Phát triển dịch vụ thuê đào chơi tết

Ông Trịnh Ngọc Long, thôn 3, xã Xuân Du (Như Thanh) tỉa đào để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng.

Những năm gần đây, dịch vụ cho thuê cây đào chơi tết nở rộ tại các nhà vườn ở các xã Xuân Du (Như Thanh), Hợp Lý (Triệu Sơn)... Đây là dịch vụ giúp cho người chơi không cần mất nhiều thời gian chăm sóc mà vẫn có những cây đào đẹp và những người bán sẽ tận dụng được gốc cây để tiếp tục chăm sóc cho tết năm sau.

Những ngày tháng chạp, về xã Xuân Du (Như Thanh) nơi được xem là vựa đào của cả tỉnh, một số chủ vườn đào đã đưa cây ra các điểm bán cây tết. Thế nhưng, nhiều vườn đào vẫn yên ắng chờ tết và hàng ngày đón tiếp hàng chục lượt khách tới tham quan, thuê đào về chơi tết. Những cây đào được thuê chủ yếu là đào thế có tuổi đời từ 5 năm trở lên, với nhiều dáng thế khác nhau và cân đối, nụ tươi tốt, hoa trải đều trên cành. So với mọi năm, giá đào năm nay tăng hơn, vì năm nay ấm trời khiến đào nở rộ trước tết, dự báo vào tết đào đẹp sẽ hiếm nên giá thuê cây cũng có phần tăng lên. Tại vườn đào của ông Trịnh Ngọc Long, thôn 3, xã Xuân Du hơn 100 gốc đào đã được khách đặt cọc mua, còn lại các cây đào thế khách hàng cũng đã đặt thuê về chơi tết. Giá thuê đào thường được tính bằng 1/3 hoặc 1/2 giá trị thực của cây, tùy vào loại đào, dáng cây. Ông Long cho biết: Dịch vụ thuê đào về chơi tết xuất hiện vài năm trở lại đây. Khách hàng chủ yếu là các cơ quan, doanh nghiệp và gia đình có điều kiện về kinh tế ở trong và ngoài huyện, nhất là ở TP Thanh Hóa. Thủ tục thuê cây khá đơn giản, người thuê sau khi lựa chọn cho mình được cây ưng ý sẽ thỏa thuận giá cả với chủ vườn, đặt cọc 30 - 50% giá trị tiền thuê của cây, đến ngày nhận cây sẽ được các chủ vườn chở về tận nhà. Người thuê sẽ được tư vấn cách chăm sóc cây trong dịp tết, nếu cây có vấn đề không như cam kết, người thuê sẽ được bảo hành, đổi cây khác... Ngoài dịch vụ cho thuê đào chơi tết, gia đình còn nhận trồng và chăm sóc đào sau tết cho khách. Nhiều khách hàng khi sử dụng dịch vụ này đều hài lòng vì cây được chăm sóc tốt nên hoa nở đúng vụ, dáng cây khỏe đẹp, tuổi đời của cây được kéo dài hơn.

Được biết, xã Xuân Du hiện có hơn 300 ha đào với hơn 1.600 hộ trồng đào, thu nhập từ đào chiếm tới 1/3 tổng thu nhập của xã. Nhiều hộ trong xã có thu nhập cao từ trồng đào, bình quân từ 70 triệu đồng đến 600 triệu đồng/năm, như: Ông Quách Văn Lưu, thôn 6; ông Trịnh Văn Mạnh, thôn 6; ông Trịnh Xuân Đồng, thôn 2; ông Trần Viết Tuấn, thôn 8...

Nhiều chủ vườn đào ở xã Hợp Lý (Triệu Sơn) cho biết: Thời điểm này, các nhà vườn đã nhận được vài chục đơn hàng thuê đào. Mỗi cây đào có thế to, đẹp cho thuê với giá từ 15–20 triệu đồng/cây, cây nhỏ từ 2–3 triệu đồng/cây. Còn giá cho thuê đào cổ thụ bằng khoảng 80% so với giá bán, nếu là người quen, đã thuê nhiều năm thì nhà vườn giảm giá còn 50% so với giá bán. Việc chăm sóc đào thế vất vả, phải thường xuyên tỉa cành, tưới nước để cây nảy nụ, ra hoa đúng dịp tết. Những người đi thuê sau khi lựa chọn cho mình được gốc đào ưng ý thì thỏa thuận giá cả với chủ vườn, đặt cọc tiền thuê của cây đào, chủ vườn sẽ đánh dấu cây, chăm cho hoa nở rồi mang tới nhà đúng hẹn.

Có thể thấy, dịch vụ cho thuê đào đáp ứng phần nào nhu cầu của một gia đình, cơ quan, doanh nghiệp trong dịp tết đến xuân về. Sự phát triển sôi động của dịch vụ cho thuê đào chơi tết không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho người trồng đào mà còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động thời vụ. Cùng với đào tết, dịch vụ cho thuê các loại hoa, cây cảnh khác cũng đang thu hút người tiêu dùng.

Lê Hợi