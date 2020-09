Mô hình gà siêu trứng an toàn sinh học

Để nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi, gia đình chị Lê Thị Thanh Hải, khu 1, thị trấn Thường Xuân (Thường Xuân) đã mạnh dạn đầu tư xây dựng trang trại nuôi gà siêu trứng theo hướng an toàn sinh học, bảo đảm các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng sản phẩm. Sự thành công của mô hình đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho nhiều hộ gia đình ở địa phương.

Mô hình nuôi gà siêu trứng an toàn sinh học, thị trấn Thường Xuân.

Trong chăn nuôi gia cầm, giống gà siêu trứng thường mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi do có nhiều ưu điểm, như: tỷ lệ đẻ trứng cao, chất lượng trứng tốt... Tuy nhiên, để đạt hiệu quả kinh tế cao thì đòi hỏi người dân phải nắm vững kỹ thuật chăn nuôi và có nhiều kinh nghiệm bởi trong suốt quá trình nuôi từ chọn lựa con giống, đến chăm sóc. Vì vậy, ngay từ khi có ý tưởng phát triển kinh tế từ mô hình này, chị Hải đã nghiên cứu về quy trình kỹ thuật, tham quan các trang trại gà siêu trứng để rút kinh nghiệm; bên cạnh đó, chú trọng phát triển sản phẩm sạch, an toàn đến với người tiêu dùng. Đưa chúng tôi đi tham quan trang trại, chị Hải chia sẻ: “Trên diện tích gần 1 ha, với số vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng, gia đình đã xây dựng trang trại với 10 chuồng nuôi khép kín với quy mô nuôi 3.000 con gà đẻ; ứng dụng các công năng hiện đại cho việc chăm sóc và bảo đảm công tác vệ sinh phòng dịch. Nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm chuồng nuôi được điều khiển tự động và điều chỉnh phù hợp theo từng giai đoạn sinh trưởng của đàn gà. Cũng như gà thịt, gà nuôi lấy trứng được kiểm soát chặt chẽ từ khâu giống cho đến phương pháp nuôi, nhất là giai đoạn đẻ trứng...”. Theo đó, chị đã đấu mối với Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam lựa chọn con giống, sao cho gà có sức đề kháng mạnh và thời gian cho trứng nhanh. Trong quá trình nuôi, đàn gà sẽ được theo dõi hàng ngày, có sổ nhật ký ghi lại quá trình phát triển, cũng như sức khỏe để chủ động trong việc phòng chống dịch bệnh. Chị Hải cho biết: Nuôi gà siêu trứng phải bảo đảm yêu cầu chuồng trại cao ráo, khô, thoáng, sạch sẽ, ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè, cách xa khu dân cư sinh sống. Để hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, ở mỗi chuồng đều độn trấu đã được rắc vôi và phun khử trùng, tiêu độc thường xuyên. Nuôi gà trên đệm lót sinh học không phải quét dọn phân, thay chất độn chuồng trong suốt quá trình nuôi nên giảm tối đa công lao động quét dọn. Thức ăn cho gà chủ yếu là các loại cám có chất lượng tốt, bên cạnh đó chị còn cho gà ăn thêm rau xanh, như cỏ voi nghiền nát trộn với bột ngô. Cách chăm sóc và phòng bệnh tốt đã giúp đàn gà cho chất lượng trứng thơm ngon và đã đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Trước khi vào trại gà, công nhân phải trải qua bước khử trùng nhằm loại bỏ vi khuẩn gây bệnh, tuân thủ nghiêm ngặt các kỹ thuật như tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại, nhất là trong thời tiết nắng nóng dễ phát sinh dịch bệnh trên đàn gia cầm. Hiện nay, trang trại gà siêu trứng an toàn sinh học của gia đình chị Hải đang tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động với thu nhập ổn định hơn 5 triệu đồng/người/tháng.

Nhờ áp dụng tốt quy trình chăm sóc, sản phẩm trứng sạch của gia đình chị được các bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện đặt mua tại chỗ, doanh thu đạt hơn 250 triệu đồng/tháng. Nói về định hướng phát triển, chị Hải bày tỏ mong muốn sẽ sớm mở rộng quy mô chăn nuôi và liên kết bao tiêu với doanh nghiệp để ổn định đầu ra của sản phẩm. Có như vậy mới tránh được tình trạng phụ thuộc thị trường, giá cả bấp bênh như hiện nay. Có thể nói, trong bối cảnh vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang được quan tâm như hiện nay, việc phát triển chăn nuôi sạch đang có rất nhiều triển vọng và mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho người dân.

Bài và ảnh: Lê Ngọc