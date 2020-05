Năng suất lúa vụ đông xuân ước đạt 64 tạ/ha

Vụ đông xuân 2019-2020, toàn tỉnh gieo cấy 116.190 ha lúa. Những ngày qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đã tập trung thu hoạch lúa. Qua khảo sát, đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vụ đông xuân năm nay, năng suất lúa bình quân ước đạt 64 tạ/ha. Các địa phương có năng suất cao: Yên Định, Thọ Xuân, Nông Cống, Vĩnh Lộc, Triệu Sơn...

Thu hoạch lúa tại xã Công Liêm (Nông Cống).

Điểm nhấn của vụ đông xuân năm nay là diện tích trồng các giống lúa năng suất, chất lượng cao được mở rộng. Hơn nữa, ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp cùng chính quyền các địa phương tích cực thực hiện tích tụ đất đai, thu hút doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm lúa. Bên cạnh đó, giá bán lúa của thời điểm hiện tại đang cao hơn từ 25 đến 30% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, hiệu quả kinh tế của diện tích sản xuất lúa của toàn vụ dự kiến sẽ đạt cao hơn so với cùng kỳ.

Hương Thơm