Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi năm 2020

UBND tỉnh vừa có công văn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi, quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2020.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, về công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đánh giá công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, gắn với tổng kết, đánh giá công tác phòng, chống thiên tai năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Công ty Khai thác công trình thủy lợi bố trí lực lượng đảm bảo đủ năng lực chuyên môn để quản lý, vận hành công trình thủy lợi; thường xuyên theo dõi, kiểm tra công trình trước, trong và sau mùa mưa, lũ nhằm phát hiện sớm những nguy cơ gây mất an toàn công trình; tổ chức vận hành thử các trạm bơm tiêu, cống tiêu, nạo vét, khơi thông hệ thống kênh tiêu để chủ động tiêu úng, thoát lũ khi có mưa lớn xảy ra. UBND các huyện, thị xã có hồ chứa nước, Công ty TNHH một thành viên Sông Chu, Công ty TNHH một thành viên Thuỷ lợi Bắc sông Mã, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng và áp dụng các công nghệ tiên tiến hỗ trợ điều tiết hồ chứa thủy lợi phục vụ chỉ đạo, vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du; Tổ chức vận hành thử các cửa van, thiết bị phục vụ xả lũ của các hồ chứa và bố trí đủ vật tư, thiết bị dự phòng bảo đảm kịp thời sửa chữa, thay thế trong trường hợp có sự cố vận hành; bố trí hệ thống thông tin, cảnh báo cho người dân ở hạ du khi xả lũ các hồ chứa; nạo vét, khơi thông kênh hạ lưu các tràn xả lũ để chủ động thoát lũ khi có mưa lớn xảy ra; Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các Ban Quản lý Khai thác công trình thủy lợi cấp huyện, tổ chức hợp tác dùng nước, các chi nhánh thuộc các

Công ty Khai thác công trình thủy lợi được giao quản lý, vận hành hồ chứa thực hiện rà soát, xây dựng các phương án: Phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đập, phương án bảo vệ công trình và quy trình vận hành các công trình hồ chứa...

Đối với các các hồ chứa có cửa van điều tiết lũ phải thực hiện quan trắc 4 lần một ngày và tính toán lưu lượng nước đến hồ, dự tính khả năng gia tăng mực nước hồ để chủ động vận hành hồ chứa chống lũ an toàn; cập nhật thông tin vận hành hồ chứa tối thiểu 2 lần/ngày trong điều kiện thời tiết bình thường và 4 lần/ngày khi có mưa, lũ (trong trường hợp mực nước hồ cao hơn mực nước thiết kế phải quan trắc tối thiểu 1 lần/giờ) lên trang điện tử thu thập thông tin điều hành hệ thống thủy lợi của Tổng cục Thủy lợi (địa chỉ: www.thuyloivietnam.vn).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi khẩn trương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa; Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; Kiểm tra việc thực hiện quy trình vận hành công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo rà soát, đánh giá các nội dung không còn phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền khẩn trương điều chỉnh, bổ sung nhằm bảo đảm vận hành an toàn công trình và vùng hạ du đập; Chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, xây dựng phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đập; trong đó, tập trung xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du, rà soát đánh giá khả năng thoát lũ sau tràn các hồ chứa; hướng dẫn, tuyên truyền và tổ chức diễn tập phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là vùng hạ du các đập, hồ chứa xung yếu, vùng hạ du là thị xã, khu công nghiệp; Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác bảo đảm an toàn công trình, nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó của người dân ở vùng hạ du đập; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ công trình thủy lợi.

Về công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2020, hoàn thành công tác tu bổ, duy tu bảo dưỡng đê điều và công trình đang thi công liên quan đến đê điều; Đảm bảo an toàn các cống dưới đê trong lũ, bão; phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố có đê và các đơn vị liên quan chỉ đạo các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công công trình liên quan đến đê điều, đặc biệt là những sự cố đê điều đã xảy ra trong các mùa lũ, bão trước để hoàn thành trước mùa lũ, bão và có phương án bảo đảm an toàn cho công trình khi có lũ, bão.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có đê huy động mọi nguồn lực của địa phương để chủ động xử lý những sự cố phát sinh đột xuất trước, trong mùa lũ, bão và tu bổ thêm đối với các hạng mục cần thiết khác nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố khi có lũ, bão; lập phương án cấp nước (hoặc tiêu) hỗ trợ để hạn chế mức độ ảnh hưởng do việc hoành triệt cống. Việc sử dụng cống dưới đê trong mùa lũ phải chấp hành nghiêm ngặt quy trình đóng, mở cống.

Đối với những cống qua đê đã xảy ra sự cố những năm trước, cống mới xây dựng nhưng chưa được vận hành trong điều kiện có lũ cao hoặc cống đang thi công, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo đơn vị quản lý, chủ đầu tư xây dựng phương án bảo vệ cụ thể để chủ động xử lý khi có sự cố xảy ra. Chỉ đạo tổ chức diễn tập phương án hộ đê, kiểm tra việc chuẩn bị vật tư, lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, chỉ huy và thông tin hai chiều để bổ khuyết kịp thời những thiếu sót, tồn tại; tập huấn nghiệp vụ cho các lực luợng tham gia hộ đê, đặc biệt là lực luợng quân đội đuợc bố trí trên địa bàn.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có đê phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quán triệt, huớng dẫn; đồng thời kiểm tra, giám sát các xã, phuờng ven đê trong việc tổ chức lực luợng và thực hiện công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mua, lũ theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố có đê tăng cuờng kiểm tra, rà soát tình hình vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh; kiên quyết ngăn chặn, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; kiểm tra việc chấp hành quyết định cho phép của chủ đầu tu các công trình liên quan đến đê điều theo quy định của Luật Đê điều; xử lý dứt điểm hành vi lấn chiếm mặt đê, mái đê, hành lang bảo vệ đê gây ảnh huởng đến an toàn đê và khả năng thoát lũ truớc ngày 15-5-2020.

BĐT