Nhiều huyện miền núi gặp khó trong hoàn thành chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp mới

Cơ sở sản xuất, chế biến lâm sản tại xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh.

Năm 2020, khu vực 11 huyện miền núi được xây dựng chỉ tiêu thành lập 385 doanh nghiệp (DN) mới. Do đặc thù địa hình, điều kiện giao thông, nguồn lao động không thuận lợi nên việc thu hút đầu tư, thực hiện mục tiêu phát triển mới DN tại các huyện miền núi đang gặp không ít khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền và các hộ kinh doanh tại các địa phương.

Theo thống kê từ Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến nay, hầu hết các huyện miền núi đều chưa đạt 50% kế hoạch phát triển DN. Bên cạnh đó, có 7 huyện số lượng DN thành lập mới giảm so với cùng kỳ. Theo đánh giá của các địa phương, lợi thế về thu hút đầu tư ở các huyện miền núi không nhiều, hạn chế các DN tỉnh ngoài, huyện ngoài vào khai thác. Do vậy, DN ở miền núi đa phần được chuyển đổi từ các hộ kinh doanh. Tuy nhiên, những hộ kinh doanh có quy mô phù hợp theo mô hình hoạt động DN đã được rà soát, vận động chuyển đổi DN trong những năm qua. Do vậy, chỉ tiêu thực hiện năm nay thực sự là một vấn đề khó.

Bằng nhiều giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ thành lập DN, nhưng từ đầu năm đến nay, huyện Thường Xuân mới thành lập được 6 DN. So với kế hoạch năm 2020, số DN thành lập mới trên địa bàn huyện chỉ đạt 20% kế hoạch và giảm 33,3% so với cùng kỳ. Đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND huyện Thường Xuân, cho biết: Quy mô kinh tế của địa phương rất nhỏ. Do đó, hiện còn rất ít hộ kinh doanh có tiềm năng để thành lập DN. Hơn nữa, công tác vận động chuyển đổi hộ kinh doanh thành lập DN vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do tâm lý các chủ hộ lo ngại phải thực hiện kê khai thuế cũng như bổ sung nhân lực, xây dựng hệ thống quản trị, hồ sơ kế toán và đáp ứng các quy định về phòng chống cháy nổ... Trong điều kiện đó, cơ sở hạ tầng và các điều kiện để DN mở rộng quy mô, đa dạng sản phẩm dịch vụ, đầu tư vào lĩnh vực sản xuất hàng hóa tại miền núi hiện còn gặp nhiều khó khăn nên các DN trên địa bàn cũng như các DN trong và ngoài tỉnh muốn đầu tư vào huyện rất hạn chế.

Tại huyện Cẩm Thủy, đến nay cũng mới thành lập được 23/55 DN mới, đạt 41,8% kế hoạch. Để thực hiện kế hoạch đề ra về số lượng DN mới, thời gian tới, UBND huyện sẽ phối hợp cùng Chi cục Thuế thực hiện rà soát lại các hộ sản xuất, kinh doanh tại các xã, thị trấn nhằm khuyến khích, động viên, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính cho các hộ kinh doanh đủ điều kiện thành lập DN. Đồng thời, Chi cục Thuế huyện cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn các DN mới thành lập về kê khai thuế; thường xuyên kiểm tra, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, nhu cầu của DN để kịp thời tháo gỡ, hỗ trợ DN tiếp cận các nguồn vốn và tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến hết tháng 7-2020, khu vực các huyện miền núi mới thành lập được 121 DN, đạt 31,4% kế hoạch và giảm 16% so với cùng kỳ. Trong đó, nhiều huyện đạt chỉ tiêu rất thấp, như: Lang Chánh, Như Thanh, Mường Lát... Hiện các huyện miền núi đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nỗ lực hoàn thành mục tiêu phát triển DN đã đề ra.

Không những khó khăn về chỉ tiêu thành lập, trên thực tế hiện nay, trình độ năng lực quản lý của các chủ DN trên địa bàn các huyện miền núi còn hạn chế. Do đó, cùng với việc chỉ đạo phát triển về số lượng DN thành lập mới, các huyện miền núi cần quan tâm hơn tới các hoạt động đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản trị cho DN. Đồng thời, hỗ trợ DN tìm kiếm thị trường, tiếp cận các chính sách ưu đãi về tín dụng, nhân lực để các DN hoạt động thực sự hiệu quả, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Tùng Lâm