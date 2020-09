Phát triển kinh tế trên vùng đất chiến khu xưa

Những ngày thu tháng 9, về chiến khu Ngọc Trạo mới cảm nhận hết sự đổi thay của vùng đất này. Những trang trại, vườn đồi nơi đây đang vươn mình mạnh mẽ hòa vào sự vui tươi, phấn khởi của người dân hướng tới kỷ niệm 79 năm thành lập Chiến khu du kích Ngọc Trạo (19 - 9 -1941 - 19 - 9 - 2020).

Đến nay xã Ngọc Trạo (Thạch Thành, Thanh Hóa) đã thực hiện tổng diện tích gieo trồng mỗi năm trên 2.000 ha; tổng sản lượng lương thực những năm gần đây đạt bình quân khoảng trên 10.114 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 56,06 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 46 triệu đồng/năm. Xã đã có 13 trang trại hoạt động hiệu quả, trong đó có 6 trang trại chăn nuôi theo tiêu chí của tỉnh, 7 trang trại trồng trọt theo tiêu chí của huyện.

Thông qua lao động sản xuất đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu vượt khó phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Nổi lên trong số gương điển hình làm kinh tế giỏi của xã là đoàn viên Bùi Văn Kháng (thôn Thiểm Niên). Đầu năm 2016 anh cùng gia đình đưa một số giống cây ăn quả về trồng nhưng không mang lại hiệu quả. Không nản chí, anh tiếp tục tìm hiểu kỹ hơn về thổ nhưỡng sau đó đưa hơn 400 gốc cam Vinh về trồng. Sau 4 năm miệt mài vừa làm, vừa học hỏi kinh nghiệm, gần 2 ha trồng cam đã được phủ xanh. Đất không phụ công người, đến nay toàn bộ diện tích cam Vinh chuẩn bị cho thu hoạch, hứa hẹn vụ mùa bội thu.

“Bước đầu gặp nhiều khó khăn về vốn và kinh nghiệm trồng chăm sóc cam, nhưng tôi đã đi học hỏi ở nhiều mô hình trồng cam trên địa bàn huyện và huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, tham khảo kỹ thuật trên mạng internet để có thêm kinh nghiệm nên bước đầu thành công”, anh Kháng cho biết.

Trên địa bàn còn nhiều mô hình sản xuất hiệu quả khác, trong đó mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học quy mô 21.000 con của gia đình anh Hà Văn Hùng cũng là một trong những điểm sáng. Bình quân mỗi năm gia đình anh xuất bán 6 lứa, trừ chi phí thu lãi khoảng 1 tỷ đồng. Mô hình chăn nuôi gà thương phẩm của gia đình anh còn tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động địa phương. Cùng từ mô hình này đã giúp các hộ nông dân trong xã học được cách chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, an toàn thực phầm.

Chủ tịch UBND xã Ngọc Trạo Bùi Văn Phương cho biết: “Những năm gần đây địa phương đã thực hiện nhiều chương trình thúc đẩy kinh tế nông nghiệp như cải tạo vườn tạp, tập trung tích tụ đất đai để thực hiện các mô hình chăn nuôi trang trại quy mô lớn theo hướng hàng hóa để nâng cao thu nhập cho người dân. Với sự nỗ lực của chính quyền và người dân trong xã, Ngọc Trạo đang dần trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện”.

Cùng với sự quan tâm đầu tư của tỉnh, của huyện, bằng sự nỗ lực của chính quyền địa phương và cố gắng của người dân nơi đây đang góp phần làm cho vùng quê cách mạng ngày càng trở nên đáng chú ý hơn.

Thu Hà - Ngọc Thắng