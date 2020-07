Nâng cao hiệu quả hoạt động của cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền

Thời gian qua, các sở, ngành có liên quan của tỉnh, các địa phương ven biển, ban quản lý các cảng cá đã chủ động thực hiện các giải pháp khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho các phương tiện nghề cá.

Cảng cá Lạch Hới (TP Sầm Sơn) đang bị bồi lấp gây khó khăn cho tàu cá cập cảng.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá là Lạch Hới (TP Sầm Sơn), Lạch Bạng (thị xã Nghi Sơn) và Hòa Lộc (Hậu Lộc) có sức chứa từ 700 tàu đến 1.000 tàu cá. Đây cũng là 3 cảng cá đủ điều kiện cho tàu cá hoạt động từ vùng khơi trở ra cập cảng và cho tàu cá nước ngoài có chiều dài tàu cá lớn nhất từ 46m đến 46,86m cập cảng bốc dỡ hàng hóa và tránh trú bão. Tuy nhiên, các cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng từ lâu và chưa được quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng... Đơn cử, như: Cảng cá Lạch Hới (TP Sầm Sơn) được đầu tư xây dựng từ năm 2005, quy hoạch thành cảng loại 1, có khả năng tiếp nhận tàu từ 1.000 CV trở xuống, công suất bốc xếp đạt 400 tấn hải sản/ngày. Đây cũng là nơi có âu tránh trú bão với diện tích hơn 40 ha, sức chứa 700 phương tiện tàu thuyền. Tuy nhiên, đến nay cảng cá chỉ sử dụng được 60 mét mặt nước, còn lại 200 mét bị bồi lấp, tàu cá công suất lớn khó khăn khi cập cảng, gây tình trạng quá tải... Số lượng tàu cá phải cập ở các bến cá tự phát ở các vùng bãi ngang ven biển để vận chuyển hải sản vẫn còn cao. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng ở các cảng cá chưa được trang bị thiết bị cơ giới hóa phục vụ bốc dỡ hàng hóa do thiếu vốn đầu tư.

Để đáp ứng nhu cầu cho tàu thuyền ra vào cảng và khu neo đậu tránh trú bão, thời gian qua, UBND tỉnh đã đầu tư các dự án “Xử lý khẩn cấp nạo vét cửa ra vào cảng và khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền nghề cá Lạch Bạng (thị xã Nghi Sơn)” với tổng kinh phí khoảng 10 tỷ đồng; xây dựng công trình xử lý khẩn cấp nạo vét khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Hới (TP Sầm Sơn) với tổng mức đầu tư hơn 9,9 tỷ đồng, từ nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh. Đến nay, các dự án đã hoàn thành, tạo điều kiện cho tàu thuyền nghề cá ra vào cảng thuận lợi, đáp ứng nhu cầu tránh trú bão cho các phương tiện nghề cá trong mùa mưa bão. Ngoài ra, thông qua nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án, trên địa bàn tỉnh đã bố trí đầu tư xây dựng các dự án, như: Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền cửa sông Lý (Quảng Xương); đầu tư xây dựng bến cá Hoằng Phụ (Hoằng Hóa)... Cùng với đó, ban quản lý các cảng cá được sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý. Đồng thời, chủ động thực hiện kiểm tra tàu cá cập, rời cảng, giám sát sản lượng hải sản thông qua cảng, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn cho các chủ tàu cá thực hiện theo quy định của Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là quy định chống khai thác bất hợp pháp IUU.

Nhằm quản lý, khai thác, vận hành hiệu quả các cảng cá và bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của ngư dân, hàng năm, UBND tỉnh có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển thực hiện hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, quản lý sử dụng đất tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh; xử lý dứt điểm tình trạng các hộ dân lấn chiếm đất đai để làm cầu tàu, cầu dầu, tập kết đất đá... và xây dựng các công trình trái phép trong khu vực cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. Ban quản lý các cảng cá tổ chức sắp xếp tàu thuyền neo đậu, ra vào bốc dỡ hàng hóa bảo đảm an toàn và tiếp cận các dịch vụ hậu cần nghề cá; chấp hành đầy đủ công tác kiểm tra tàu cá trước khi xuất bến và cập bến; công tác phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc chế độ duy tu, bảo dưỡng các hạng mục công trình ở các cảng cá, khu tránh trú bão cho tàu thuyền bảo đảm vận hành, hoạt động thông suốt. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội quy, quy chế quản lý tàu cá và khu neo đậu tránh trú bão cho các chủ tàu thuyền; các quy định của pháp luật liên quan về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong cảng cá chấp hành nghiêm túc; đồng thời, xử lý hoặc phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

Bài và ảnh: Lê Hợi