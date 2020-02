Lợn hơi giảm giá, người tiêu dùng vẫn mua thịt giá cao

Trước yêu cầu giảm giá thịt lợn của Bộ NN&PTNT, giá thịt lợn hơi tại Thanh Hóa đã giảm so với trước đây nhưng giá thịt lợn thành phẩm bán ra tại các siêu thị, chợ truyền thống vẫn chưa thực sự hạ nhiệt.

Nhiều tiểu thương cho biết họ vẫn phải nhập thịt ở mức giá cao nên chưa thể hạ giá thịt thương phẩm.

Trong những ngày gần đây, thị trường thịt lợn tại TP Thanh Hóa đã bớt sự trầm lắng do người tiêu dùng quay trở lại với mặt hàng này, nguyên nhân là do giá thịt lợn đã giảm. Tuy nhiên, giá thịt có giảm nhưng chưa đáng kể, vẫn ở mức cao khiến nhiều người vẫn do dự trước việc lựa chọn thịt lợn cho bữa ăn hàng ngày trong gia đình.

Theo khảo sát tại các chợ dân sinh, giá thịt đã giảm nhẹ khoảng 10.000 đồng so với 1 tuần trước nhưng lượng người mua vẫn chưa tăng, nhiều quầy thịt vẫn trong tình trạng “ế ẩm”. Cụ thể, tại chợ Đầu mối Rau quả thực phẩm Đông Hương, thịt ba chỉ được bán với giá 135.000/kg, giảm 10.000; thịt sấn có giá 130.000/kg, thấp hơn giá bán 140.000/kg... Tại chợ Điện Biên, giá mặt hàng này giảm ít hơn, chỉ khoảng 5.000 đồng/kg, có một số loại thịt vẫn giữ giá ở mức giá cao.

Lý giải cho việc giá thịt lợn thương phẩm vẫn ở mức cao và người tiêu dùng vẫn phải bỏ một số tiền cao cho mỗi bữa ăn hàng ngày nếu được chế biến từ thịt lợn, nhiều tiểu thương cho biết: Mặc dù có thông tin giá thịt lợn hơi sẽ giảm xuống 75.000/kg nhưng thực tế họ vẫn phải nhập hàng với mức cao, khoảng 85.000 đồng/kg, vì vậy giá thịt thương phẩm cũng chưa thực sự giảm như mong muốn.

Người tiêu dùng luôn chờ đợi giá thịt giảm hơn nữa để bớt khó khăn hơn trong chi tiêu bữa ăn hàng ngày.

Ông Trần Hoàng, Phó Giám đốc Siêu thị Co.opmart Thanh Hóa cho biết: Mỗi ngày siêu thị nhập khoảng 1 – 1,5 tạ thịt lợn. Trong 5 ngày gần đây, giá nhập về có giảm nhẹ hơn trước nên siêu thị cũng áp dụng giảm 5.000 đồng/kg mỗi loại. Cụ thể, thịt ba chỉ, sườn non được bán với giá 160.000 đồng/kg, thịt thăn có giá 170.000/kg... Giá thành vẫn cao nên lượng người mua vẫn chưa tăng nhiều so với những ngày trước.

Nhiều hàng thịt vẫn trong tình trạng vắng khách do giá thịt vẫn ở mức cao

Chị Lê Thị Thu Hiền, phường Trường Thi cho biết: Thịt lợn là món ăn yêu thích của các thành viên trong gia đình. Thời gian qua, giá thịt cao ngất ngưởng khiến tôi phải lựa chọn nhiều thực phẩm khác thay thế. Mấy ngày nay có xem ti vi thông báo giá thịt lợn giảm nhưng thực tế tôi đi chợ vẫn chưa thấy giảm đáng kể. Tôi rất mong giá thịt sẽ còn giảm nhiều nữa để những người tiêu dùng bớt khó khăn hơn trong việc chế biễn bữa ăn trong gia đình.

Theo đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa, yêu cầu điều chỉnh giảm giá thịt lợn hơi của Bộ NN&PTNT nhằm đảm bảo thị trường bền vững, ổn định chỉ số giá tiêu dùng, đồng thời giảm tải cho các sản phẩm thay thế khác trên thị trường. Mặt khác, việc này giúp hài hòa quyền lợi cho cả người chăn, các đơn vị kinh doanh thịt lợn cũng như từ phía người tiêu dùng. Người nuôi, người bán vẫn có lãi và người tiêu dùng vẫn có cơ hội được mua sản phẩm thịt lợn với giá thành phù hợp, không quá ảnh hưởng đến thu nhập.

Thu Hà