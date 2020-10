Phát triển sản xuất, kinh doanh những tháng cuối năm ở huyện Thiệu Hóa

Công nhân Công ty TNHH Thiệu Đô trong ca sản xuất.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID–19, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Thiệu Hóa gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, huyện đã và đang tập trung vừa phòng chống dịch, vừa phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là trong những tháng cuối năm.

Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thiệu Hóa ngày càng phát triển, các vùng sản xuất tập trung chuyên canh, sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm đang hình thành và phát triển. Nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho người dân. Chăn nuôi đang chuyển từ phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang trang trại tập trung, quy mô lớn, chất lượng, bảo đảm vệ sinh môi trường và nâng cao giá trị kinh tế. 9 tháng năm 2020, huyện liên kết sản xuất với doanh nghiệp được 977 ha (vụ chiêm xuân 629 ha, vụ mùa 348 ha) cây trồng các loại; trong đó, cây ngô ngọt 20 ha, cây lúa 668 ha, cây thức ăn chăn nuôi 221 ha, cây ớt 18 ha và cây liên kết khác 50 ha. Ngoài ra, tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao 169 ha. Duy trì, phát triển 11 mô hình trồng rau an toàn với diện tích 33 ha, tăng 2 mô hình và 6 ha so với cùng kỳ; 70.000m2 nhà lưới, tăng 27.000m2 so với cùng kỳ; 40.000m2 nhà màng, tăng 35.000m2 so với cùng kỳ. Trên địa bàn huyện hiện có 56 trang trại, 292 gia trại, trong đó 16 trang trại đạt tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện và trong 9 tháng, đã hoàn thành hồ sơ, trình tỉnh thẩm định công nhận 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Thiệu Phúc, Thiệu Hòa). Huyện tổ chức kiểm tra việc duy trì và nâng cao các tiêu chí tại 3 thôn nông thôn mới của xã Minh Tâm... Đi đôi với đó, huyện tập trung đôn đốc, nhắc nhở các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án. Hàng hóa lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng giá cả ổn định, được kiểm soát chặt chẽ. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bảo đảm, khối lượng vận chuyển hàng hóa đạt 5.110 nghìn tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.706 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 6,584 triệu USD, đạt 43,9% so với kế hoạch, giảm 17,6% so với cùng kỳ. Công tác phát triển doanh nghiệp được huyện xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Thực hiện đề án phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025; các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh. Nghề truyền thống đúc đồng, bánh đa và các nghề mới nhân cấy, du nhập, như: Sản xuất mây giang xiên, mây tre đan, may công nghiệp... được duy trì và phát triển. Trong 9 tháng năm 2020, huyện thành lập mới được 31 doanh nghiệp, đạt 62% so với chỉ tiêu tỉnh giao, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên 277 doanh nghiệp. Trên địa bàn huyện hiện có 42 HTX đang hoạt động theo đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp trên địa bàn, giai đoạn 2016 - 2021... Theo báo cáo của UBND huyện Thiệu Hóa, 9 tháng năm 2020, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 11,08%, thấp hơn 3,42% so với kế hoạch và thấp hơn 2,2% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất trên một héc ta canh tác 126 triệu đồng, đạt 96,9% so với kế hoạch, tăng 8,6% so với cùng kỳ.

Đồng chí Trịnh Văn Súy, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa, cho biết: Để đạt và phấn đấu vượt kế hoạch đã đề ra về phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn năm 2020, những tháng cuối năm, huyện tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chỉ đạo sản xuất vụ đông năm 2020-2021, chuẩn bị phương án sản xuất vụ chiêm xuân năm 2021; trong đó, đẩy nhanh việc điều chỉnh cơ cấu cây trồng theo hướng tăng diện tích sản xuất các loại cây trồng có khả năng tiêu thụ thị trường nội địa tốt. Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn; thúc đẩy liên kết, tổ chức sản xuất theo hình thức cánh đồng mẫu lớn, ứng dụng công nghệ cao; cơ giới hóa trong các khâu sản xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Tiếp tục kiểm soát chặt dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, không để tái phát dịch tả lợn châu Phi, dịch cúm gia cầm A/H5N6 trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác tăng đàn, tái đàn lợn; tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhà đầu tư các dự án chăn nuôi lớn trên địa bàn. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; nhất là chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết để ứng phó kịp thời khi có tình huống lụt bão xảy ra. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2020. Chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn; các xã chưa đạt chuẩn dồn sức, huy động mọi nguồn lực hợp pháp để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn đạt chuẩn nông thôn mới, thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu để huyện sớm trở thành huyện nông thôn mới và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Hoàn thiện các đồ án quy hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt, quản lý quy hoạch chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt. Huy động và khai thác các nguồn vốn, thu hút đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội bằng các cơ chế phù hợp; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng các công trình xây dựng. Tiếp tục vận động Nhân dân chuyển đổi ruộng đất theo nhóm hộ để tích tụ, tập trung đất đai, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng, bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án đúng kế hoạch.

Xuân Hùng