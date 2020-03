Mùa mì “nặng ký”

Sao Mai Super Feed - Sự lựa chọn thông minh Suy cho cùng, từ việc phát triển vùng nguyên liệu nông sản, Tập đoàn đã hoàn toàn chủ động trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm TATS, chất lượng cá thương phẩm đến nâng cao giá trị thủy sản xuất khẩu. Một cách làm minh bạch và mang tính trách nhiệm xã hội rất cao của Sao Mai nhằm thỏa các tiêu chí; truy xuất nguồn gốc, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo an toàn môi trường lao động…. khi Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam (EVFTA) đã chính thức được Nghị Viện châu Âu thông qua. Vận hội mới đang mở ra để các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam, trong đó có Sao Mai tiến sâu vào thị trường khó tính EU.