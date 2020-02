Phát triển vùng cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP

Vườn bưởi Diễn đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Xuân Hồng (Thọ Xuân).

Theo thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh có gần 21.262 ha cây ăn quả.

Tận dụng lợi thế về điều kiện thổ nhưỡng, tại nhiều vùng sản xuất cây ăn quả tập trung ở các huyện như: Thạch Thành, Thọ Xuân, Yên Định... người dân đã đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển các vườn cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng theo tiêu chuẩn VietGAP và hiệu quả kinh tế tăng lên rõ rệt.

Hiện nay, trên địa bàn xã Xuân Hồng (Thọ Xuân) phát triển được 80 ha cây ăn quả, trong đó có 50 ha cam, bưởi đạt tiêu chuẩn VietGAP, đã được Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản tỉnh cấp tem truy xuất nguồn gốc. Ông Nguyễn Thế Thoại, tổ trưởng tổ sản xuất cây ăn quả VietGAP xã Xuân Hồng, chia sẻ: Để đáp ứng các quy chuẩn theo tiêu chuẩn VietGAP, tổ thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật sản xuất, phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh để chữa trị bằng phương pháp hữu cơ. Tuy quy trình chăm sóc khắt khe hơn, vốn đầu tư cũng nhiều hơn nhưng những vườn cam, bưởi ở xã Xuân Hồng luôn có chất lượng vượt trội và giá bán cao hơn, hiệu quả kinh tế cũng được tăng lên rõ rệt. Gia đình ông Thoại có 2,5 ha chuyên canh cam V2, bưởi Diễn, bưởi da xanh, hàng năm cho thu hoạch từ 60-70 tấn, với doanh thu khoảng 2 tỷ đồng, mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng.

Tại xã Yên Ninh (Yên Định) hiện cũng đã phát triển được vùng sản xuất cam, bưởi với chất lượng tốt. Hiện, trên địa bàn đã có 7 vườn cam được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, với diện tích gần 8 ha. Gia đình anh Trịnh Đình Tư, thôn 2, xã Yên Ninh áp dụng mô hình trồng bưởi Diễn theo tiêu chuẩn VietGAP từ năm 2011. Đến nay gia đình anh đã có hơn 700 gốc bưởi Diễn được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Năm 2019, vườn bưởi của gia đình anh Tư cho thu hoạch khoảng 3 vạn quả, giá bán từ 35 đến 40 nghìn đồng/quả. Cũng từ năm 2019, gia đình anh Tư tiếp tục đầu tư mở rộng trang trại, với tổng diện tích trên 4 ha và đã trồng thêm 700 gốc bưởi Quế Dương, một số bưởi cho thu hoạch sớm.

Nắm bắt xu thế ưa chuộng sử dụng nông sản được sản xuất theo hướng hữu cơ, cuối năm 2015, sau khi được xã cho đi tham quan trang trại trồng cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP ở các tỉnh miền Tây, gia đình anh Trương Trọng Tâm, thôn 2, xã Thiệu Trung (Thiệu Hóa) đã mạnh dạn đầu tư mô hình trồng cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP. Với 1 ha đất sản xuất, anh Tâm cải tạo lại vườn, đưa hơn 1.000 gốc bưởi Diễn, cam V2, ổi lê vào trồng. Anh sử dụng bột đậu tương và phân bón hữu cơ để thay thế phân bón vô cơ trong chăm sóc cây ăn quả, dùng bẫy thủ công và các loại dược liệu để phòng trừ sâu bệnh cho cây thay thế thuốc trừ sâu hóa học... Đồng thời, tích cực tham gia các lớp tập huấn kiến thức, kỹ thuật trồng cây ăn quả. Cuối năm 2018, trang trại đã cho thu hoạch cam, bưởi lứa đầu tiên với sản lượng 5 tấn quả và được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. Từ hiệu quả bước đầu, anh Tâm đang làm thủ tục nhận thầu thêm 4 ha đất của xã để mở rộng quy mô sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn này.

Đại diện Phòng Trồng trọt - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết: Hiện nay, toàn tỉnh có 101,8 ha cây ăn quả được cấp chứng nhận VietGAP. Việc đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp kỹ thuật, đưa công nghệ cao vào sản xuất sẽ hình thành những vùng cây ăn quả chuyên canh, cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao và thuận lợi hơn trong khâu tiêu thụ. Tuy nhiên, so sánh với những tiềm năng hiện có, việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển diện tích cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP vẫn còn hạn chế, mới chỉ chiếm khoảng 2% so với diện tích cây ăn quả tập trung và 0,54% so với tổng diện tích cây ăn quả toàn tỉnh. Diện tích cây ăn quả còn lại chưa được cấp mã vùng trồng để truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đây là thực trạng khiến các loại quả của tỉnh khó khăn trong tìm kiếm thị trường xuất khẩu.

Nhằm khắc phục những hạn chế của phát triển vùng cây ăn quả, hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiếp tục đẩy mạnh việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, phối hợp với các địa phương tuyên truyền, vận động người dân lựa chọn cây giống chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của từng vùng, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng, mở rộng các mô hình trồng cây ăn quả theo quy trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Tùng Lâm