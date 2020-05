Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế

Các hộ nuôi tôm công nghiệp ở xã Hoằng Yến (Hoằng Hóa) vệ sinh ao nuôi để chuẩn bị thả nuôi vụ mới. Ảnh: Lê Hợi

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các địa phương trong tỉnh triển khai một số giải pháp nhằm ổn định sản xuất, phát triển nuôi trồng thủy sản (NTTS) theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế.

Theo kế hoạch, vụ xuân hè năm 2020, huyện Hoằng Hóa thả nuôi hơn 1.560 ha tôm sú và hơn 126 ha tôm thẻ chân trắng; lượng con giống cần khoảng 90 triệu con tôm sú P15 (tôm có kích cỡ 12mm) và hơn 200 triệu tôm thẻ chân trắng. Qua tìm hiểu, tại vùng nuôi tôm công nghiệp tập trung xã Hoằng Yến - một trong những vùng nuôi lớn nhất huyện Hoằng Hóa, các chủ đồng nuôi đã cơ bản hoàn thành công tác vệ sinh ao đầm và một số đã thả giống nuôi. Anh Nguyễn Đình Thiện - chủ đồng nuôi tôm công nghiệp xã Hoằng Yến, cho biết: Gia đình anh đầu tư xây dựng 7 ao nuôi tôm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 3 ha, hiện các ao đã cơ bản hoàn thành công tác vệ sinh, cấp nước đủ điều kiện thả giống. Đến nay, gia đình đã thả được hơn 2 triệu con giống cho 4 ao nuôi, trong khi nhu cầu nuôi thả khoảng 4 triệu con giống. Tiến độ xuống giống tôm thẻ chân trắng năm nay chậm hơn so với các năm trước. Nguyên nhân là do dịch bệnh COVID-19 nên các chuyến tàu bay từ miền Nam ra miền Bắc giảm nhiều, trong khi đó nguồn tôm giống phụ thuộc 90% vào thị trường các tỉnh phía Nam.

Trước những tác động của dịch bệnh COVID-19 cùng với sự biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường,... các địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện hình thức nuôi xen ghép nhiều đối tượng, nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh tế trong NTTS. Năm 2020, toàn tỉnh thả nuôi 19.000 ha thủy sản; trong đó, diện tích nuôi nước ngọt 13.603 ha, nước lợ 3.734 ha và nước mặn 1.313 ha và tập trung chủ yếu ở các huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia, Nông Cống...; phấn đấu sản lượng đạt 55.000 tấn. Ngoài ra, có hàng trăm hộ nuôi cá lồng trên sông Chu, sông Mã, vụng Nghi Sơn (Tĩnh Gia) và các hồ thủy điện. Theo ông Nguyễn Xuân Hưng, Trưởng Phòng NTTS, Chi cục Thủy sản, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh đến ngày 15-5 mới thả nuôi được khoảng 80-85% tổng diện tích, nguyên nhân là do tâm lý người nuôi sợ ảnh hưởng dịch bệnh khi tôm nuôi đạt kích cỡ thương phẩm không tiêu thụ được. Dự kiến hết tháng 5-2020 toàn tỉnh thả nuôi đạt tỷ lệ 100% diện tích, trong đó, diện tích tôm sú thả nuôi 200 triệu con PL15 (tôm có kích cỡ 12mm), tôm thẻ chân trắng 500 triệu con PL12 (tôm có kích cỡ 9-11 mm). Đối với diện tích NTTS nước ngọt gần như không bị ảnh hưởng, các hộ nuôi cơ bản đã hoàn thành việc thả giống. Bên cạnh đó, nguồn giống cá biển phục vụ nuôi lồng ở các vùng vịnh còn gặp khó khăn, do con giống hiện nay chủ yếu phụ thuộc từ Trung Quốc nên giống thả vẫn còn khan hiếm. Để giành thắng lợi vụ NTTS xuân hè năm 2020 như mục tiêu đã đề ra, Chi cục Thủy sản, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn các địa phương cũng bám sát cơ sở, giám sát chuyên môn và đôn đốc, hướng dẫn cụ thể về quy trình kỹ thuật để bảo đảm an toàn trước lúc xuống giống. Bên cạnh đó, khuyến khích mở rộng diện tích NTTS ứng dụng công nghệ cao, nuôi thâm canh, áp dụng quy trình VietGAP nhằm nâng cao năng suất, chất lượng thủy sản. Mặc dù, gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ, tuy nhiên từ đầu năm đến 15-5-2020 sản lượng NTTS toàn tỉnh đạt 26.100 tấn, bằng 47,5% kế hoạch.

Để NTTS theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế, các địa phương trong tỉnh chỉ đạo các xã đưa 100% diện tích NTTS vào nuôi đa con, đa canh và đa thời vụ. Đối với một số nơi có điều kiện, mở rộng diện tích nuôi thâm canh, bán thâm canh các đối tượng nuôi trồng có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, xây dựng các mô hình NTTS công nghệ tiên tiến cho năng suất, sản lượng cao, an toàn thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát chất lượng con giống trước khi cung cấp cho người nuôi. Đồng thời, các địa phương phối hợp với doanh nghiệp, HTX và người NTTS trên địa bàn tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm phù hợp với diễn biến thực tế trong và sau khi dịch bệnh COVID-19 kết thúc. Đối với các đối tượng thủy sản nuôi đạt kích cỡ thương phẩm đến kỳ thu hoạch, hỗ trợ người dân kết nối với doanh nghiệp chế biến để tiêu thụ sản phẩm. Khuyến cáo những cơ sở đang nuôi với mật độ dày, cần san thưa để chăm sóc tốt, hạn chế rủi ro, giảm thiểu tối đa chi phí sản xuất. Những diện tích chuẩn bị thả giống, khuyến cáo người nuôi tiếp tục rải vụ, thả giống với mật độ thưa, áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến để hạn chế rủi ro. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thực hiện tốt công tác quan trắc, cảnh báo môi trường các vùng NTTS tập trung để kịp thời khuyến cáo và cảnh báo nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người nuôi. Kiểm soát tốt chất lượng vật tư đầu vào trong NTTS; điều kiện cơ sở sản xuất giống, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường NTTS. Tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi trục lợi, ép giá, gian lận thương mại, thông tin sai sự thật gây tâm lý hoang mang, thiệt hại cho người NTTS và người tiêu dùng theo quy định của pháp luật. Để tháo gỡ khó khăn cho các hộ NTTS, các địa phương cần phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn để xem xét giảm lãi suất cơ bản, khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi suất cho vay, mở rộng hạn mức cho vay, cơ cấu lại các khoản vay đối với các cá nhân, doanh nghiệp NTTS.

Lê Hợi