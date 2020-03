PC Thanh Hóa đẩy mạnh chương trình Điều chỉnh phụ tải

Trước nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao, cùng với những diễn biến bất thường do thời tiết dẫn đến sản lượng tiêu thụ điện tăng trong thời gian qua tăng trưởng ở mức 2 con số, gây áp lực trong việc cung cấp điện cho toàn hệ thống. Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (DR) là một trong những giải pháp quan trọng được Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai nhằm quản lý nguồn cầu, giúp giảm áp lực lên hệ thống điện trong giờ cao điểm, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Công ty Điện lực Thanh Hóa làm việc với Công ty Cổ phần Gang thép Nghi Sơn.

Nằm trong kế hoạch đẩy nhanh và thực hiện có hiệu quả chương trình DR, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã có buổi làm việc với một số doanh nghiệp lớn tại Khu kinh tế Nghi Sơn (Tĩnh Gia).

Lợi ích mang lại từ chương trình đối với doanh nghiệp

Ông Nghiêm Đình Sơn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Ông Nghiêm Đình Sơn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết: Chương trình DR ngoài việc tiết giảm công suất phụ tải đỉnh cho ngành điện, nâng cao chất lượng cung cấp điện, phát triển kinh tế bền vững thì cũng giúp khách hàng tham gia giảm chi phí sử dụng điện do giảm nhu cầu sử dụng điện vào giờ cao điểm, tăng hiệu quả sử dụng điện, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, phía Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng cam kết sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc cấp điện đảm bảo an toàn, ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như xây dựng cơ chế thuận lợi để khuyến khích khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải. Theo đó, khách hàng rà soát lại kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp, đăng ký chính xác lại công suất và sản lượng trong giai đoạn tiếp theo để ngành điện chủ động công suất, nguồn cấp cho doanh nghiệp được ổn định…Tham gia chương trình này cũng là để lan tỏa hình ảnh của doanh nghiệp về trách nhiệm của mình đối với an ninh năng lượng của quốc gia và vì lợi ích chung của cộng đồng.

Từ băn khoăn, ngần ngại đến sẵn sàng đồng hành với ngành điện

Công ty Điện lực Thanh Hóa làm việc với Ban lãnh đạo Công ty Luyện kim Ferocrom.

Ông Shang Zhisheng – Trợ lý Tổng Giám đốc – Tổng phụ trách tại Công ty Luyện kim Ferocrom chia sẻ: “Thời gian qua, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp có hiệu quả của Công ty Điện lực Thanh Hóa. Trong thời gian tới, Ferocrom sẽ tiếp tục đầu tư thêm 2 lò luyện kim thay vì có 01 lò như hiện tại. Do đó, rất mong được ngành điện sở tại quan tâm, ủng hộ cấp điện đảm bảo, an toàn cho nhu cầu phát triển kinh tế của đơn vị để không xảy ra những sơ suất không mong muốn và vì lợi ích chung của đôi bên”.

Sau buổi làm việc, đại diện phía Ferocrom đã ký thỏa thuận phi thương mại chương trình DR với Công ty Điện lực Thanh Hóa, đồng thời cũng cam kết đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm điện từ các phòng ban đến nhà xưởng, tiếp tục cải tiến máy móc, kỹ thuật nhằm giảm thiểu tối đa công suất sử dụng.

Công ty Điện lực Thanh Hóa làm việc với Ban lãnh đạo Công ty Xi măng Nghi Sơn.

Xi măng Nghi Sơn là một trong những đơn vị sử dụng lượng điện lớn trong hệ thống các đơn vị doanh nghiệp tại Thanh Hóa nói chung và tại Khu kinh tế Nghi Sơn nói riêng. Theo đó, trong năm 2019 đơn vị đã sử dụng tổng sản lượng là 423.830.506 kWh và dự báo trong năm 2020 sẽ còn tăng thêm. Trao đổi với đoàn công tác, ông Lưu Đình Nghĩa – Trưởng bộ phận nguyên nhiên liệu phòng vật tư đề xuất cho đơn vị tiếp tục sử dụng đúng theo công suất và sản lượng đã đăng ký theo hợp đồng là 47,4 triệu kWh/tháng, đồng thời sẽ tham gia thỏa thuận phi thương mại và thực hiện điều tiết sản lương khi có đề xuất của điện lực.

Ông Phạm Đình Thủy – Giám đốc Công ty Cổ phần gang thép Nghi Sơn.

Ông Phạm Đình Thủy – Giám đốc Công ty Cổ phần gang thép Nghi Sơn, được cho là đơn vị có mức sử dụng sản lượng lớn nhất trong các doanh nghiệp của tỉnh. Chỉ tính riêng từ tháng 11 năm 2019 đã có mức sử dụng tổng sản lượng là 805.112 kWh và dự đoán trong năm 2020 sẽ tiếp tục mở rộng thêm nhà xưởng. Tuy nhiên, phía đơn vị sẽ cam kết sử dụng đúng công suất và sản lượng đã ký theo hợp đồng, sẵn sàng tham gia thỏa thuận phi thương mại, mặt khác sẽ có điều chỉnh kế hoạch sản xuất để đảm bảo việc tối ưu hóa chi phí, trong đó có việc tiết giảm thời gian, nâng cao dây chuyền công nghệ và điều chỉnh thời gian hợp lý. Ngoài ra, sẽ thực hiện thanh toán tiền điện đúng kỳ hạn, đảm bảo không làm ảnh hưởng tới quyền lợi, chế độ của CBCNV Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Tín hiệu đáng mừng từ những con số

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Thanh Hóa có 174/190 các doanh nghiệp có sản lượng tiêu thụ điện trên 1 triệu kWh/năm tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải phi thương mại. Đối với 16 doanh nghiệp còn lại cũng đang xây dựng kế hoạch sản xuất cả năm để có căn cứ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất.

Doanh nghiệp nâng cao ý thức việc sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm và đưa ứng dụng khoa học công nghệ mới nhằm đảm bảo được số lượng, chất lượng sản phẩm, tiết giảm về thời gian, nhân công và chi phí tiền điện hàng tháng.

Đối với ngành điện sẽ tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp tham gia chương trình bằng việc hỗ trợ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; đưa vào danh sách khách hàng ưu tiên cấp điện; rút ngắn thời gian xử lý sự cố lưới điện; hỗ trợ các yêu cầu phát sinh trong quá trình sử dụng điện; tư vấn miễn phí về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, miễn phí vệ sinh định kỳ trạm biến áp khách hàng; hỗ trợ, tư vấn kiểm toán năng lượng; chăm sóc khách hàng và các hỗ trợ khác.

Hùng Mạnh