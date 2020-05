Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế ở Cẩm Thủy

Chị Cao Thị Luyện ở thôn Quý Thịnh, xã Cẩm Quý chăm sóc rừng keo của gia đình.

Thời gian qua, cùng với việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Hội LHPN huyện Cẩm Thủy đã tích cực tuyên truyền, vận động, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ hội viên (HV) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Năm 2014, bằng nguồn vốn tích cóp của gia đình cùng số tiền 50 triệu đồng vay thông qua tín chấp của Hội LHPN huyện Cẩm Thủy, chị Cao Thị Luyện ở thôn Quý Thịnh, xã Cẩm Quý bàn với chồng đầu tư xây dựng trang trại tổng hợp trên vùng đồi rộng 35 ha của gia đình. Bước đầu, gia đình chị quy hoạch vùng chân đồi thấp để trồng mía, vùng có độ dốc cao trồng cây luồng, keo, xoan, diện tích còn lại chị xây dựng chuồng trại chăn nuôi, đào ao thả cá; làm đường giao thông vào trang trại. Cùng với đó, chị Luyện được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi; tham quan các mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả trong và ngoài huyện để vận dụng vào điều kiện thực tế của gia đình. Do cần cù, chịu khó và biết áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đến nay trang trại tổng hợp của gia đình chị có 7 ha mía, mỗi năm thu nhập 400 triệu đồng, 15 ha cây lâm nghiệp bắt đầu cho thu nhập, trong trang trại luôn có trên 130 con dê, 120 con chim bồ câu, 30 con lợn lai lòi... Trừ chi phí, mỗi năm gia đình chị thu lãi khoảng 300 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Thành, Chủ tịch Hội LHPN Cẩm Thủy, cho biết: Để đồng hành cùng HV trong phong trào phát triển kinh tế, những năm qua hội đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn hỗ trợ nguồn vốn cho HV vay phát triển kinh tế. Đến nay, tổng dư nợ đạt 382 tỷ đồng, cho 7.396 lượt HV vay phát triển kinh tế; tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả 15 tổ vay vốn. Ngoài ra, thông qua tổ chức tài chính vi mô tạo điều kiện cho 1.000 HV vay với tổng số tiền 20 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện hội thường xuyên quan tâm, giúp đỡ các HV bằng nhiều hình thức, như: Phối hợp với các phòng, ban liên quan, trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi. Kết quả, từ năm 2019 đến nay hội đã phối hợp với Công ty xuất khẩu lao động Thiên Ân, Công ty may Linh Lợi mở 80 lớp tư vấn xuất khẩu lao động, may mặc, tư vấn dạy nghề cho 2.665 lượt HV tham gia; tập trung phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại; xây dựng và duy trì tổ tiết kiệm tạo ra nguồn vốn cho chị em vay không tính lãi, đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập. Với chủ đề “Mỗi cán bộ, hội viên ủng hộ 10.000 đồng trở lên để mua con giống niềm tin giúp đỡ HV nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thoát nghèo”, các cấp hội đã vận động HV ủng hộ trên 175 triệu đồng mua con giống, hỗ trợ tiền mặt cho 219 HV nghèo, HV có hoàn cảnh khó khăn; trao 5 nhà “Mái ấm tình thương” cho HV nghèo; tặng xe đạp, bàn học và đồ dùng học tập cho 20 cháu là con của HV nghèo, HV có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ngoài ra, hội còn giúp đỡ thành lập 11 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; 2 tổ liên kết nuôi gà thả đồi ở xã Cẩm Yên; tổ liên kết trồng sắn dây ở Cẩm Phú; HTX sản xuất rau an toàn ở Cẩm Quý... tiếp tục vận động HV tích cực áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi... Qua đó, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện xuống còn 2,71%.

Khắc Công