Nhiều cách làm sáng tạo phát triển hội viên vùng giáo

Dẫn chúng tôi đến thăm một số hộ gia đình hội viên, phụ nữ trong chi hội 3, xã Nga Điền (Nga Sơn) chị Trần Thị Tám, Chủ tịch Hội LHPN xã Nga Điền, cho biết: Nhiều năm trước rất ít chị em tham gia tổ chức hội. Để thu hút nữ giáo dân sinh hoạt, chúng tôi đã tìm hiểu nguyên nhân và có nhiều đổi mới, sáng tạo trong cách tuyên truyền, vận động phụ nữ công giáo tham gia tổ chức hội để giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn với hội viên, giúp hội viên có động lực, hăng hái tham gia các phong trào thi đua. Đến nay, tỷ lệ thu hút hội viên tham gia sinh hoạt đạt 78%, hội viên tham dự sinh hoạt đầy đủ luôn đạt từ 90% trở lên.

Thành viên tổ hợp tác thủ công mỹ nghệ xã Nga Điền (Nga Sơn) đan sản phẩm.

Chị Vũ Thị Thược, hội viên nòng cốt của chi hội 3 cho biết: Tôi cũng như nhiều chị em luôn được cha xứ quan tâm và giáo huấn về đạo đức của người công giáo là phải “Kính Chúa, yêu nước”, do vậy tôi cùng với các chị chi hội trưởng, chi hội phó và hội viên nòng cốt luôn tuyên truyền, vận động chị em cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, việc hiếu - hỷ... Được giúp về vốn, ngày công lao động, việc làm... nhiều chị đã nhận thức được vào tổ chức hội có lợi cho bản thân và gia đình nên càng hào hứng và có thêm động lực tham gia sinh hoạt hội.

Theo tìm hiểu của chúng tôi ở xã vùng giáo Nga Điền, một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều hộ nghèo là do sinh đẻ không có kế hoạch. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, giáo xứ, hội phụ nữ cấp trên, Hội LHPN xã Nga Điền đã thành lập tổ hợp tác thủ công mỹ nghệ Nga Điền do phụ nữ làm chủ đang tạo việc làm thêm cho hơn 500 lao động nông nhàn làm nghề tiểu thủ công nghiệp với thu nhập ổn định ít nhất 100.000 đồng/người/ngày trở lên. Cùng với đó, các chi hội trưởng, hội viên nòng cốt đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” thì thầm to nhỏ với hội viên, phụ nữ về các biện pháp tránh thai an toàn, xây dựng các mô hình câu lạc bộ (CLB) “Không có người sinh con thứ 3”, CLB “Gia đình hạnh phúc”... nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 từ 28% (2018) xuống còn 25,7% (2019), hộ nghèo còn 32 hộ.

Mới đây, Hội LHPN huyện Thạch Thành đã tranh thủ được nguồn vận động hỗ trợ vì người nghèo của huyện trao 5 con bò sinh sản cho 5 hộ gia đình hội viên khó khăn vùng giáo xã Thành Long, tổng trị giá 100 triệu đồng. Trước sự chứng kiến của cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể các cấp và nhân dân, các hộ được nhận bò vui mừng, xúc động và hứa sẽ chăm sóc bò thật tốt để sinh sản, có nguồn thu nhập cho gia đình...

Trên đây là hai trong số nhiều việc làm thiết thực của các cơ sở hội phụ nữ vùng giáo nhằm tập hợp thu hút hội viên, phụ nữ khó khăn vươn lên thoát nghèo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc. Với phương châm “ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức hội”, nhiều năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh nói chung, các cơ sở hội vùng giáo nói riêng đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên. Riêng đối với vùng có đạo, công tác phát triển hội viên, chăm lo đời sống và xây dựng tổ chức hội vững mạnh càng được quan tâm, chú trọng hơn. Các cấp hội phụ nữ trong vùng đã đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực khai thác các nguồn vốn từ kênh ngân hàng, xây dựng các tổ, nhóm tiết kiệm vốn... hỗ trợ hội viên vay phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đồng thời phối hợp tổ chức các lớp học nghề, xây dựng các mô hình kinh tế nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình hội viên vùng giáo. Tiêu biểu như các mô hình: CLB Mân Côi, CLB Trung niên (Nông Cống); tổ liên kết đan chao đèn lồng, tổ hợp tác dịch vụ chăn nuôi tổng hợp, CLB phụ nữ giảm nghèo, CLB xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững (Vĩnh Lộc), CLB liên thế hệ vùng giáo xã Thành Long (Thạch Thành), thu hút hội viên phụ nữ vùng giáo xã Yên Thịnh (Yên Định); CLB tín dụng tiết kiệm, CLB 5 không, 3 sạch (Tĩnh Gia)... Thông qua các hoạt động, mô hình trên ở các cơ sở, năm 2019, toàn tỉnh đã tập hợp, thu hút được 289 hội viên nâng tổng số hội viên vùng giáo lên 22.030 chị. Đơn vị thu hút nhiều hội viên nhất là huyện Nga Sơn (5.740 hội viên); Tĩnh Gia (2.741 hội viên).

Qua trao đổi với lãnh đạo hội LHPN các huyện có đồng bào công giáo, để thu hút hội viên, trước tiên phải để chị em thấy lợi ích của mình khi tham gia hội, đó là được tiếp cận nguồn vốn, chuyển giao công nghệ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất... nâng cao cuộc sống. Bên cạnh đó, hầu hết thành viên ban chấp hành hội cơ sở là người theo đạo nên tranh thủ được sự ủng hộ của cha xứ, hội đồng giáo xứ; tích cực phổ biến kiến thức xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, ngành nghề, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc... Từ đó, vận động chị em giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của hội, của địa phương. Việc làm này đã tạo được mối quan hệ đoàn kết lương - giáo, hội viên trao đổi kinh nghiệm làm ăn, xây dựng gia đình hạnh phúc. Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các giáo xứ chỉ đạo hội cơ sở nâng cao hiệu quả các mô hình hoạt động để ngày càng thu hút nhiều hội viên công giáo tham gia sinh hoạt.

Bìa và ảnh: Minh Trang