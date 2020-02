Ngư dân Tĩnh Gia vươn khơi đầu năm Canh Tý

Sau những ngày Tết cổ truyền Canh Tý của dân tộc, cũng như các địa phương khác trong tỉnh, hàng trăm tàu thuyền ở các xã: Hải Thanh, Hải Châu, Hải Bình, Nghi Sơn, Hải Ninh… của huyện Tĩnh Gia đã nô nức ra khơi đánh bắt đầu năm với mong muốn sẽ có một vụ mùa bội thu, thuyền về cá, tôm đầy khoang.

Tàu, thuyền của xã Hải Thanh chuẩn bị vươn khơi đầu năm.

Chuyến ra khơi đầu năm Canh Tý 2020 của ngư dân các xã vùng biển của huyện Tĩnh Gia được mở đầu bằng lễ rước thần linh cầu cho may mắn và thể hiện khát vọng vươn ra khơi xa cùng biển cả, sau đó là nghi thức dong cờ ra khơi với sự tham gia của đông đảo các chủ tàu có công suất lớn.

Năm 2019, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhờ tích cực bám biển, đẩy mạnh khai thác đánh bắt, nuôi trồng của bà con ngư dân trên địa bàn huyện, nên tổng sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản của huyện Tĩnh Gia đạt 36.349 tấn, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Trong đó, khai thác đạt 33.772 tấn, tăng 12,2 % cùng kỳ, sản lượng nuôi trồng đạt 2.577 tấn, tăng 5,7 % so với cùng kỳ. Trong năm 2019 huyện cũng đã phối hợp với Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản và Ban Quản lý Dự án bảo vệ nguồn lợi vì sự phát triển bền vững, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức 6 lớp tập huấn về bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản bền vững với trên 350 hộ dân tham gia tập huấn.

Tầu, thuyền của ngư dân xã đảo Nghi Sơn chuẩn bị vươn khơi đầu năm.

Chuyến ra khơi đầu năm của ngư dân như một ngày hội, với mong muốn trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, khi thuyền về đầy ắp cá, tôm. Cùng với quyết tâm bám biển làm giàu, những đoàn tàu đánh bắt xa bờ của các ngư dân không chỉ góp phần phát triển kinh tế ở các địa phương trên địa bàn huyện, và còn giữ vùng trời, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sỹ Thành