Phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại

Là đầu tàu công nghiệp phía Bắc của tỉnh, thị xã Bỉm Sơn có lợi thế phát triển các hoạt động thương mại - dịch vụ (TM-DV), nhằm cung ứng các điều kiện thiết yếu cho sản xuất và phục vụ đời sống Nhân dân. Những năm gần đây, hoạt động TM-DV trên địa bàn không chỉ phát triển nhanh về số lượng, quy mô mà còn đa dạng về loại hình theo hướng văn minh, hiện đại.

Khách tham quan, mua sắm tại Siêu thị Đại Dương, phường Phú Sơn.

Trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn hiện có hơn 100 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động trong nhóm ngành TM-DV. Ngoài chợ Bỉm Sơn là chợ loại 1, luôn có lượng giao thương hàng hóa lớn trong tỉnh đã được đầu tư nâng cấp và đưa vào sử dụng, địa phương còn có 1 chợ loại III, 3 chợ loại IV, 4 siêu thị đang hoạt động hiệu quả,... Bên cạnh đó, nhiều cửa hàng thực phẩm an toàn được đầu tư xây dựng tại hầu hết các xã, phường, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại trên địa bàn và cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho người dân.

Là siêu thị đầu tiên trên địa bàn, qua gần 10 năm đi vào hoạt động, Siêu thị May 10 - thuộc Tổng Công ty May 10 ngày càng phát triển ổn định, kinh doanh hiệu quả. Từ chỗ chỉ có khoảng 50.000 mặt hàng khi mới đi vào hoạt động, đến nay đã có trên 200.000 mặt hàng với mẫu mã phong phú, tạo ra nhiều lựa chọn cho khách hàng. Doanh thu siêu thị tăng trưởng ổn định từ 20 - 30%/năm. Hiện Tổng Công ty May 10 đang nghiên cứu thực hiện dự án nâng cấp siêu thị lên 3 tầng, với tổng diện tích sàn 2.000m2 nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm của Nhân dân thị xã và các vùng lân cận. Trên địa bàn phường Phú Sơn, từ đầu năm 2020, Công ty CP HTHD cũng vừa đưa vào sử dụng Siêu thị Đại Dương với quy mô 6 tầng hiện đại, bao gồm các dịch vụ đa dạng từ kinh doanh điện máy, khu vui chơi... phục vụ ngày càng đa dạng nhu cầu mua sắm, vui chơi của người dân thị xã và các vùng lân cận.

Bên cạnh hàng hóa bán lẻ, nhiều DN trên địa bàn đã không ngừng mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng ra thị trường xuất khẩu, như: Tổng Công ty Tiên Sơn, Xí nghiệp may Bỉm Sơn - thuộc Tổng Công ty May 10; sản phẩm ba lô, dụng cụ thể thao leo núi của Công ty VAUDE... Những sản phẩm trên đã không ngừng vươn xa và khẳng định chỗ đứng tại thị trường khó tính các nước EU, Mỹ, Nhật Bản...

Đến nay, trên địa bàn thị xã có 9 chi nhánh tổ chức tín dụng đang hoạt động. Huy động nguồn vốn năm 2020 ước đạt 7.350 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015; dư nợ tín dụng đạt 10.050 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2015. Chất lượng các dịch vụ cung ứng điện, nước, bưu chính viễn thông ngày càng hiệu quả, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân.

Là cửa ngõ phía Bắc của tỉnh với nhiều di tích, danh thắng văn hóa đã được xếp hạng, thị xã Bỉm Sơn đang phát huy những thế mạnh sẵn có để phát triển dịch vụ du lịch một cách bền vững. Hiện nay, thị xã đang tiếp tục thực hiện quy hoạch và triển khai công tác giải phóng mặt bằng, trùng tu tôn tạo các hạng mục tại 2 di tích: đền Sòng Sơn và đền Chín Giếng. Tiến hành các bước trùng tu, tôn tạo các đền thờ Đặng Quang. Triển khai kế hoạch cắm mốc khoanh vùng một số di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất di tích cho các di tích cấp tỉnh... từng bước đẩy mạnh khai thác dịch vụ du lịch tâm linh.

Ước tính, giá trị TM-DV năm 2020 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đạt 6.950 tỷ đồng, gấp 2,04 lần so với năm 2015. Tốc độ tăng bình quân hàng năm 15,35%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2020 ước đạt 6.100 tỷ đồng, gấp 2,35 lần so với năm 2015, tăng bình quân hàng năm đạt 18,6%; giá trị xuất khẩu hàng hóa năm 2020 ước đạt 210 triệu USD, gấp 1,88 lần so với năm 2015, tăng bình quân hàng năm đạt 13,4%.

Trong thời gian tới, thị xã Bỉm Sơn sẽ tập trung phát triển đa dạng TM-DV có nhiều tiềm năng, lợi thế. Mở rộng mạng lưới và đổi mới phương thức hoạt động các trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, cửa hàng thực phẩm an toàn theo hướng văn minh, hiện đại. Thu hút một số dự án đầu tư mới nhà hàng, khách sạn có chất lượng dịch vụ cao, tạo điểm nhấn về dịch vụ để thu hút khách trong và ngoài nước. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động dịch vụ tài chính, ngân hàng, dịch vụ vận tải, dịch vụ nông nghiệp, bưu chính viễn thông theo kịp với khoa học và công nghệ mới, hiện đại, đáp ứng kịp tốc độ phát triển của đô thị công nghiệp trọng điểm phía Bắc của tỉnh nhà.

