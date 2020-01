Năm 2019, Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa hoạt động an toàn, hiệu quả

Ngày 7- 1, Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa tổ chức chương trình Vui Tết Quang Trung, tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2020.

Toàn cảnh buổi lễ.

Trong nhiều năm qua Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa luôn là đơn vị dẫn đầu vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa.

Ông Hồ Huy, Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Nhằm tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu và nâng cao hiệu quả hoạt động, năm 2019, tập thể ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và đội ngũ lái xe Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: Tăng cường đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ; đưa công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh; nghiên cứu mở rộng địa bàn hoạt động, triển khai các loại hình dịch vụ mới; đưa tuyến xe khách Thanh Hóa – Hà Nội theo tiêu chuẩn an toàn Nhật Bản vào hoạt đồng…

Ông Hồ Hữu Thiết – Giám đốc Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Kết quả, Công ty Mai Linh Thanh Hóa đã hoàn thành các kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận do Tập đoàn Mai Linh giao, nộp ngân sách đầy đủ cho Nhà nước, quyền lợi và thu nhập và của người lao động từng bước được nâng cao, được các cấp chính quyền ghi nhận là đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông; nhiều lái xe trở thành “ông đỡ” khi hỗ trợ sản phụ sinh em bé ngay trên xe taxi, nhiều lái xe tham gia cứu người bị tai nạn giao thông và thường xuyên trả lại tài sản trong đó có nhiều tài sản lớn cho khách hàng… Năm 2019, Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa đã vinh dự là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa, giám đốc công ty được trao tặng cúp Doanh nhân xứ Thanh, có 1 lái xe đạt Cúp Vô lăng vàng do Ủy ban An ATGT Quốc gia trao tặng.

Đại diện Sở Giao thông Vận tải trao Cúp Vô lăng vàng cho lái xe của công ty.

Các tập thể và cá nhân của Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Công đoàn ngành giao thông vận tải Thanh Hóa đã trao tiền hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho nhân viên của công ty.

Ngoài hoạt động kinh doanh, công ty luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, mang tính cộng đồng cao như hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, ủng hộ đồng bào lũ lụt tại các huyện miền núi…

Một tiết mục văn nghệ của tập thể cán bộ, nhân viên và lái xe của Công ty Mai Linh Thanh Hóa.

Thời gian tới, Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới công tác quản lý, điều hành, khẳng định thương hiệu là doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa.

NL