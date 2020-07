Prudential Việt Nam lần thứ 3 được vinh danh là nơi làm việc tốt nhất Châu Á

Trong khuôn khổ sự kiện HR Asia Awards vào tối ngày 1-7-2020 vừa qua, Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) được vinh danh“Nơi làm việc tốt nhất Châu Á”. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Prudential nhận giải thưởng này, ghi dấu những nỗ lực không ngừng thay đổi và sáng tạo để trở thành sự lựa chọn hàng đầu của người lao động.

HR Asia Award là giải thưởng thường niên do HR Asia - ấn phẩm nổi tiếng của các chuyên gia nhân sự cấp cao tổ chức nhằm vinh danh những nỗ lực không ngừng nghỉ của các doanh nghiệp khi luôn sáng tạo, đổi mới để chào đón và thu hút làn sóng nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là những người trẻ thành thị. Việc ghi nhận được thực hiện qua quy trình đánh giá chuyên sâu của HR Asia với các chuyên gia trong ngành, các giám đốc nhân sự tại các doanh nghiệp hàng đầu về chính sách nhân sự, tuyển dụng, và chiến lược để xây dựng môi trường làm việc được mong đợi. Với những dấu ấn nổi bật về văn hoá doanh nghiệp, thu hút và phát triển nhân tài, cùng mô hình phúc lợi toàn diện, Prudential đã 3 năm liên tiếp được vinh danh trong nơi làm việc tốt nhất tại Châu Á.

Về văn hóa doanh nghiệp, Prudential xây dựng môi trường làm việc cởi mở, năng động, minh bạch được dẫn dắt bởi các giá trị cốt lõi. Đó là Khát vọng để luôn vượt lên phía trước; Hiếu kỳ để luôn tìm kiếm các phương thức hoạt động mới; Dũng cảm để luôn làm điều đúng đắn; Đồng cảm với mọi người và cuối cùng là thật Sắc bén để nắm bắt thời cơ trong môi trường kinh doanh không ngừng thay đổi. Những dự án trọng điểm của Prudential luôn nhấn mạnh sự phong phú trong suy nghĩ và kinh nghiệm, thu hẹp sự khác biệt tư tưởng giữa các thế hệ. Qua đó, mỗi cá nhân đều được tôn trọng, khuyến khích phát triển và cống hiến vào hành trình “Giúp mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống”.

Về mô hình phúc lợi, Prudential tập trung vào 3 nhóm yếu tố chính là Chăm sóc sức khỏe; Chất lượng cuộc sống và Ghi nhận thành tích. Công ty áp dụng nhiều chính sách khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của từng nhóm nhân viên. Môi trường làm việc tích cực, cởi mở phải được đặt trọng tâm song song với cân bằng công việc và cuộc sống.

Bên cạnh đó, Prudential cũng chú trọng xây dựng lớp nhân sự kế thừa năng động và phát triển - những người được kỳ vọng sẽ tạo nên sự thay đổi tích cực cho ngành bảo hiểm. Các bạn trẻ tài năng là sinh viên hoặc mới ra trường tham gia chương trình The Strivers được trao cơ hội phát triển đúng với thế mạnh bản thân khi được luân chuyển giữa các phòng ban theo nguyện vọng, được phát triển và cọ xát thực tế dưới sự hỗ trợ của Quản lý Cấp cao của Công ty trong vòng 2 – 3 năm. The Strivers đã mở ra cơ hội phát triển nhanh chóng trong 3 ngành nghề đặc biệt hấp dẫn của lĩnh vực Bảo hiểm là Công nghệ thông tin (IT), Tài chính & Định phí (Finance & Actuarial) và Quản lý kinh doanh (Sales Management). Cùng với lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, nhân viên của Prudential cũng có cơ hội luân chuyển giữa các thị trường mà Prudential hiện diện.

Trong suốt 20 năm qua, phát triển nguồn nhân lực luôn là ưu tiên của Prudential. Đặc biệt, giai đoạn “bình thường mới” của đại dịch COVID-19 đang thúc đẩy các doanh nghiệp bảo hiểm chuyển mình để tăng trưởng. Trong bối cảnh đó, đội ngũ của Prudential chính là nhân tố đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số toàn diện nhằm ứng phó với dịch bệnh. Trong chặng đường tiếp theo, chiến lược nhân sự và phát triển nhân tài của Prudential sẽ nhằm “đẩy mạnh ưu thế và gia tăng nội lực” để ứng phó với các biến động kinh tế xã hội, cũng như chủ động dẫn dắt sự thay đổi.

Theo Prudential Vietnam