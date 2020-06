Sức sống mới trên quê hương Hòa Lộc

Mặc cho nắng chói chang, gay gắt như thiêu như đốt, khắp một vùng Tam Hòa (thuộc xã giáp biển Hòa Lộc, Hậu Lộc) vẫn rộn rã tiếng nói cười, bước chân hối hả khi vụ thu hoạch sản phẩm thủy sản vụ xuân hè đã đến. Nhìn những mẻ cua, cá... tươi xanh, nảy mình tanh tách, mấy ai biết được rằng, nơi đây đã từng là cánh đồng muối kém hiệu quả kinh tế. Trăn trở với mục tiêu phát triển sản xuất hiệu quả, Đảng ủy, UBND xã Hòa Lộc đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích sản xuất muối sang phát triển thủy sản, cho thu nhập cao...

Một góc khu nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao của gia đình anh Đỗ Văn Hải tại xã Hòa Lộc.

Theo sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ địa phương, chúng tôi ghé thăm khu nuôi tôm thẻ chân trắng với diện tích 3 ha của gia đình anh Đỗ Văn Hải. Trong niềm vui mừng, phấn khởi, anh Hải chia sẻ: Năm 2017, gia đình anh nhận thầu 3 ha đồng muối kém hiệu quả của xã để đầu tư khu nuôi tôm đồng bộ, hiện đại. Toàn bộ diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao theo tiêu chuẩn VietGAP trong nhà lưới, 2-3 vụ/năm. Năng suất tôm thương phẩm bình quân đạt khoảng 15 tấn/ha/vụ. Sau khi đã trừ các chi phí, gia đình anh còn lãi khoảng 500 triệu đồng/ha/năm. Gia đình anh Hải là một trong nhiều hộ nông dân tại xã ven biển Hòa Lộc đã và đang vươn lên làm giàu và tạo thêm nhiều việc làm cho nhiều lao động ngay trên mảnh đất quê hương.

Nhiệm kỳ 2015-2020, lãnh đạo xã Hòa Lộc đã triển khai đồng bộ, sáng tạo nhiều giải pháp chuyển đổi diện tích đồng muối kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản. Thu hút đầu tư mô hình nuôi tôm công nghiệp, xã đã có 22,6 ha/tổng số 95 ha nuôi thủy sản đã áp dụng công nghệ cao, an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP trong nhà lưới, nhà bạt. Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy, UBND xã, nhiều chủ đồng đã nuôi xen canh hoặc luân canh đa thời vụ các đối tượng như­ tôm sú, tôm rảo, cua, cá, cho hiệu quả kinh tế cao. Tổng sản lượng thu hoạch hàng năm ước đạt từ 300-350 tấn thủy sản. Cùng với nuôi trồng thủy sản, đến năm 2020 Hòa Lộc có 142 tàu thuyền chuyên khai thác hải sản, tạo việc làm cho 500 lao động. Tổng sản lượng khai thác hàng năm bình quân trên 7.000 tấn, tăng 2% so với mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hòa Lộc nhiệm kỳ 2015-2020.

Cùng với phát triển thủy sản, xã đẩy mạnh công tác chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Quy hoạch chi tiết các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung, theo hướng giảm dần diện tích trồng lúa và cây trồng giá trị thấp. Chỉ đạo người dân tích tụ ruộng đất để liên kết sản xuất cây, con có giá trị cao. Xây dựng thí điểm 2 mô hình nông nghiệp công nghệ cao trên diện tích 2 ha, chủ yếu trồng hoa, cây cảnh, rau cao cấp, quả an toàn... Ngoài ra, một số diện tích đất sản xuất trũng thấp, hơn 28 ha cấy lúa không ăn chắc, thường ngập úng vụ mùa, vừa quy hoạch chuyển sang phát triển mô hình trang trại, gia trại.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, trên địa bàn xã Cụm công nghiệp nghề cá Hòa Lộc mới được quy hoạch. Xã đã tạo môi trường thuận lợi, ban hành chính sách thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, kinh doanh (SXKD) như tạo mặt bằng sạch, thủ tục hành chính nhanh gọn; bảo đảm an ninh trật tự... Đến tháng 5-2020, xã có tổng số 23 doanh nghiệp; 491 hộ kinh doanh vừa và nhỏ (tăng 211 hộ so với năm 2015). Phần lớn các doanh nghiệp tại địa phương SXKD có hiệu quả, tạo được nhiều việc làm cho lao động.

Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, xã Hòa Lộc cơ bản đạt được 3 chương trình trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Chương trình trọng tâm thứ nhất: Đẩy mạnh thực hiện dồn đổi ruộng đất, quy hoạch vùng sản xuất cây hàng hóa, áp dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Chương trình trọng tâm thứ hai: Hoàn thành rà soát quy hoạch, phát triển mạnh dịch vụ hậu cần nghề cá, gắn với chế biến hải sản, phát huy lợi thế Cảng cá Hòa Lộc. Phát triển kinh tế ngành dịch vụ hậu cần nghề cá. Chương trình trọng tâm thứ ba: Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu của chi bộ, đặc biệt là chi bộ nông thôn.

Nét nổi bật là kinh tế phát triển khá toàn diện, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm, giai đoạn 2015-2020 đạt 13,5% (cao hơn 0,5% so với giai đoạn 2010-2015). Tổng thu nhập xã hội cuối nhiệm kỳ đạt 475,37 tỷ đồng, tăng 64,15% so với năm 2015; thu nhập đầu người đạt 40,5 triệu đồng/người/năm, tăng 1,52 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 51,5%; xây dựng chiếm 18%, tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ, thương mại chiếm 30,5%. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt bình quân 145 triệu đồng/ha/năm. Chăn nuôi phát triển theo quy mô trang trại và gia trại, toàn xã có 237 trang trại, gia trại vừa và nhỏ (tăng 168 trang trại, gia trại so với năm 2015). Xã Hòa Lộc đã về đích nông thôn mới (NTM) năm 2016 (hoàn thành trước 2 năm so với Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra).

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Cấp ủy thường xuyên chăm lo cả về cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục. Đến nay, 3 trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1. Giáo viên giỏi, học sinh giỏi trong các kỳ thi các cấp đều tăng. Chất lượng giáo dục trường THCS 5 năm qua luôn nằm trong tốp đầu của huyện. Một số di tích lịch sử văn hóa như Chùa Cam Lộ, Đình Trung, Nhà lưu niệm chiến sĩ cách mạng Nguyễn Chí Hiền, đã được xây mới, sửa chữa, tôn tạo, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân. Thực hiện chính sách xã hội, chương trình xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội đạt hiệu quả. Đời sống của Nhân dân ngày được nâng lên, tỷ lệ hộ khá tăng dần, hộ nghèo hiện còn 2,18% (giảm 6,42% so với năm 2015). Quốc phòng - an ninh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Lộc Nguyễn Văn Tuấn, cho biết: Nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hòa Lộc tập trung thực hiện ba chương trình trọng tâm, đó là: Đẩy mạnh thực hiện tích tụ ruộng đất theo quy định của Luật Đất đai gắn với quy hoạch sản xuất quy mô lớn, công nghệ cao nâng cao giá trị thu nhập trong kinh tế nông nghiệp, hộ chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản. Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng, của người đứng đầu giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu của chi bộ, đặc biệt là các chi bộ nông thôn...

Để thực hiện tốt các chương trình trọng tâm, các năm tới xã Hòa Lộc đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích; tiếp tục chuyển đổi diện tích sản xuất nông nghiệp, sản xuất muối hiệu quả thấp sang nuôi trồng thuỷ sản. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt các chính sách xã hội; nâng cao đời sống Nhân dân. Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh,... sớm đưa Hòa Lộc trở thành là xã NTM nâng cao.

Bài và ảnh: Thùy Dương