Nâng cao vai trò khuyến nông trong nhân rộng các mô hình nông nghiệp

Xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao được xem là nhiệm vụ hàng đầu của hệ thống khuyến nông từ huyện đến cơ sở.

Cán bộ khuyến nông huyện Nông Cống tuyên truyền, phổ biến kỹ thuật nhân rộng mô hình nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao bà con nông dân.

Để thực hiện nhiệm vụ này, trước tiên, trên cơ sở phân tích sự phù hợp với các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện và trình độ canh tác của người dân địa phương, Trung tâm Khuyến nông tỉnh và hệ thống khuyến nông viên cơ sở đã lựa chọn những mô hình nông nghiệp phù hợp, đạt hiệu quả kinh tế cao, có triển vọng để triển khai thực hiện thí điểm. Sau khi đánh giá kết quả từ thực tế sản xuất, chứng minh được hiệu quả kinh tế, để nhân rộng các mô hình, hệ thống khuyến nông đã tổ chức các lớp tập huấn, từ đó chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật, nâng cao trình độ và kỹ thuật canh tác cho bà con nông dân. Trong quá trình xây dựng và nhân rộng các mô hình, cán bộ khuyến nông từ tỉnh, huyện đến cơ sở sẽ chọn lọc các hộ dân có khả năng để thực hiện mô hình, tiếp đó hướng dẫn các hộ ghi chép trong quá trình triển khai, thường xuyên kiểm tra tiến độ và đánh giá rút kinh nghiệm cho các hộ khác tham gia. Cùng với đó, luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hiệu quả cũng như các phương pháp để nhân rộng các mô hình nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao thông qua hệ thống truyền thanh của cấp xã và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nhờ không ngừng nâng cao và phát huy vai trò của hệ thống khuyến nông, nên mỗi năm trên địa bàn tỉnh đã có thêm hàng trăm mô hình nông nghiệp mới đạt hiệu quả kinh tế cao được xây dựng và nhân rộng. Điển hình như: Mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sử dụng men vi sinh trong chăn nuôi lợn thịt đảm bảo an toàn thực phẩm. Mô hình được thực hiện với phương pháp sử dụng men vi sinh đã kích thích lợn ăn nhiều, ngủ nhiều, giảm từ 10-12% lượng thức ăn tiêu tốn/1 kg tăng trọng so với thức ăn công nghiệp; chất lượng thịt thơm ngon, chất thải giảm mùi hôi so với sử dụng thức ăn công nghiệp. Mô hình chăn nuôi vịt sinh sản theo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, đạt tỷ lệ vịt đẻ hơn 90%, mô hình đã xây dựng được mối liên kết giữa các hộ chăn nuôi với các cơ sở thu mua trứng, sản phẩm bảo đảm thị trường tiêu thụ ổn định, nên lợi nhuận đạt cao hơn so với mô hình truyền thống khoảng 15 đến 20%. Mô hình liên kết các hộ nuôi cá rô phi gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả kinh tế đạt cao hơn từ 15-25% so với nuôi các đối tượng cá truyền thống. Mô hình sản xuất ngô ngọt gắn với tiêu thụ sản phẩm, năng suất đạt 19 tấn/ha, hiệu quả kinh tế cao hơn 21% so với sản xuất truyền thống. Mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao gắn với tiêu thụ sản phẩm đạt hiệu quả kinh tế cao hơn từ 21-25% so với diện tích lúa sản xuất đại trà. Mô hình sản xuất thâm canh giống lạc mới L26 trên diện tích chuyên màu theo chuỗi giá trị, với mô hình này, sản phẩm đã được doanh nghiệp bao tiêu 100%, năng suất đạt 3 tấn/ha, cao hơn 6 tạ/ha so với đại trà...

Theo đánh giá của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, đa phần các mô hình do hệ thống khuyến nông triển khai đều có các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả đạt và vượt dự kiến ban đầu, lợi nhuận tăng hơn 15-25% so với sản xuất đại trà, nên được bà con nông dân tiếp tục ứng dụng và mở rộng sản xuất. Những kết quả này đã và đang góp phần quan trọng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất, nâng cao giá trị sản xuất trong nông nghiệp, giúp ngành nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Hương Thơm