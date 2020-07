Nhân rộng các điển hình tiên tiến trong ngành ngân hàng Thanh Hóa

Chiều ngày 23-7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHNN Thanh Hóa) tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 và triển khai nhiệm vụ ngân hàng 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Thanh An, Giám đốc NHNN Thanh Hóa trao Bằng khen của Thống đốc NHNN Việt Nam cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong 5 năm qua (giai đoạn 2015-2020), công tác thi đua khen thưởng luôn được cấp ủy Đảng, lãnh đạo NHNN Thanh Hóa và các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng quan tâm, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Các phong trào thi đua liên tục được duy trì, đổi mới và không ngừng phát triển; các điển hình tiên tiến được chú trọng xây dựng và nhân rộng; công tác khen thưởng bảo đảm kịp thời, chính xác đã động viên, khuyến khích được toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong toàn ngành hăng hái thi đua, đạt được nhiều kết quả, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Giai đoạn 2015 - 2020, NHNN Thanh Hóa được UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016; nhiều cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh, Thống đốc NHNN Việt Nam tặng bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động ngân hàng...

Trong 6 tháng đầu năm 2020, trước những ảnh hưởng sâu rộng của dịch, bệnh COVID-19, NHNN Thanh Hóa đã triển khai, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ công tác tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về tiền tệ, tín dụng của các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn. Tập trung mọi nguồn lực nhằm chia sẻ, tháo gỡ khó khản cho khách hàng vay vốn. Do vậy, hoạt động ngân hàng trong những tháng đầu năm đã đạt được một số kết quả tích cực, tổng nguồn vốn huy động đạt 112.034 tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay đạt 121.059 tỷ đồng, tăng 10,89% so với cùng kỳ. Nợ quá hạn chiếm 1,27% tổng dư nợ. Kết quả cho vay một số lĩnh vực ưu tiên: cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 39.769 tỷ đồng, chiếm 37,86% tổng dư nợ; cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 18.834 tỷ đồng, chiếm 17,92% tổng dư nợ; cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt 107 tỷ đồng, chiếm 0,1% tổng dư nợ.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động ngân hàng.

Thời gian tới, NHNN Thanh Hóa tiếp tục triển khai đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách, chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam và của tỉnh liên quan đến tiền tệ và hoạt động ngân hàng; chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, an toàn kho quỹ; chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng cường đầu tư vốn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục cho vay tạo thuận lợi cho khách hàng vay vốn; đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

Đồng thời, tiếp tục phát động sâu rộng các phong trào thi đua nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; phối hợp tốt hơn với các sở, ngành, địa phương trong thực hiện các chương trình, kế hoạch và các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực ngân hàng. Đối với các tổ chức tín dụng, tăng cường huy động vốn từ nội bộ nền kinh tế và đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa công nghệ phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng; thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng có hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, trong đó ưu tiên vốn cho các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên và các chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Các cá nhân được lãnh đạo NHNN Thanh Hóa khen thưởng.

Nhân dịp này, 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành Ngân hàng đã được biểu dương, khen thưởng. Trong đó có 1 tập thể, 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 1 tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 2 tập thể và 6 cá nhân được tặng giấy khen của NHNN Thanh Hóa.

Khánh Phương