{title} PC Thanh Hóa triển khai các biện pháp ứng phó cơn bão số 7 Tổng Công ty Điện lực miền Bắc yêu cầu các đơn vị trực thuộc gấp rút triển khai ngay các biện pháp ứng phó bảo đảm an toàn cho hệ thống lưới điện, người, trang thiết bị, các công trình điện lực và an toàn hồ chứa thủy điện. Đồng thời chuẩn bị mọi nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để sẵn sàng khắc phục kịp thời sự cố do bão số 7 gây ra. Ông Vũ Anh Phương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc kiểm tra tình hình ứng phó với cơn bão số 7 của Công ty Điện lực Thanh Hóa. Để ứng phó với cơn bão số 7, thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã triển khai ngay việc phân công trực 24/24h của Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTH-TKCN) và tiếp tục nếu tình hình thực tế trước trong và sau bão cần có sự chỉ đạo, bám sát hiện trường để khắc phục; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, xây dựng triển khai các phương án nếu có sự cố xảy ra, đảm bảo về công tác hậu cần cho lực lượng ứng trực. Công nhân Công ty ĐIện lực Thanh Hóa thực hiện che chắn thiết bị điện. Kiểm tra và chằng néo lại các cột ở vị trí có nguy cơ sạt lở; thông tin với ban phòng chống thiên tai địa phương trong công tác phối hợp; đấu mối với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn việc tổ chức bơm tiêu đệm những nơi có mực nước lớn trước khi xảy ra bão lũ nhằm hạn chế tối đa ngập úng khi có mưa lớn…; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến an toàn điện trong dân và người lao động, những nỗ lực của ngành điện trong mùa mưa bão; đảm bảo duy trì tốt hệ thống thông tin liên lạc, các đường truyền dẫn; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm CSKH cập nhật thông tin ảnh hưởng của thiên tai đến tình hình cung ứng điện để kịp thời giải đáp cho khách hàng; yêu cầu tập thể lãnh đạo, CBCNV-NLĐ công ty nghiêm túc, thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn khi làm việc trong điều kiện mưa bão, nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Công ty đã ra công điện khẩn chỉ đạo về việc ứng phó với bão số 7 tới các phòng ban, điện lực 27 huyện, thị, thành phố, đội QLVH 110kV và tổ chức các đoàn công tác đến các điểm trọng yếu có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn do bão. Thực hiện chằng chống kho bãi, nhà cửa. Qua kiểm tra, các đơn vị đã chuẩn bị tốt với phương châm 4 tại chỗ: Công tác ứng trực lãnh đạo các đơn vị và 100% quân số trực bão; chuẩn bị đầy đủ các vật tư, phương tiện; chằng chống kho bãi, nhà cửa; đảm bảo công tác hậu cần, y tế cần thiết. Công ty ĐIện lực Thanh Hóa thực hiện ứng trực 24/24h. Hiện tại, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 14-10, khi đi vào vùng biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Để giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ tiếp tục bám sát diễn biến của áp thấp nhiệt đới để có những biện pháp ứng phó kịp thời. Hùng Mạnh

