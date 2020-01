Sản lượng vận tải đạt 62,7 triệu tấn hàng hóa, 58,5 triệu lượt khách

Hành khách lựa chọn đi lại bằng đường hàng không qua Cảng Hàng không Thọ Xuân ngày càng tăng. Ảnh: Hùng Nguyễn

Năm qua, Sở Giao thông – Vận tải đã cấp chấp thuận tuyến vận tải hành khách cho 49 trường hợp; cấp giấy phép kinh doanh vận tải ô tô cho 165 trường hợp; cấp, đổi phù hiệu cho 7.456 lượt phương tiện; cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho 670 phương tiện.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách; kiểm tra các vi phạm về đăng ký, đăng kiểm của phương tiện thủy nội địa. Phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa trong việc chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa. Năm 2019, lượng hành khách thông qua Cảng hàng không Thọ Xuân tăng 12% so với cùng kỳ và hiện có 3 hãng hàng không đang khai thác ổn định với tần suất 70 chuyến/tuần. Sở đã tổ chức hội nghị xúc tiến mở đường bay quốc tế, nội địa đi, đến Cảng Hàng không Thọ Xuân để kêu gọi các hãng hàng không mở đường bay mới trong và ngoài nước theo cơ chế hỗ trợ UBND tỉnh đã ban hành và trong năm đã mở mới được 2 đường bay Thanh Hóa - Cần Thơ và Thanh Hóa - Đà Nẵng... Sản lượng vận tải năm 2019 đạt 62,7 triệu tấn hàng hóa, tăng 11% so với cùng kỳ; 58,5 triệu lượt khách, tăng 17%; xếp dỡ hàng hóa thông qua cảng đạt 29 triệu tấn, tăng 52%; tổng doanh thu đạt 13.500 tỷ đồng.

Hùng Nguyễn