thường xuyên phối hợp với các địa phương trực tiếp xuống địa bàn 43 xã, phường ven biển, tuyên truyền, vận động các chủ tàu chấp hành các quy định của pháp luật. Nhất là quy định về chủ quyền biển, đảo, bảo đảm ANTT; bảo vệ tài nguyên, môi trường; động viên ngư dân vươn khơi bám biển, không từ bỏ ngư trường; linh hoạt né tránh hoạt động khiêu khích, phi pháp của tàu cá nước ngoài; kiên trì bảo vệ chủ quyền, ủng hộ chiến dịch “Kết nối biển Đông” góp phần định hướng dư luận, tư tưởng cho Nhân dân hướng về biển, đảo Tổ quốc. Tổ chức 31 cuộc triển lãm trưng bày tư liệu, bằng chứng lịch sử về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và biển đảo Thanh Hóa. Tổ chức tuyên truyền, vận động cho ngư dân chấp hành nghiêm quy định khai thác trên biển, các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản của Việt Nam; phổ biến kỹ thuật, kinh nghiệm, sản xuất, phòng tránh thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; không mua bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, chất độc, xung kích điện khai thác hải sản; không trộm cắp ngư lưới cụ; củng cố nâng cao chất lượng các tổ, đội đoàn kết trên biển; xây dựng các bến bãi neo đậu tàu thuyền tự quản, từng bước làm chuyển biến ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên nắm thông tin từ cơ quan nghiệp vụ cấp trên; đồng thời, phối hợp trao đổi tình hình với Hải quân vùng I, Cảnh sát biển vùng I, Hải đoàn 38 Bộ đội Biên phòng được 63 lần; tổ chức tuần tra chung trên biển 14 lần, kịp thời phát hiện, xử lý tàu nước ngoài vi phạm chủ quyền; đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và xử lý tốt các tình huống tìm kiếm cứu nạn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn ANTT, tạo môi trường ổn định phát triển kinh tế biển của tỉnh. Nhằm tăng cường công tác bảo vệ chủ quyền, giữ gìn ANTT, Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch hiệp đồng với Cảnh sát biển vùng I sẵn sàng huy động tàu cá tham gia đấu tranh trên biển khi có yêu cầu. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các lực lượng tuần tra, nắm chắc tình hình mặt biển, giữ vững ổn định ANTT, động viên Nhân dân yên tâm bám biển sản xuất, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật được triển khai quyết liệt, hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, xung kích điện, khai thác hải sản bất hợp pháp, trộm cắp, lấn chiếm luồng lạch, tranh chấp bãi ngang, vùng triều, ngư trường, buôn lậu, gian lận thương mại..., được ngăn chặn, đẩy lùi.

