Tài chính vi mô Thanh Hóa chăm lo khách hàng đối tượng chính sách

Nhờ vay vốn chính sách Tài chính vi mô Thanh Hóa, gia đình thương binh Lê Công Dũng (xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương) đã có cuộc sống ổn định.

Theo chân cán bộ Tài chính vi mô Thanh Hóa (TCVMTH), chúng tôi đến thăm gia đình bác Lê Công Dũng, thương binh hạng 1/4, ở thôn 1, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương. Bác nhập ngũ từ năm 1974, ở đơn vị bộ đội thuộc Tỉnh đội Thừa Thiên Huế.

Sau khi xuất ngũ trở về quê hương, mặc dù bị thương tật, nhưng còn sức lao động, bác vẫn cố gắng bươn chải làm đủ nghề kiếm sống. Tuổi tác càng nhiều, sức khỏe càng đi xuống, bác quyết định ở nhà tăng gia sản xuất.

Thông qua kênh TCVM chi nhánh huyện Quảng Xương giới thiệu, bác vừa có hoàn cảnh khó khăn, vừa là đối tượng chính sách nên được tạo điều kiện vay vốn. Lần thứ nhất (năm 2007), bác được vay số tiền là 4,2 triệu đồng. Lần thứ hai (năm 2018-2019), bác được vay tiếp 10 triệu đồng. Lần thứ ba (năm 2019-2020), bác được vay 15 triệu đồng. Từ những lần vay vốn trên, bác đầu tư mua giống, thức ăn, sửa sang chuồng trại chăn nuôi. Hiện nay, mô hình gia trại chăn nuôi của bác đã có tổng đàn khoảng 100 con lợn, gà, vịt, ngan. Bên cạnh đó, bác còn chịu khó trồng cây ăn quả, đào ao thả cá, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Mỗi năm, đàn gia súc, gia cầm xuất bán từ 2-4 lứa, cuộc sống được đảm bảo ổn định. Ngoài việc trả hết gốc lẫn lãi, mỗi năm gia đình bác còn tiết kiệm được một khoản tiền nho nhỏ.

Gia đình bác Dũng là một trong hàng chục gia đình chính sách được vay vốn ưu đãi của TCVMTH. Trong nhiều năm qua, nhằm thực hiện tốt hoạt động xã hội trong việc thể hiện trách nhiệm “Đền ơn đáp nghĩa” đối với hộ gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, Tổ chức TCVMTH đã thiết kế sản phẩm vốn vay chính sách dành cho các hộ gia đình có công với cách mạng. Qua đó nhằm động viên tinh thần, tạo cơ hội cho bản thân và thân nhân của họ tham gia vào các hoạt động sản xuất. Đồng thời khởi tạo các hoạt động kinh doanh, phát triển kinh tế bền vững, góp phần an sinh xã hội.

Theo quy định, với vốn vay này, đối tượng chính sách là cá nhân đại diện cho các hộ gia đình có công với cách mạng hiện đang sinh sống và làm việc tại địa bàn của TCVMTH đang triển khai hoạt động, bao gồm: Gia đình liệt sĩ, thương, bệnh binh; gia đình trực tiếp nuôi dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; gia đình bị nhiễm chất độc da cam...

Điều kiện để được vay gồm: Khách hàng là công dân Việt Nam; độ tuổi từ 18 – 65, có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Khách hàng có hộ khẩu hoặc đăng ký tạm trú dài hạn trên cùng địa bàn cho vay của TCVMTH. Thời gian sinh sống trên địa bàn cho vay tối thiểu 2 năm; có thu nhập ổn định đảm bảo khả năng trả nợ trong suốt thời gian vay vốn; có kế hoạch sử dụng vốn và phương án hoàn trả vốn khả thi. Chấp hành các quy định của TCVMTH và của cụm, tổ vay vốn; không có nợ xấu tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng khác.

Về hạn mức cấp tín dụng, tối đa không vượt quá 20 triệu đồng. Lãi suất cho vay ưu đãi hơn so với sản phẩm vốn vay thông thường, thời hạn cho vay là 12 tháng. Biện pháp đảm bảo tiền vay là khách hàng được vay vốn khi có sự đồng ý, thống nhất bảo lãnh khoản vay của nhóm, cụm vay vốn và hội phụ nữ. Phương thức hoàn trả gốc, lãi tiền vay là gốc, lãi tiền vay được chia đều trả dần hàng tháng theo thông lệ của TCVMTH. Tính đến 30-6-2020, tổng số khách hàng vay vốn chính sách trong toàn tổ chức là 22 khách hàng; dư nợ cho vay vốn vay chính sách đạt 108.718.000 đồng.

Bên cạnh việc thiết kế sản phẩm và hạn mức tín dụng dành cho đối tượng là gia đình chính sách và người có công với cách mạng, với lãi suất ưu đãi, TCVMTH luôn quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Trong 5 năm (2015-2020), TCVMTH đã thực hiện tốt công tác chăm sóc Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trịnh Thị Hiến (thôn Minh Thịnh, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc). Xây dựng Chương trình “Thắp sáng tương lai”, thực hiện trao hơn 100 sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng cho con các hộ nghèo tham gia vay vốn. Đóng góp ủng hộ, thực hiện nhiệm vụ đỡ đầu 3 xã của huyện Lang Chánh có tỷ lệ hộ nghèo trên 30% số tiền trên 30 triệu đồng. Quyên góp và thực hiện cứu trợ khẩn cấp cho 7 khách hàng bị chìm tàu thuộc huyện Hậu Lộc và thị xã Nghi Sơn, giá trị hơn 100 triệu đồng. Hỗ trợ trên 500 khách hàng bị ngập lụt do ảnh hưởng của cơn bão số 10, năm 2017 tại các huyện: Thạch Thành, Cẩm Thủy, Thiệu Hóa, Nông Cống và TP Thanh Hóa, trị giá trên 200 triệu đồng. Trao tặng “Mái ấm tình thương” cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá trên 150 triệu đồng. Trao mô hình “bò sinh kế” cho 10 hội viên phụ nữ khó khăn tại xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn, với tổng trị giá trên 100 triệu đồng... Những hành động, việc làm thiết thực của TCVMTH đã trở thành động lực tinh thần to lớn, sẻ chia, đùm bọc để các đối tượng chính sách an tâm hơn trong cuộc sống.

