Sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng Hậu Lộc phát triển nhanh, bền vững

Kè sông Trà Giang mới hoàn thành xây dựng, phục vụ sản xuất nông nghiệp và tạo cảnh quan môi trường đẹp trên địa bàn.

Năm 2019, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hậu Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp nhằm nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được đề ra từ đầu năm.

Theo đó, huyện đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ về định hướng quy hoạch, phát triển trên cơ sở quy hoạch và căn cứ tiềm năng, lợi thế của địa phương để bNan hành các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư. Rà soát và xác định các dự án trọng điểm, bức xúc để đầu tư, ưu tiên các dự án phục vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD), giải quyết được việc làm, cải thiện thu nhập cho nhiều lao động. Khuyến khích thu hút vốn đầu tư từ các tổ chức tư nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, doanh nghiệp nước ngoài; chủ động đấu mối với các ngành, các cấp để được cấp vốn cho các dự án đã được phê duyệt, các công trình dở dang... nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng, thu hút các dự án trong và ngoài nước đầu tư vào huyện. Huyện tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng, phát huy lợi thế của từng vùng, quan tâm vùng đồi và vùng biển. Trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2016-2020 tiến hành quy hoạch phát triển các trung tâm, các cụm kinh tế để thu hút đầu tư, tạo bước tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, phù hợp lợi thế từng vùng.

Trong đó, vùng đồi tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phát triển chăn nuôi gia súc; ban hành quy chế chính sách để khai thác có hiệu quả cụm công nghiệp Song Lộc; hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết đô thị Bà Triệu, quy hoạch cụm công nghiệp Nam Lèn; xây dựng kết cấu hạ tầng dịch vụ thương mại gắn phát triển du lịch, nhất là du lịch văn hóa, du lịch tâm linh và sinh thái. Đối với vùng đồng, tập trung ổn định diện tích lúa thâm canh năng suất, chất lượng cao, đảm bảo lương thực hàng năm; mở rộng diện tích cây hoa màu hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại tập trung, gắn với đảm bảo môi trường. Phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp gắn với xây dựng làng nghề, các cụm điểm, trung tâm thương nghiệp và dịch vụ ở thị trấn, các xã theo hướng liên kết vùng. Riêng vùng biển, đẩy mạnh khai thác, nuôi trồng, chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, hoạt động dịch vụ và sản xuất muối. Khai thác hiệu quả Cảng cá Hòa Lộc, khuyến khích các dự án đầu tư phát triển dịch vụ, chế biến thủy hải sản, du lịch sinh thái biển. Nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại, nuôi trồng thủy hải sản theo hướng đa con, đa canh, đa thời vụ, tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích; phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thu hút lao động tại chỗ gắn với bảo vệ môi trường...

Huyện đã chủ động kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư SXKD; dành thời gian đưa các doanh nghiệp đi khảo sát địa điểm, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và cam kết đồng hành với họ suốt quá trình đầu tư. Huyện tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư như tư vấn chính sách của tỉnh, giải quyết kịp thời hồ sơ, thủ tục theo thẩm quyền, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ doanh nghiệp thu hút lao động, cùng doanh nghiệp giải quyết vướng mắc trong quá trình đầu tư... Các thành phần kinh tế phát triển đa dạng, đến tháng 1-2020, toàn huyện có 355 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó năm 2019 thành lập mới 75 doanh nghiệp, vượt 21,6% kế hoạch tỉnh giao. Đặc biệt, có 4 nhà máy may công nghiệp 100% vốn FDI đã giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động với mức lương bình quân từ 5-6 triệu đồng/người/tháng. Các quy hoạch cụm công nghiệp dịch vụ hậu cần nghề cá; quy hoạch đô thị Diêm Phố, đô thị Hòa Lộc; thị trấn Hậu Lộc, làng nghề cơ khí Tiến Lộc, làng nghề rượu Cầu Lộc... được triển khai tích cực và phát huy hiệu quả.

Trong hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư, huyện đã tranh thủ được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các nhà đầu tư và đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ những nỗ lực đó, tổng vốn đầu tư phát triển của huyện đạt trên 2.732 tỷ đồng, tăng 9,3% kế hoạch. Nhiều cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp như dự án nâng cấp, cải tạo đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 (đoạn từ xã Đại Lộc đến xã Liên Lộc); nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông từ cầu Hà Phấn, đến thôn Cách (xã Tuy Lộc, Hậu Lộc); dự án chỉnh trang vỉa hè đường thị trấn Hậu Lộc giai đoạn 1 và giai đoạn 2; kiên cố kênh thôn Đông Hòa đi cống Hầm (xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc), kè sông Trà Giang (đoạn từ Tòa án Nhân dân huyện đến Trường THPT Đinh Chương Dương, huyện Hậu Lộc); Nghĩa trang liệt sĩ Hoa Lộc; tu bổ, nâng cấp tuyến đê tả sông De (xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc),... Nhiều cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp đã và đang phát huy hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Kết quả, năm 2019, phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hậu Lộc đã đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 23/24 chỉ tiêu chủ yếu được HĐND huyện quyết nghị đã hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra, trong đó có 16 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Nổi bật là kinh tế tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Giá trị sản xuất đạt 8.550 tỷ đồng, tăng 2% so với kế hoạch, 15,3% so với cùng kỳ (là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay). Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,2 triệu đồng, vượt 8% so với kế hoạch, tăng 16,8% so với cùng kỳ...

Với quan điểm “lợi ích của các nhà đầu tư, của các doanh nghiệp là mục tiêu trước mắt và lâu dài của huyện”, ngay từ những ngày đầu năm 2020, huyện Hậu Lộc đã và đang tập trung thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp đầu tư mở rộng SXKD. Đồng thời, yêu cầu các ngành chức năng tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ doanh nghiệp của Trung ương và tỉnh. Huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo nguồn lực và tăng thu ngân sách, tranh thủ sự quan tâm của các cấp, các ngành và hợp tác đầu tư của doanh nghiệp huy động vốn đầu tư, triển khai thực hiện các dự án, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo “cú hích” quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển nhanh, bền vững, tạo được nhiều việc làm cho người lao động.

Thùy Dương