Năm 2019, doanh thu của Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa đạt 2.460 tỷ đồng

Ngày 31-12, Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa (trực thuộc Công ty CP Kinh doanh than miền Bắc - Vinacomin) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Tiến Lam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương; Lê Ngọc Chiến, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc, lãnh đạo TP Thanh Hóa và cán bộ, người lao động, đơn vị trực thuộc Công ty.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2019, Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa tiếp tục xây dựng được hình ảnh và thương hiệu, tạo dựng được niềm tin vững chắc đối với khách hàng trong quan hệ mua bán than, là đơn vị tin cậy, là bạn hàng thân thiết và truyền thống trong địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cũng như trên khu vực Bắc Miền Trung. Sản lượng than mua của Công ty đạt hơn 1,4 triệu tấn, bằng 112% kế hoạch; sản lượng than tiêu thụ đạt gần 1,4 triệu tấn, bằng 105% kế hoạch; sản lượng giao dịch vụ đạt trên 1,9 triệu tấn; doanh thu đạt 2.460 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 11 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh làm tốt công tác kinh doanh, công ty đã chú trọng xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp; đồng thời luôn quan tâm chăm lo đời sống người lao động; làm tốt công tác từ thiện, an sinh xã hội, công ty đã trích 150 triệu đồng từ lợi nhuận để hỗ trợ một số địa phương trên địa bàn tỉnh nhà tình nghĩa, ủng hộ đồng bào thiệt hại do thiên tai ở huyện Quan Sơn; ủng hộ Quỹ khuyến học nâng cánh ước mơ.

Năm 2020, Công ty Kinh doanh thanh Thanh Hóa phấn đấu đạt sản lượng mua hơn 2 triệu tấn, sản lượng bán 2 triệu tấn, sản lượng giao than dịch vụ 1,9 triệu tấn, bình quân thu nhập của người lao động đạt 12,5 triệu đồng/người/tháng. Để đạt được kết quả đề ra, Công ty tiếp tục tăng cưường và chú trọng tìm kiếm các nguồn than phù hợp, giá thành phù hợp đáp ứng nhu cầu thị trường, nhu cầu sử dụng của khách hàng. Đồng thời luôn quan tâm lắng nghe, nắm bắt nhu cầu của khách hàng. Giữ vững thị phần hiện có, tìm kiếm khai thác các khách hàng mới, khách hàng tiềm năng. Đẩy mạnh công tác chế biến, nhằm đáp ứng đa dạng chủng loại về chất lượng, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm đến mức tối đa, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Minh Hiếu