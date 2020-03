Là thành viên IATA, Bamboo Airways mở 25 đường bay quốc tế năm 2020

Trong năm 2020, Bamboo Airways đang tập trung đẩy mạnh quá trình mở mới đường bay, hướng tới mục tiêu mạng lưới 85 đường bay, trong đó có 25 đường bay quốc tế, 60 đường bay nội địa sau khi trở thành thành viên IATA.

Bamboo Airways nhận chứng chỉ An toàn khai thác IOSA hồi tháng 12/2019.

Tiếng nói chung của hàng trăm hãng hàng không

Sau khi nhận chứng chỉ IOSA (Chứng nhận Đánh giá An toàn Khai thác) vào tháng 1/2020, thông tin của Bamboo Airways đã được đăng tải chính thức trên website của IATA (Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế) - chính thức là thành viên của IATA, khẳng định uy tín của Bamboo Airways trong cộng đồng hàng không trong nước và quốc tế.

Trở thành thành viên của IATA, Bamboo Airways sẽ đóng vai trò trong việc thiết lập những quy chuẩn và chính sách của ngành công nghiệp hàng không, có thể dễ dàng tiếp cận với cộng đồng các đại lý du lịch, hãng hàng không khác trong Hiệp hội và trên thế giới để thúc đẩy các chương trình thương mại, thúc đẩy quá trình hoàn thiện dịch vụ 5 sao của Hãng.

“Đây là minh chứng thuyết phục cho những nỗ lực của Bamboo Airways, là một trong những nền tảng quan trọng và vững chắc cho tiến trình xúc tiến hợp tác quốc tế cũng như tăng cường mở rộng mạng lưới đường bay, đặc biệt là các đường bay quốc tế của Hãng”, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Bamboo Airways Đặng Tất Thắng cho biết.

Ông Alexandre de Juniac - Tổng Giám đốc IATA bày tỏ: “Chúng tôi rất vui mừng chào đón Bamboo Airways đến với gia đình IATA, đặc biệt với tư cách là thành viên thứ 300 của Hiệp hội. Các hãng hàng không thành viên của IATA kết nối mọi người, vận chuyển hàng hóa, liên kết các nền kinh tế, dẫn lối sự phát triển và làm xã hội giàu mạnh hơn. Đó là lý do tại sao chúng ta gọi hàng không là ngành nghề kinh doanh của sự tự do. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với Bamboo Airways nhằm giúp định hình các tiêu chuẩn công nghiệp, nguyên tắc và chính sách tốt nhất để đảm bảo an toàn, hiệu quả và sự phát triển bền vững của ngành hàng không tại Việt Nam và trên toàn thế giới”.

Đẩy mạnh mở mới đường bay quốc tế

Là thành viên của IATA là tiền đề vững chắc giúp Bamboo Airways đẩy mạnh quá trình mở rộng đội bay, mạng bay vươn tầm quốc tế.

Trên thực tế, ngay từ những tháng đầu năm 2020, Bamboo Airways đã xúc tiến hoạt động này tới nhiều quốc gia tại châu Á, châu Âu, châu Úc...

Boeing 787-9 Dreamliner đóng vai trò chủ lực trong việc vận hành các đường bay quốc tế của Bamboo Airways.

Trong tháng 2/2020, Bamboo Airways đã chính thức mở bán vé nhiều đường bay quốc tế như Việt Nam – Séc, Hà Nội – Incheon (Hàn Quốc), Hà Nội - Cao Hùng (Đài Loan - Trung Quốc), kỳ vọng chinh phục những thị trường hoặc được cho là sở hữu nguồn khách lớn khu vực, hoặc là mang tiềm năng hứa hẹn nhưng chưa được khai thác triệt để thông qua một đường bay thẳng.

Từ ngày 29/3/2020, Bamboo Airways chính thức khai thác đường bay kết nối Việt Nam với Praha (Cộng hòa Séc) và trở thành hãng hàng không duy nhất khai thác đường bay thẳng từ Cộng hòa Séc tới khu vực ASEAN tính đến hiện tại.

Cũng trong tháng 3/2020, Bamboo Airways sẽ tham dự hội chợ ITB Berlin 2020 (Internationale Tourismus-Börse Berlin) - là hội chợ thương mại du lịch lớn nhất thế giới diễn ra tại Berlin, Đức; xúc tiến khai thác hai đường bay thẳng kết nối Munich, Đức với thành phố Hà Nội và TP HCM tại Việt Nam từ tháng 7/2020. Hãng cũng đang tiếp tục nghiên cứu nghiên cứu, đánh giá thị trường và tìm kiếm các đối tác tiềm năng tại Khối Liên minh Châu Âu như: Hà Lan, Tây Ban Nha, Pháp và Liên hiệp Vương Quốc Anh & Bắc Ai-len (Ireland).

Đây là những sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động xúc tiến hợp tác, quảng bá du lịch, thương mại tại Châu Âu mà Bamboo Airways đang triển khai trong năm 2020. Trước đó, tháng 1/2020, Bamboo Airways đã kết hợp cùng ĐSQ Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức thành công Roadshow Thương mại và Du lịch giữa Việt Nam và Châu Âu tại Thủ đô Praha – Cộng hòa Séc.

Với Bamboo Airways, các hoạt động này hướng tới mục tiêu mạng lưới 85 đường bay, trong đó có 25 đường bay quốc tế, 60 đường bay nội địa trong năm 2020.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bamboo Airways đã khai thác hơn 28.000 chuyến bay an toàn tuyệt đối, tỉ lệ đúng giờ 94,4%, trung bình cao nhất toàn ngành hàng không Việt Nam trong tháng 2/2020.

Trong năm 2020, đội bay của Bamboo Airways dự kiến đạt 50 tàu, trong đó có 12 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner. Xa hơn, đến năm 2025, Bamboo Airways dự kiến khai thác 100 tàu bay, mục tiêu phục vụ 50 triệu lượt hành khách.

NL